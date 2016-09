Güira Oga recibirá una segunda tanda de animales del zoo porteño

Un total de 33 ejemplares de aves, coatíes y monos carayá serán trasladados desde el ex Zoológico de Buenos Aires al refugio para animales “ Güira Oga ” de Misiones, anunció el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien precisó que se trata del segundo tramo de la derivación de especies mientras se transforma el predio en el nuevo Ecoparque.El mandatario porteño, quien estuvo acompañado por los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, y Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad, Andy Freire, aseguró que “se está avanzando en el traslado de los casi 1.500 animales que habitaban el ex zoológico” del barrio porteño de Palermo y agregó que “cada animal debe tener el cuidado necesario”.Para el traslado de los 33 ejemplares, que habían sido víctimas de tráfico ilegal y luego se recuperaban en el parque, hubo que llevar adelante un “largo proceso, ya que primero se los puso en cuarentena porque el traslado es muy sensible”, dijo Rodríguez Larreta.

“Además debemos estar seguros de que en el lugar donde van estarán mejor que acá”, explicó el funcionario, quien remarcó que el objetivo es “convertir el zoo en un Ecoparque abierto que mantenga el espíritu educativo y formativo, ya que muchos chicos vienen todos los años y mostrarles animales en cautiverio no es el mensaje”.El jefe de gobierno porteño recordó que para la realización del nuevo Ecoparque se lanzó un concurso de ideas: “Fue impresionante la recepción de la gente, nos mandaron mas de 31.500 propuestas”, graficó.“Tomando esas ideas vamos a hacer un concurso internacional para que las mejores experiencias del mundo en transformación de zoológicos nos ayuden. No queremos más animales en cautiverio, creemos que no es la manera de tenerlos, de cuidarlos y menos acá, que estamos en el medio de la ciudad, el lugar donde mas líneas de colectivos pasan”, explicó.Por su parte, Bergman defendió la importancia de “cuidar ese patrimonio, que es un monumento histórico, pero cambiarle el espíritu de esa vieja cosmovisión de un zoo victoriano a un Ecoparque” y felicitó la iniciativa de las autoridades porteñas y “sobre todo de los vecinos, que se apropiaron de una deuda que estaba pendiente”.“Cuando el Estado puede responder a una demanda de la sociedad logramos esos puentes de cercanía y de construcción”, señaló Bergman y consideró que “no hay nada más federal que los recursos naturales y nuestra fauna para respetarles su lugar y su hábitat”.El titular de la cartera de Ambiente destacó la importancia de “reconvertir un delito”, ya que que “esos animales que están siendo recuperados del tráfico ilegal fueron cuidados, protegidos y reinsertados”.“Es muy importante que vuelvan a un hábitat natural. No se puede hacer educación ambiental sin tener un ámbito participativo donde la gente venga a sumarse, a preservar y estar más cerca de lo que es la casa común, que es la naturaleza”.En tanto Freire enfatizó que este segundo traslado de ejemplares es “un trabajo en conjunto entre la Ciudad y la Nación, ya que son animales recuperados de allanamientos por tráfico ilegal”.“Es muy importante destacar que tenemos más de 30 ejemplares recuperados del tráfico ilegal, ya que menos del uno por ciento de este tipo de ejemplares logra ser liberado”, remarcó.