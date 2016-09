Ignacio Goñi, el enganche que puede aportar creación al juego de Guaraní

Si algo le falta a Guaraní desde hace un buen tiempo eso es el volumen de juego, la creación.

El equipo de Villa Sarita no se ha caracterizado en los últimos tiempos, a pesar de tener jugadores de buen pie en el plantel, por el juego asociado, por abajo. Siempre ha lucido como un equipo vertiginoso, por momentos acelerado, que sale más a atropellar a su rival. Así ha sido en el primer semestre y esa misma impresión en la derrota 2 a 1 ante Sarmiento en casa.

Sin embargo, ayer debutó con la camiseta franjeada un hombre que podría aportar su cuota de fútbol para que el equipo misionero subsane ese déficit, al menos en parte. Se trata de Ignacio Goñi, jugador proveniente de Flandria, el equipo que ganó el ascenso al Nacional B esta temporada.

Enganche natural, al que le gusta jugar atrás de los delanteros, ayer Zahzú lo ubicó en esa posición aunque le dio responsabilidades de marcar y no lo dejó libre para que inventara jugadas con los de arriba: Barinaga y Rivero, dos que también saben con el balón cerquita del pie.

No brilló Goñi, como no lo hizo ninguno en Guaraní, pero si pudo verse la actitud del jugador de 32 años para tratar de no tirar el pelotazo rápido, casi un vicio por Villa Sarita. “Gigi”, le gritaba a Rivero y picaba para que el punta descargara. O bien trataba de acercarse para darle un pase limpio a Barinaga, y no un bochazo largo, de esos que son difíciles de dominar y mucho menos en la cancha de Guaraní, donde todos los rivales parecen estar encima apenas un jugador recibe la pelota.

Tras el partido, ya habiendo debutado oficialmente con su nueva camiseta, Goñi hizo un balance de su primer cotejo en Misiones.

“Ellos encontraron la ventaja, nosotros lo pudimos equilibrar y justo cuando estábamos presionando vino el penal de ellos, y después se hace todo cuesta arriba, nosotros no tuvimos profundidad, esto recién empieza, hay que tratar de corregir los errores”, analizó.

-Se te vio con ganas de asociarte en el juego con los de arriba…

-Esa es la idea, es el estilo de juego mío, esto recién empieza, hay que seguir aceitando cosas, después vamos a pulir las virtudes, sabiendo que en casa tenemos que ser más protagonistas nosotros.

-¿Cuál es la posición donde estás más cómodo?

-Mi posición es enganche natural, pero hoy había que ayudar un poquito en la marca, corrí un poquito de más, y nada, después podría estar de segunda punta. Pero enganche es mi posición natural.

-¿De donde venís?

-De Flandria, jugué bastante y conseguimos el ascenso y vine con objetivos claros, a un grande del interior que ya estuvo en la B Nacional, estos partidos sirven para corregir los errores.

-¿Y en Flandria también eras enganche?

-Cuando jugábamos 4-4-2 me movía como carrilero por derecha o por izquierda, o si no libre detrás del punta. Es donde más me gusta, acá hay que adaptarse al esquema de juego, entonces nos teníamos que replegar un poco, corrimos mal en el primer tiempo.

-Mucho vértigo y poca pausa…

-Si, exactamente, acá tenemos que manejar nosotros los ritmos, no pudimos agarrar la pelota, corrimos atrás de ellos, después con la pelota estábamos sin piernas, se trabajará para que no vuelva a pasar.

-¿Qué edad tenés y dónde arrancaste?

-Tengo 32. Nací futbolísticamente en Ferro, estuve cinco años en Ecuador, un año en Grecia, un año en Bolivia y desde el 2015 en Flandria.

MB

EP