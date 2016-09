Clinton y Trump recordaron en silencio en la Zona Cero los atentados del 11S

A 15 años de los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas y el Pentágono y a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, los dos principales candidatos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, coincidieron en la Zona Cero en un sentido acto en Nueva York para recordar a las víctimas.

Al mismo tiempo, el presidente Barack Obama participó junto a su secretario de Defensa, Ashton Carter, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Joseph Dunford, a otro acto en el Pentágono, que recordó el ataque que sufrió esa institución. En un breve discurso, destacó que “la mejor manera” de homenajear a quienes fallecieron es “continuar siendo” el mismo país que existía antes de los atentados.

Exactamente a las 8.46 (9.46 en Argentina), en la misma hora en que hace 15 años el primero de los dos aviones se estrelló en Nueva York, familiares de las víctimas, sobrevivientes y líderes políticos respetaron un minuto de silencio en la Zona Cero en Manhattan para recordar a las casi 3.000 personas que murieron ese 11 de septiembre de 2001.

Esa mañana, en un hecho inédito para la historia de Estados Unidos, cuatro aviones comerciales, secuestrados por milicianos de Al Qaeda, en su mayoría sauditas, se estrellaron contra las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en Shanksville, Pensilvania.

Como todos los años la ceremonia de aniversario de los atentados en el corazón de Manhattan estuvo marcada por el dolor de los familiares que aún extrañan a sus seres queridos, por sus fotos y por el trauma de aquellos que sobrevivieron pero siguen luchando con sus cicatrices.

Pero esta vez la fecha tuvo un condimento extra: en menos de dos meses los estadounidenses tendrán una cita en las urnas para elegir a su próximo Presidente en medio de una de las campañas más calientes y controvertidas de los últimos tiempos.

Los dos principales candidatos, que ya habían anunciado que suspenderían sus campañas durante este domingo, se hicieron presentes en la Zona Cero y escucharon en silencio los discursos que recordaron a las víctimas de los atentados que marcaron un giro para la política exterior e interior de Estados Unidos.

El primero en llegar fue Trump, el magnate inmobiliario de Nueva York, que en el pasado ha donado equipo para ayudar a la reconstrucción de la zona e inclusive donó 100.000 dólares a principios de año para levantar el memorial principal, según informó la agencia de noticias ANSA.

El candidato republicano fue recibido con aplausos, poco antes de comenzar la ceremonia, y lo primero que hizo fue saludar a su aliado y el hombre que quedó en la historia por haber gobernado a Nueva York en ese oscuro momento, Rudolph Giuliani.

También saludó al gobernador del estado vecino de Nueva Jersey, el republicano Chris Christie, y su par del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo. Por el contrario, eligió ignorar al actual alcalde de la ciudad, el demócrata Bill de Blasio, y al tres veces alcalde, el independiente Michael Bloomberg.

Unos minutos antes de su llegada, Trump había difundido un comunicado.

“Hace 15 años, Estados Unidos sufrió el peor ataque terrorista de su historia. Miles de madres, padres, hermanas, hermanos y niños inocentes estadounidenses fueron asesinados por terroristas radicales islámicos”, recordó el candidato republicano.

“Hoy lloramos a todos aquellos que perdieron sus vidas. Lloramos por todos los niños que tuvieron que crecer sin un padre o una madre y por los padres que tuvieron que luchar sin sus hijos. Nunca lo olvidaremos”, agregó.

Clinton llegó un poco después que su rival y también se ubicó en medio de aplausos y una calurosa bienvenida en su lugar de la tribuna sin hacer declaraciones ante las cámaras.

La ahora candidata presidencial era senadora por el estado de Nueva York en el momento de los atentados y muchos aún recuerdan cómo recorrió la zona devastada ni bien terminaron los trabajos de los rescatistas. De hecho, sus esfuerzos para ayudar a las víctimas y garantizar la reconstrucción del corazón de Manhattan han sido siempre una parte central de su campaña electoral.

Poco antes de llegar a la Zona Cero, Clinton escribió hoy en su cuenta de Twitter: “Nunca olvidaremos el horror del 11 de septiembre de 2001. Hoy, vamos a honrar las vidas y el tremendo espíritu de las víctimas y los rescatistas”.

Clinton se fue antes de que el acto termine porque se sintió mal, con “un golpe de calor”, según explicó el vocero de su campaña, Nick Merrill, quien agregó que la candidata oficialista se fue a descansar al departamento de su hija, Chelsea, en esa ciudad, y que “ya se siente mejor”, explicó la agencia de noticias Europa Press.

Mientras este fue el acto central de la jornada, el presidente Barack Obama participó y habló en una ceremonia en el Pentágono, otro de los objetivos de los atentados de 2001.

“Debemos defender no sólo nuestro país, sino también nuestros ideales. (…) Los estadounidenses no deben ceder al miedo”, dijo Obama en una suerte de autocrítica oficial por la serie de violaciones a los derechos humanos y a las leyes internacionales que cometió la Casa Blanca bajo el argumento de la llamada guerra contra el terrorismo, lanzada por el entonces presidente George W. Bush después de los atentados.

“Y es por eso que es tan importante hoy que reafirmemos nuestro carácter como nación. (…) Nuestra herencia multicolor no es una debilidad; todavía es, y será siempre, una de nuestras mayores fortalezas. Este es el Estados Unidos que fue atacado ese mes de septiembre por la mañana. Este es el Estados Unidos al que debemos permanecer fieles”, agregó el mandatario que en enero próximo dejará el cargo.

Por último, también se espera una pequeña ceremonia en el Memorial Nacional de Shanksville, Pensilvania, donde cayó el cuarto avión, en el ya famoso vuelo 93.