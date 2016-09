Gómez Centurión: “A mí nunca me avisaron de esa pseudoefedrina”

Lo aseguró el desplazado titular de la Dirección General de Aduanas en relación al cargamento de 12 barriles descubiertos en Ezeiza.

El desplazado titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Juan José Gómez Centurión, dijo hoy que “nunca” le “avisaron de esa pseudoefedrina” en relación al cargamento de 12 barriles descubiertos en Ezeiza, luego de que el viernes la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aclaró que el hallazgo se había realizado “en mayo pasado” y no gracias a una denuncia del ex militar retirado ante la Justicia, tal como se difundió en algunos medios.

“A mí nunca me avisaron de esa pseudoefedrina”, explicó en La Nación Juan José Gómez Centurión luego de que Bullrich había manifestado el viernes que “el Estado ya había tomado cartas en el asunto y la Aduana había abierto un camino administrativo”.

“No sé por qué Patricia [Bullrich] reaccionó así. Me llama la atención porque yo sólo me limité a informarle al juzgado con el que veníamos colaborando. No llamé a una conferencia de prensa, ni nada”, indicó el desplazado funcionario.

Y agregó: “De hecho, ¿no llama la atención que una semana antes de que enviaran el anónimo por el que me desplazaron -por sospechas de contrabando- , yo me había reunido con ese juzgado (María Romilda Servini) para investigar juntos sobre el narcotráfico en la Aduana, y una semana después de ese anónimo -y tras cinco años de no hacer nada, oh casualidad- sale escondido ese material en el Boletín Oficial para destruirlo? Es significativo, ¿no?”.

Y sumó: “A mí, como director de la DGA nunca me avisaron de la existencia de esa pseudoefedrina. Nunca me indicaron que la categorizarían como rezago. ¿Y cómo lo hicieron? Publicándolo en el Boletín Oficial, cuando yo ya no estaba allí, escondida entre otras 500 mercaderías más. ¿Cómo se esconde un elefante? ¡Entre otros 100 elefantes! ¡Mejor aún si son 500 elefantes!”, sostuvo.

La publicación a la que alude Gómez Centurión es la que salió publicada esta semana en el Boletín Oficial -en el marco del camino administrativo abierto por la Aduana- y está vinculada a la difusión de la existencia de ese cargamento en el aeropuerto de Ezeiza con el fin de convocar a los responsables del mismo a que lo retiren en un plazo de 30 días.