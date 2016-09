Economistas creen que empleo, presión tributaria y coparticipación a las provincias son los temas a resolver para crecer

La necesidad de generar empleo formal de calidad, la fuerte presión tributaria, la necesidad de redefinir el esquema de coparticipación y la política de tipo de cambio, fueron los principales temas a resolver planteados por algunos economistas para que el país vuelva a alcanzar un crecimiento sostenido en el tiempo.

Fue en el marco de un seminario organizado por la Fundación Mediterránea en el hotel Sheraton de la capital cordobesa.

“Hay que expandir la base productiva” para resolver el problema del empleo, dijo Jorge Colina, jefe de investigaciones de Idesa. El especialista señaló que “se necesitan crear 15.000 nuevas empresas para paliar el déficit de ocupación” y llamó a potenciar el sistema educativo desde desde la etapa inicial, de forma que los futuros trabajadores realicen “en tiempo y forma los estudios medios y terciarios y no en una (escuela) nocturna a la noche y cuando ya tienen 25 años”.

También remarcó la necesidad de adaptar los planes sociales para impulsar la introducción de jóvenes y mujeres en el mercado laboral y que los sectores más carenciados puedan salir del esquema asistencialista.

La mayoría de los economistas que expusieron en el seminario organizado por la Fundación Mediterránea coincidieron en la necesidad de impulsar el empleo formal como herramienta indicada para alcanzar la justicia social y el crecimiento genuino.

Otro aspecto que cruzó la jornada fue la fuerte carga tributaria y la necesidad de modificar el esquema de coparticipación actual y la dificultad de llegar a un acuerdo en ese sentido porque sólo se pueden equilibrar las diferencias quitándole a una provincia para dársela a otra. “Hay un alto consenso en la necesidad de un nuevo régimen de coparticipación”, dijo Osvaldo Giordano, ministro de Economía de Córdoba.

Giordano reconoció que pese al acuerdo generalizado el cambio no se hace porque “uno de los principales problemas de los argentinos es no cumplir con el mandato de la constitución” y “porque la discusión se ha acotado a una cuestión de porcentajes y el que pierde no quiere ceder”. “La Nación no puede ceder recursos porque tiene déficit”, dijo y agregó que el otro problema es la “superposición en materia tributaria”, especialmente en lo que refiere a ingresos brutos e IVA.

A su turno, Marcelo Copello, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea, dijo que “las provincias perdieron 5 puntos porcentuales de la presión tributaria”.

También indicó que pese a que han aumentado las transferencias a las provincias ese incremento está aún por debajo de la inflación en la mayoría de los casos con lo cual el incremento es insuficiente.

Copello focalizó en el tema jubilatorio y en las transferencias de subsidios a privados como los responsables del incremento del gasto público.

Por el lado del Gobierno nacional, Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, aceptó la posta al reconocer la necesidad de reformular el sistema de coparticipación. También resaltó los esfuerzos del Estado Nacional en intentar resolver este aspecto pero reconoció que “las transferencias automáticas estuvieron por debajo del 34%”.

“Estamos con una presión tributaria récord”, dijo Caballero.

En cuanto a las salidas de mediano y largo plazo, las ideas quedaron en mano de Eduardo Levy Yeyati, director de la consultora Elypsis, y de Gustavo Marangoni, socio y director de MyR Asociados, quienes coincidieron en buscar las soluciones mirando en nuestras propias características y no en buscar las soluciones de modelos externos como pueden ser los “tigres asiáticos” o el norte de Italia.

Levy Yeyati indicó que el desafío debe ir “más allá de comercializar más que autos y granos a Brasil”, y apuntó a que la propuesta debe ser la de “agregar valor a los productos primarios”.

Marangoni -uno de los principales colaboradores del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli- llamó a alcanzar un compromiso de largo plazo y aseveró que “ésta es una etapa de oportunidad” aunque alertó sobre la responsabilidad de no repetir la historia: “si se toma deuda para pagar gasto corriente, se genera un problema que ya lo vivimos”.

Otra coincidencia fue que el tipo de cambio permanecerá “planchado” tanto en 2016 como el año próximo, por lo que el nivel de competitividad de la producción local deberá venir por otras vías.

Fuente: Telam (Laura Luz Ojeda/Enviada Especial)