Championship 2016: Argentina cayó ante Nueva Zelanda por 57 a 22

El encuentro comenzó con un try temprano de Santiago Cordero. Desde el primer minuto, Argentina mostró un gran nivel de juego ante los mejores del mundo, ofreciendo así un partido apasionante, en el que se repartieron la ventaja de manera pareja durante la mayor parte del partido. El poderío de All Blacks se hizo notar con fuerza desde mediados de la segunda etapa, y con una seguidilla de tries, sellaron el triunfo, que incluyó punto bonus.

En el próximo partido del Personal Rugby Championship 2016, Los Pumas enfrentarán a Australia en Perth el próximo sábado 17 de septiembre, a las 07:05 (hora argentina).

Síntesis:

Nueva Zeanda 57: 1- Joe Moody, 2- Dane Coles, 3- Owen Franks, 4- Brodie Retallick, 5- Samuel Whitelock, 6- Jerome Kaino , 7- Sam Cane, 8- Kieran Read (c), 9- Aaron Smith, 10- Beauden Barrett, 11- Julian Savea, 12- Ryan Crotty, 13- Malakai Fekitoa, 14- Israel Dagg, 15- Ben Smith.

Ingresaron: Wyatt Crockett, Codie Taylor, Charlie Faumina, Luke Romano, Aaron Cruden, Anton Lienert-Brown, Savea, TJ Perenara.

Entrenador: Steve Hansen

Tries: Savea, Ben Smith (2) ,Barrett, Crotty (2), Faumina, Romano

Conversiones: Barrett (6), Cruden

Penales: Dagg,

Argentina 22: 1- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy (c), 3- Ramiro Herrera, 4- Guido Petti, 5- Matías Alemanno, 6- Pablo Matera, 7- Javier Ortega Desio, 8- Facundo Isa, 9- Martín Landajo, 10- Nicolás Sánchez, 11- Santiago Cordero, 12- Juan Martín Hernández, 13- Matías Orlando, 14- Matías Moroni, 15- Joaquín Tuculet.

Ingresaron: Santiago González Iglesias; Leonardo Senatore, Tomás Cubelli, Julián Montoya, Lucas Noguera, Marcos Kremer, Ramir Moyano, Enrique Pieretto.

Entrenador: Daniel Hourcade.

Tries: Cordero.

Conversiones: Sánchez

Penales: Sánchez (5)

Resultado parcial: Nueva Zelanda 24 – Argentina 19

Resultado final: Nueva Zelanda 57 – Argentina 22

Estadio: Waikato Stadium, Hamilton

Referee: Craig Joubert (Sudáfrica)

Referees asistentes: Angus Gardner (Australia) y Marius Mitrea (Italia)