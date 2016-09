Mala racha: empresario que volcó en el centro de Posadas había sido asaltado en Brasil

RELACIONADAS El posadeño Juan Pedro Roulet fue herido de un balazo en un intento de robo en Camboriú

Juan Pedro Roulet protagonizó un accidente en la madrugada del sábado en pleno centro de Posadas con su automóvil Volvo. Es la misma persona que en noviembre de 2014 fue herido de un balazo en un intento de robo en Camboriú.

No es la primera vez que el conocido empresario posadeño, Juan Pedro Roulet, es protagonista de algún incidente y el sábado último volvió a ser noticia. El escueto parte policial mencionó un despiste con posterior vuelco de un automóvil Volvo XC60 alrededor de las 3:30 horas en las céntricas calles Bolívar y San Martín de Posadas. “El ciudadano de 53 años de edad perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol”, agrega el parte policial. No trascendieron más detalles de manera oficial y tampoco se mencionó si hubo examen de alcoholemia, más que una desafortunada maniobra que no causó daños personales, más allá del estado en el que quedó el automotor.

El conductor es el mismo que en noviembre de 2014, fue víctima de un balazo en pleno centro de Camboriú, en un intento de asalto, de acuerdo a lo que relataba por entonces en Misiones On Line. “Dejamos el auto en el estacionamiento Central Park con amigos y sus hijos. Cuando el encargado nos daba el ticket del estacionamiento, apareció una motocicleta con dos ladrones que entraron con un arma y corrieron pidiendo algo que no logramos entender. Corrí para el estacionamiento y me escondí en un depósito, pero un tiro me pegó de raspón en el estómago. Fue un revolver calibre 38. La bala atravesó la puerta y cayó al suelo. Después de eso, como había más de quince personas, los ladrones escaparon sin poder llevar nada”, contó el pasado 22 de noviembre de 2014.