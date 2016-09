Juegos Paralímpicos: Hernán Barreto logró la segunda medalla para Argentina

Fue bronce en 100 metros. Hernán viene de una familia en la que los recursos no sobraban y vive con las secuelas de una parálisis cerebral.

El velocista argentino Hernán Barreto ganó la segunda medalla en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016 al clasificar en el tercer lugar y así conquistas la medalla de bronce.

Barreto registró un tiempo de 12s85 y finalizó tercero de la prueba que ganó el ucraniano Ihor Tsvietov (12s31), quien se quedó con el oro. La presea de plata fue para el brasileño Fabio Da Silva Bordignon (12s66).

Superó a una infancia de privaciones, con un padre que lo maltrató física y psicológicamente. Ahora sostiene a su familia.

Procedente de una familia en la que los recursos no sobraban, Hernán, quien vive con las secuelas de una parálisis cerebral, contó: “En un principio se me complicaba. Venía y me entrenaba con mis zapatillas todas rotas. Recién cuando me becaron pude mejorar mi vestimenta”. Además, agrega que se propuso ayudar económicamente a su familia, compuesta por su madre y sus siete hermanos. “Así fue desde el momento en que me dijeron que podía conseguir muchas cosas en el deporte. He logrado lo que he logrado por la fuerza que me dio mi familia. Sin ellos, no estaría acá hoy”, había remarcado Barreto en una entrevista hace unos días atrás a los medios nacionales.

En su historial figuran logros de importancia: fue dueño de dos bronces en 100m y 200m en el Mundial de Lyon 2013, más al obtenido en los 200m de Londres 2012.

