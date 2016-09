Misiones está preparada para afrontar la alta demanda eléctrica del verano

El presidente de Electricidad de Misiones SA, Sergio Ferreyra, brindó un dato que pone de relieve la magnitud de la inversión que se necesita en la energía en Misiones. La demanda crece a razón de 30 megawatios al año, lo que obligará a “buscar soluciones importantes” para atender las necesidades energéticas dentro de una década. Eso pese a que Misiones viene realizando enormes inversiones en el área eléctrica, especialmente en la extensión de líneas de alta y media tensión y en la compra de transformadores, que evitan ahora cortes prolongados. A diferencia del ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, quien anticipó que en el verano habrá cortes por la mayor demanda, Ferreyra aseguró que “Misiones está bien armada” para enfrentar los calores, que usualmente son incluso mucho más altos en estas latitudes que en el centro del país. De hecho, en abril de este año, el sistema ya soportó una demanda récord de 502,50 MW, mientras que en todo el verano hubo una demanda superior a la registrada en el mismo período del año pasado.

La inversión proyectada para 2017 por Emsa es de 932.293.014,00 pesos, con recursos propios, federales y de créditos internacionales. El énfasis está puesto en las instalaciones y redes y servicios, más el interior y la electrificación rural.

Emsa aumentó 20 por ciento el número de conexiones en todas las áreas en los últimos seis años. En 2010 había 151.439 usuarios residenciales y ahora hay 181.309. En el sector comercial había 12.743 y actualmente se registran 15.578, mientras que en el rubro industrial se registraban 18.958 usuarios y ahora hay 23.192, lo que también marca el desarrollo económico de la provincia.

El tarifazo decretado por el gobierno de Mauricio Macri tuvo un impacto directo en los usuarios, mientras que las políticas macroeconómicas dispararon los costos de la empresa.

Los usuarios de hasta 500 Kwh sufrieron un incremento tarifario del 71 por ciento –aunque el consumo de los primeros 300 kwh es sin costo dentro de la tarifa social que alcanza a 100.076 usuarios, casi la mitad de los registrados-, los de entre 501 y 700, del 79 por ciento. Entre 701 y 1.400 kwh tuvieron que pagar 81 por ciento más y los de más de 1.400, 74 por ciento más.

Pese a los incrementos, Ferreyra reveló que según los datos de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, Emsa está lejos de ser una de las empresas con tarifas más elevadas: de hecho, se ubica en el puesto 18 del total del país con un promedio de 244,80 pesos para un consumo de 250 kwh/mes. La misma ubicación se visualiza en el sector comercial de hasta 3000 Kvw/mes, con 3.779,8 pesos.



En el consumo industrial Emsa está en el mismo rango de facturación, con 3.176.30 pesos promedio para un consumo de más de 3000 Kvw/mes. Los grandes usuarios pagan en promedio 22.894,50 pesos y sólo Chaco tiene una tarifa más baja, aunque la Provincia subsidió por varios meses a los sectores comerciales y de industria para hacer frente al tarifazo nacional.

En cambio, debe afrontar un mayor gasto por la energía que distribuye la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. Antes del tarifazo y con los subsidios del gobierno de Cristina Fernández, se pagaba por mes 18.641.518,28 pesos. Con el tarifazo de Aranguren, 76.397.701,10 pesos.

De todos modos, se sigue con la planificación de obras para mejorar el sistema eléctrico provincial. Se está gestionando financiación con organismos multilaterales para la Línea de 132 kV. “Piray -San Pedro ” y la Estación Transformadora de 132/33/13.2 kV “San Pedro” por u$s 40.000.000. En la misma línea se buscan recursos para la línea de 132 kV. “San Isidro –Alem – Oberá” y la Estación Transformadora de 132/33/13.2 kV. “Alem” por u$s 54.750.000 y la ampliación de la Estación Transformadora de 132/33/13.2 kV. “Iguazú”, en su segunda etapa por u$s 4.3000.000 y la ampliación de la Estación Transformadora de 132/33/13.2 kV. “Wanda” por u$s 3.300.000.

Ferreyra dijo que “el Estado provincial efectúa un aporte de capital de 253.162.000 pesos, pero la empresa también lleva adelante obras nacionales; entonces, si nos referimos al presupuesto de obra, son aproximadamente 1.000.000.000 pesos para el 2017”.

Ferreyra explicó que “se están terminando las estaciones transformadoras de San Vicente y de Aristóbulo del Valle, que son estaciones muy grandes; también se está iniciando una que va a ir desde Puerto Piray a San Pedro, y la estación de rebaje en San Pedro con la que vamos a alimentar a toda la zona norte de la provincia”.

“También en la ciudad de Posadas se están realizando obras como las nuevas subestaciones para potenciar la ciudad, y se llevan adelante trabajos en las estaciones transformadoras para levantar la potencia en Posadas.; mientras que en el interior de la provincia se realizan importantes obras en lo que se refiere a alta tensión con el fin de mejorar la distribución que es lo que más nos apremia”, consideró.