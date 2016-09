Apresan a un adolescente que agredió a su ex pareja, embarazada de siete meses

Pese a que la Justicia le había impuesto una prohibición de acercamiento, un joven de 17 años ingresó ayer a la casa de su ex pareja de 28 años (embarazada de 7 meses) quien llamó al 911 y personal policial fue hasta el lugar donde finalmente fue detenido. Sucedió en el barrio Santa Cecilia, jurisdicción de la comisaría 10ª.

La detención del joven se concretó cerca del mediodía de ayer. Si bien la víctima llamó recién este domingo a la Policía, denunció que ya el sábado a la noche su ex concubino la agredió verbal y físicamente

En esta oportunidad la Justicia de Menores dispuso que preventivamente el joven de 17 años sea alojado en la UP VI.