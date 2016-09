Asumió la primera mujer a cargo de una comisaría en Posadas

RELACIONADAS Una cadete de policía ocultó su embarazo y dio a luz tras un entrenamiento

Con un emotivo acto en el que estuvieron presentes miembros de la plana mayor de la Policía de Misiones, se realizó el acto en el que por primera vez asumió una mujer a cargo de una comisaría jurisdiccional en Posadas.

Silvia Susana Deolivera tiene una amplia trayectoria como policía, prestando servicios en diferentes divisiones de la fuerza como la dirección general de estrategia y planeamiento, donde fue trasladad a la dirección de instituto en el año 2008, mientras que en el año 2010 fue designada como jefa en la sección de notificaciones judiciales. En el año 2015 fue trasladada a la división de policía aeroportuaria.

“Me siento muy honrada de recibir el mando de esta dependencia. Me siento honrada y muy emocionada. Jamás voy a pasar por alto a las personas que me acompañaron, los integrantes de mi familia, los que no duermen y me esperan después de cada operativo. Me alientan a pararme con la frente bien en alto. El objetivo es trabajar sirviendo a toda la comunidad”, dijo la nueva jefa de la Comisaría, Silvia Susana Deolivera.