Se fuga por la frontera casi la mitad de la masa salarial que paga el Estado

Las asimetrías económicas existentes con los países limítrofes, con fuerte diferencia de precios en productos de consumo masivo, representan hoy uno de los principales problemas que enfrenta el comercio misionero y la industria nacional, dijo el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

Safrán reveló que, desde mayo, “los misioneros gastaron más de 600 millones de pesos mensuales en distintos comercios de ciudades limítrofes como Encarnación (Paraguay), Porto Xavier, Santo Antonio o Barracao (Brasil)”.

Según Safrán, este cálculo se basa en el saldo promedio de las cuentas sueldo bancarias y de la recaudación de tributos provinciales como indicador de la actividad económica.

“La masa salarial del sector público provincial hoy representa cerca de 1.300 millones, y con estos cálculos estamos en condiciones de afirmar que más de la mitad se fuga a los comercios de Brasil y Paraguay, con el consecuente impacto negativo que ello significa en la recaudación local”, explicó el funcionario.

El flujo comercial fronterizo con Brasil y Paraguay siempre ha sido una característica distintiva para Misiones, y durante muchos años con un tipo de cambio favorable brasileños y paraguayos recorrían las ciudades misioneras buscando productos.

Para Safrán, en los últimos años se fue revirtiendo esta situación “y con la salida del cepo cambiario, y a pesar de la brusca depreciación del dólar, esta medida no ayudó a mejorar la relación de precios domésticos con los de Brasil y Paraguay, dado que el dólar quedó establecido a valores inferiores a los que se comercializaba en el mercado del ‘dólar blue’, que era el precio de referencia a diciembre de 2015”.

El otro problema que preocupa a las autoridades misioneras es el contrabando, “que, en escala, es preocupante, dado que las diferencias de precios en la mayoría de los productos (incluyendo electrodomésticos y textiles), incentivan a muchos a tomar riesgos y exponerse a incurrir en delitos económicos, que los controles aduaneros no pueden o no quieren evitar”.

“Hasta ahora estamos hablando solamente del impacto negativo de las asimetrías en la economía local, pero también la Nación deja de recaudar impuestos nacionales y, para graficar, la situación sólo basta deducir el 21% del IVA de esos 600 millones mensuales y nos arroja otros 120 millones que la Nación deja de percibir y por lo tanto de coparticiparnos”, aclaró.

Safrán advirtió además que, de persistir esta diferencia de precios, los efectos podrían ser más catastróficos que los acontecidos hace 20 años, “cuando en plena convertibilidad del peso, con una moneda local sobrevaluada, las localidades fronterizas de Misiones, como Posadas, Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, San Pedro y San Javier, entre otras, se transformaron en verdaderas ciudades fantasmas”.

Además, dijo que “la gama y calidad de los servicios que se brindan en las ciudades paraguayas y brasileñas son mucho mejores a las que disponían en aquella época y hoy florecen restaurantes, shoppings, paseos, hoteles, casinos y similares, que antes no ofrecían”.

Ante esta situación y el impacto negativo en los niveles de ingreso y en la generación de empleo, en marzo el gobernador Hugo Passalacqua estableció un régimen de subsidios por un plazo de siete meses a la tarifa de electricidad para el comercio y la industria.

De esta manera Misiones es una de las únicas provincias que estableció un régimen de subsidios a la tarifa eléctrica para el comercio y la industria, como medida paliativa para sobrellevar el shock que significó para el comercio y la producción.

Además, el Gobierno, entidades financieras y cámaras empresarias de la provincia, generaron promociones y descuentos para retener a los consumidores misioneros pero esto no alcanza a frenar el drenaje de compras que afecta a la economía local.

“En forma conjunta con las cámaras empresarias, la industria y el comercio, más el aporte de los bancos Macro, Nación e Hipotecario, el gobierno provincial lanzó el programa Ahora Misiones, ofreciendo los primeros 5 días de cada mes un régimen promocional de compra hasta en 12 cuotas sin interés y con un descuento no menor al 10%, con el fin de cautivar a los consumidores misioneros y proteger a nuestros comercios y empresas de las asimetrías”, explicó Safrán.

Para Safrán “estas medidas ayudan pero no alcanzan, por eso insistimos ante la Nación, la necesidad de retrotraer el precio de los combustibles a mayo a través de un ITC diferenciado”.

Explicó que “significa un mecanismo sencillo de controlar estableciendo un cupo mensual de combustible con el beneficio y regulando el ingreso a la provincia con los controles fiscales que posee la Dirección General de Rentas en las rutas de acceso a Misiones”, sostuvo.

“Estamos seguros que con una nafta a 14 ó 15 pesos por litro, podríamos retener a muchos consumidores misioneros, que realizan entre 5 y 6 horas de cola entre ida y vuelta en la frontera, para poder ahorrar unos pesos en sus compras”, estimó Safrán.

Las asimetrías no castigan solamente al comercio local, ya que las industrias vinculadas a la exportación aún no resultan competitivas, a pesar del salto devaluatorio de diciembre del año pasado.

El ministro considera que “los costos portuarios y de logística atentan contra la rentabilidad del sector” y que, en este sentido, “el sector foresto industrial es el más perjudicado, por lo que las empresas han tomado medidas de reducción de jornadas de trabajo a la espera que la situación se revierta”.

Otros productos de la economía provincial, como tabaco, té, cítricos y yerba mate, también han perdido competitividad y tienen problemas para mantener los niveles de empleo.

Además del ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustibles) diferenciado, el gobierno misionero ha planteado a la Nación la reducción de la tasa de IVA para los productos misioneros y el mayor cómputo en el IVA de las Cargas Sociales que establece el Decreto Nacional 814/2001.

“Estas medidas ayudarán a dar competitividad a los comercios e industrias locales, aunque el contingente que viajó a Buenos Aires mantiene una agenda abierta para considerar otras propuestas que desde el Gobierno Nacional estimen plantear”, concluyó el funcionario.