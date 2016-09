Solo con todo no puede: Barinaga metió uno, pero no alcanzó y se fue con bronca por el mal partido del equipo

Es Barinaga y 10 más. Al menos desde que volvió al Federal A, el equipo de Villa Sarita depende muchisimo de lo mucho o poco que pueda hacer su jugador franquicia.

¿Y en la B Nacional? En la segunda división Cristian también fue influyente, pero en la segunda mitad de esa temporada las lesiones lo tuvieron a mal traer y no pudo ayudar desde adentro, como todos hubiesen querido.

Esta tarde, el capitán fue el más requerido por los periodistas que esperaban en la puerta del vestuario, sobre la calle Ramón García. Apenas asomó, como siempre, con el termo y el mate. Cualquiera diría que es un jugador uruguayo porque es muy raro verlo sin los elementos para la mateada encima.

En la cancha, a tono con el equipo, no pudo hacer mucho. Casi no le llegó juego, y las pelotas que le tiraron fueron todas de mala calidad. De espaldas, con uno o dos zagueros encima, una bola que viene de aire y no queda cómoda para buscar el mejor perfil y sacar el latigazo. La primera que le pegó al arco la mandó a las nubes. La segunda fue la del penal. Apenas le hicieron la falta a Gigi Rivero, tomó la pelota y como siempre, transformó por gol, esta vez con un tiro suave, cruzandola de derecha. Cambió, porque últimamente le venía pegando fuerte y al medio.

Después, ya con un Guarani muy superado desde lo futbolístico, le pegó desde donde pudo. Sacó una volea que se fue alta, tras centro de Goñi. Y sobre el final, un tiro libre desde 35 metros, que pedía centro. Pero el probó al arco y lo complicó bastante a Carrera, con una pelota que buscaba el ángulo.

Dos partidos, tres goles. Barinaga no se puede resfriar en este Guaraní del Federal A, que lo necesita como nunca para aspirar a pelear por cosas importantes.

“Ellos jugaron mejor, estábamos dormidos, un partido raro, nos tenemos que hacer fuertes de local. Recién decía que tenemos un plantel corto y el partido pasado perdimos muchos jugadores, tenemos que tratar de que no haya lesionados ni explusados”, dijo, dejando en claro que la derrota fue merecida.

-¿Cómo viste a Sarmiento?

-Jugó mejor que nosotros, desde que empezó hasta que terminó el partido, mérito de ellos y ganaron muy bien.

-Quien hubiera dicho que iban a ganar en Formosa ante Sol, tan dificil el semestre pasado, y perder acá con Sarmiento…

-Es tan parejo el fútbol que nunca se sabe. Hay que seguir trabajando.

-¿Qué significa volver a convertir?

-Nada, hoy pasó desaparecibido, si el equipo no gana, no sirve de nada.

-Lo festejaste dando la bienvenida al futuro integrante de la familia (espera un nuevo hijo dentro de dos meses)

-Jaja, si. Ya somos muchos. Vamos a hacer un equipito de cinco, el año que viene.

MB

EP