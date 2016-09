Caso Viviendas Progresivas: Landaida fue desafectado de su cargo

El municipio le envió una carta documento informándole a Wilfrido Landaida, que fue desafectado de la comuna. Landaida era empleado del municipio desde el 2008 y anteriormente trabajaba como contratado. Estuvo a cargo del programa Viviendas Progresivas, donde 17 adjudicatarios se quejaron que desde que comenzó el mismo (2008) hasta la fecha, aguardan que se terminen las obras de sus respectivas casas.

Tras haber tenido 30 días de licencia por estrés y luego de haber transcurrido varios días más sin presentarse a su lugar de trabajo, este jueves, el municipio envió una carta documento informándole a Wilfrido Landaida, que fue desafectado de la comuna.

Landaida era empleado del municipio desde aproximadamente el año 2008 y anteriormente trabajaba como contratado. Estuvo a cargo del programa Viviendas Progresivas, donde 17 adjudicatarios se quejaron que desde que comenzó el mismo (2008) hasta la fecha, aguardan que se terminen las obras de sus respectivas casas.

El secretario de gobierno Jorge López explicó que Landaida incurrió en varias irregularidades “primero que no se presentó a su lugar de trabajo cuando finalizó el plazo de su licencia de 30 días por estrés, además le pedimos que por favor se acerque a ratificar o rectificar su versión de los hechos con respecto al programa. Lo llamamos varias veces pero no respondía, y tuvimos que enviarle una carta documento para que se presente, pero no se presentó”.

También la semana pasada se aprobó la Comisión Investigadora del programa, que quedó conformada con los concejales: Fernando Gallastegui, Yolanda Caballero, Daniel Dos Santos, Héctor Falsone y Juan Abelardo Giavotto.

El proyecto contempla que la misma esté conformada por 5 miembros del Concejo, respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas el mismo. De ésta manera serían tres concejales de la renovación, y dos de la UCR. Asimismo se establece un plazo de 30 días hábiles a partir de la conformación de la misma para presentar su informe final, y tendrá amplias facultades para poder acceder a toda la información disponible, y medidas necesarias, a fin de esclarecer las irregularidades cometidas y las responsabilidades derivadas de las mismas.

En la fundamentación del proyecto los concejales que presentaron el Proyecto de Resolución citan lo establecido en la Carta Orgánica municipal en cuanto a los deberes y responsabilidades de los funcionarios públicos, y hacen hincapié en lo ya realizado hasta el momento por el Concejo , donde hubo reuniones con los secretarios del gabinete de Aguirre, con el responsable social del Plan Viviendas Progresivas Wilfrido Landaida, y la interpelación al secretario de Acción Social Ricardo Arzamendia, entre otros.

El Plan Viviendas Progresivas constaba de 17 viviendas a construir, varios de los beneficiarios denunciaron irregularidades en su construcción, donde el IPRODHA depositó 2.400.000 pesos, de los 2.800.000 comprometidos, de los cuales se ejecutaron 2.250.000.

También se conoció a partir de un relevamiento, tomando en cuenta las 17 casas, que solo hay un avance del 51% en las obras inconclusas.

En este sentido también cabe destacar que el jueves por la mañana con un cerrajero y presencia de un escribano, además de la arquitecta Norma Pretzel- nueva responsable del programa Viviendas Progresivas, el sumariante administrativo y el secretario de gobierno Jorge López, se abrió la oficina de Wilfrido Landaida, en búsqueda de documentación del programa. Se labró el acta de toda la documentación que se obtuvo al respecto en la oficina.

También la semana pasada en una reunión en la municipalidad de Eldorado, con los beneficiarios del programa, se informó sobre el adelanto de ATN, de dos millones de pesos a cargo del Gobierno provincial para la continuidad de las obras de estas casas y con el claro objetivo de finalizarlas para fin de año.