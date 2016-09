La joven que chocó y mató con su Mini Cooper está bajo tratamiento y cada semana debe informar al juez

La adolescente de 15 años que a bordo de un coche Mini Cooper chocó y mató al motociclista Juan Francisco González (22) el pasado 21 de agosto en Posadas se sometió por sugerencia del juez Correccional y de Menores César Jiménez a un tratamiento psicológico. Acude a sesiones y luego el profesional debe pasar un informe al juzgado, de manera semanal.

Fuentes del caso indicaron que mientras esto sucede, la causa judicial avanza con distintas diligencias. Hasta el momento no se probó que la chica haya estado alcoholizada al momento del choque, ocurrido en Quaranta y Santa Catalina. También se está tratando de confirmar o descartar la versión que indica que pasó el semáforo en rojo y que en esa maniobra atropelló a la víctima fatal, quien era mecánico y tenía una hija de dos años.

La chica le dijo al juez en la única audiencia que tuvo con el magistrado que ella tomó el auto sin permiso del padre, “para dar una vuelta”. Misma versión dio el papá.

El Mini Cooper fue un regalo para la muchacha cuando cumplió 15 años. Sin embargo, a esa edad no puede manejar autos. Y el propio padre dijo a Jiménez que recién podía conducir cuando cumpliera 18. Hay sospechas de que la adolescente manejaba desde hacía tiempo otros vehículos.

La familia de la chica aseguró que se hará cargo de todos los daños ocasionados por el accidente. Esa intención no calmó en absoluto el dolor de los González, que perdieron un ser querido y que consideran que no hay compensación económica que pueda mitigar esa pérdida.

Por su edad, la chica es totalmente inimputable.

