Newell’s se hizo fuerte de local y le ganó a Tigre

En un partido que tuvo el foco puesto no solo en el campo de juego, sino también en las tribunas, Newell’s se quedó el triunfo ante Tigre por 1-0. El encuentro, válido por la segunda fecha del torneo de Primera División, se disputó en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en medio de un estricto operativo de seguridad debido a feroz interna de la barra del elenco rosarino.

El local fue más claro en sus intentos durante la primera parte, pero no pudo concretar sus oportunidades. El arquero Nelson Ibáñez estuvo atento para quedarse con los intentos de Joel Amoroso y de Ignacio Scocco.

Sin embargo, a los 35′. “El Matador” iba a tener la oportunidad más clara. Lucas Janson encaró por la banda izquierda, se metió en el área y Sebastián Domínguez lo cruzó para cometerle penal. Diego “Cachete” Morales fue el encargado de patear desde los doce pasos, pero se topó con la excelente reacción del arquero Luciano Pocrnjic.

Newell’s intentó aprovechar el error de su rival para irse en ventaja al descanso, pero falló en la resolución de las jugadas. Maxi Rodríguez lo tuvo a los 44′, pero Ibáñez ganó en el mano a mano, y a Scocco le quedó una pelota en el área ya en tiempo de descuento, pero el delantero definió de volea por arriba del travesaño.

En la segunda parte, los de Diego Osella intentaron seguir siendo protagonistas. Controlaban la pelota, aunque solo llegaban a tres cuartos de cancha con claridad. Scocco y Formica intentaron con remates de media de distancia, que resultaron fáciles para el control del arquero del elenco de Victoria.

Aunque no es habitual en el fútbol, Newell’s se llevó el premio al esfuerzo y, sobre los 29′, marcó el gol del triunfo. Isnaldo mandó un centro por lo bajo desde la izquierda, la defensa de Tigre no puedo rechazar y Mauro Formica empujó al gol.

“La Lepra” consiguió así su segunda victoria consecutiva, tras haber vencido a Quilmes en el debut, y es uno de los líderes del certamen, con puntaje ideal. En la próxima fecha visitará a Sarmiento en Junín.

El equipo de Pedro Troglio, por el contrario, cayó en sus dos primeras presentaciones. Buscará la recuperación en su casa, en la tercera fecha, ante Huracán.