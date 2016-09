Esta noche Dario Sztajnszrajber presenta Desencajados: Filosofía + Música

El famoso filósofo Dario Sztajnszrajber trae a Posadas su obra Desencajados, esta noche a las 20:30 en el Auditórium Montoya.

La filosofía y la música son dos géneros independientes que sin embargo dialogan. Un diálogo puede ser sólo el pendular de dos formatos que se sostienen en lo suyo, o por el contrario se puede apostar por la contaminación, la intervención y sobre todo el desencaje. Hay algo que no encaja en el intento de comulgar filosofía y música. Este espectáculo es la expresión de esta diferencia.

En diálogo con Misiones On Line, Darío describió la intención de obra en el sentido de “replantearse el orden establecido” y cómo fluyó la la relación de la filosofía con la sociedad en estos años.

“Hubo un cambio importante en estos años en la relación de la sociedad con la filosofía. Sobre todo en aquellos sectores que por ahí se sentían más alejados de la filosofía. Hay una manera de hacer filosofía, el de las academias que sí está alejada un poco de la sociedad pero como cualquier ciencia”.

Planteó asimismo como docente, que el esquema de escuela tradicional quedó en el pasado y el desafío que esto representa para quienes están frente al aula. “Las facultades cognitivas han cambiado hoy ya no te encontrás en ese grado de concentración de antes, esto de que los chicos hacen cuatro cosas al mismo tiempo y que eso se vea como algo negativo es del siglo pasado”.

Sobre la obra que recorre el país, indicó que la idea es encontrar un punto de encuentro entre la filosofía y el rock. “Qué es hacer filosofía, es preguntarte por qué así, por qué no de otro modo y eso ya interrumpe la tranquilidad con la que estás y eso empieza a descolocarte. Y encontramos en la música un poco de eso, obviamente no en toda la música, encontramos en el repertorio del rock nacional temas van en la misma dirección, y en el espectáculo hacemos una suerte de ida y vuelta, la música me interrumpe porque lo que yo planteo”.

“Tal vez cuando todo encaja demasiado, aunque suene bien, algo se deja afuera. La palabra correcta o el acorde justo nos dejan tranquilos, pero en el desencaje florece lo creativo. Desencajados: filosofía + música, es un diálogo de desmontaje”.

Algunas de las canciones del rock nacional se ven invadidas por textos filosóficos que continúan ese camino artístico de apertura. Pero también algunas de las temáticas filosóficas de nuestro ser contemporáneo se ven atravesadas por la música más emblemática de nuestra historia e identidad. Spinetta, Charly García y Fito Páez dialogando con Platón, Nietzsche y Derridá.

¿Cuál puede ser el resultado de un encuentro entre la filosofía y la música?, es lo que el filósofo espera que la gente descubra.

JM