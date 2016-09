Gisela Spasiuk: “si algo no hubo en este decanato, fue inacción”

La decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM Gisela Sapisuk afirmó que “las violencias, cualquiera sean, no pueden ser aceptadas en ningún ámbito. Menos en una institución educativa formadora de profesionales de lo social” y remarcó que “a la violencia no se la puede atender con más violencia, de ningún tipo”.

Al referirse a las denuncias de estudiantes a profesores que fueran tratadas recientemente en el Consejo Directivo comentó que: “hoy vivimos un momento de ruptura en la naturalización de las violencias. Es decir que ahora son visibles y por lo tanto denunciables. Socialmente hay mas registro de nuestros derechos y esto se refleja al interior de las instituciones. La Universidad no escapa a esto”.

En ese sentido, relató lo actuado frente a las denuncias, afirmando que “tomé decisiones dentro del margen de acción del decanato. No escondí nada. No tapé nada. Recibí a todos y a cada uno de los que quisieron venir a plantear cuestiones. Accioné las medidas preventivas y de protección. Si algo no hubo en esta Facultad frente a este tema, fue inacción”.

Y continuó: “las presentaciones se realizaron, los actores se expresaron y se recopiló todo el material para seguir los caminos y procesos previstos en estos casos. La Facultad se hizo cargo con la responsabilidad y la cautela que esto requiere. Y lo seguirá haciendo”, dijo.

Tras la sesión del Consejo Directivo en la que ese cuerpo colegiado decidió enviar los expedientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad -tal como prevé la Ordenanza 054/16 “Régimen Disciplinario para docentes de la UNaM”, en su artículo 14-, la decana brindó su opinión sobre los hechos y explicó las acciones y medidas tomadas.

“Todo lo actuado se hizo preservando los derechos de todos los involucrados e intentando que las medidas institucionales de protección estén en el marco del debido proceso” señaló al explicar que “el decanato, como Ejecutivo y aún en carácter de autoridad máxima de la Facultad, no tiene la suma del poder. Y está bien que así sea. Nuestra institución universitaria estableció mecanismos para tratar y decidir sobre las cuestiones y políticas institucionales en diversos estamentos y espacios. En ellos se analizan los temas, y los distintos actores toman las decisiones en un marco de responsabilidades compartidas, desde el lugar y la función que le cabe a cada uno. De eso se trata el co gobierno universitario (consejos departamentales, Consejo Directivo, Consejo Superior, entre otras instancias). Este modo de organización y trabajo institucional democratiza las decisiones”.

Violencia naturalizada

“Hablamos de violencia cuando aparecen estas denuncias, pero en realidad tenemos mucho para pensar sobre lo que hacemos o no hacemos para contribuir a la no violencia en nuestra vida cotidiana; con nuestras familias y en lugares de trabajo. Podemos, por ejemplo, decidir dialogar, o decidir gritar y usar calificativos descalificantes hacia el otro”, analizó .

Spasiuk, es magister en Trabajo Social y durante su carrera se ha especializado en las cuestiones de género, área donde tiene una importante trayectoria académica. “Hoy, como sociedad, tenemos un mayor registro de nuestros derechos. Y en ese marco de democratización social, las violencias son reconocidas como tales y se plantean. Se expresan y se denuncian”, dijo al comentar que la FHyCS es consciente de esa realidad y por ello está pronta a aprobar un Protocolo de Violencia de Género en el que viene trabajando hace varios meses y que fue realizado en forma colaborativa con todos los claustros. Este documento sistematizará los procedimientos a seguir cuando algún integrante de la comunidad educativa requiera asesoramiento o atención en situaciones de violencia.

“De esa manera –dijo- habrá procedimientos prefijados institucionalmente para dar curso a lo diverso que esto involucra y que también se evite la revictimización” dijo al comentar que se creará un equipo de asistencia capaz de “contener y acompañar a las/los involucrados en estas situaciones”.

Hechos y acciones

Al referirse al caso concreto del pedido de Juicio Académico elevado a la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la UNaM, la decana explicó que “actuamos con la mayor celeridad posible, teniendo en cuenta que el proceso se inició a días del receso de Julio. Ni bien recibimos el oficio de Fiscalía, tomé conocimiento y lo envié al Departamento de Comunicación Social -ámbito por excelencia y primer instancia institucional donde se analizan los temas que involucran a las carreras- con un pedido de informes”.

“Paralelamente, envié una nota al profesor involucrado para que haga su descargo. Esto demuestra una clara voluntad de iniciar una investigación sobre lo sucedido. Días después, se realizó una reunión abierta del Consejo Departamental, en la que se trató el tema y se recibió a los estudiantes denunciantes. En esa reunión el Departamento de Comunicación Social tomó conocimiento y dejó registro de los planteos y presentaciones en el acta correspondiente”.

“Luego del receso de Julio, al reiniciarse las clases la primera acción fue nombrar veedores de la Secretaría Académica para que observaran las actividades de cátedra. Cuando el Dpto. de Comunicación eleva la respuesta de descargo de los denunciados y la presentación formal -que por falta de tiempo habían quedado pendientes antes del receso-, por disposición indiqué el corrimiento del profesor de los espacios áulicos hasta tanto este proceso llegue a su definición final, por el resto de las vías institucionales que corresponden”, siguió relatando Spaisuk al explicar que “como instancia de alzada, las actuaciones formales contenidas en los expedientes fueron elevadas a tratamiento al consejo Directivo de la FHyCS” .

“En síntesis, -finalizó- se tomaron los recaudos para que todos los actores involucrados se expresen y sean incorporadas todas las cuestiones para que el tema sea abordado en cada instancia de la institución: desde el Decanato, el Consejo Departamental de la carrera, la Secretaría Académica y el Consejo Directivo. Cada uno en sus funciones específicas”.

“Finalmente, en la reunión del Consejo Directivo del Jueves 1 de Septiembre, las actuaciones fueron elevadas a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNaM para su tratamiento, de acuerdo a lo que establece el Régimen Disciplinario de Docentes de la UNaM”, puntualizó.

