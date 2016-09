“Por cada camión parado, se pierden tres puestos de trabajo”

Aseguró el diputado provincial y dirigente camionero Ramón Velázquez al referirse a la crisis que sufre el sector y llamó a defender a los trabajadores y a las empresas misioneras ante la competencia desleal. Además declaró: “desde el Peronismo no podemos ser aliados de un gobierno que está castigando a la clase trabajadora”.

Acerca de cómo está el sector camionero, sostuvo que “el Sindicato no está sólo para defender los derechos del trabajador, sino también defender la actividad a la cual representa, porque si no hay empresas no hay trabajadores, acá el aliado estratégico es el gremio, el empresario y el trabajador, pero acá hay un socio que se lleva mucho, que es el Estado”.

“Hay camiones que entran a la provincia sin estar en regla y eso es una competencia desleal con el transporte misionero y al tener esa competencia el transporte empieza entrar en crisis”. “Esto ocurre porque no tenemos un marco regulador en la provincia que controle esto y en eso estamos trabajando para que realmente el transporte misionero tenga una ley, para poder seguir subsistiendo”.

“Es por eso que nosotros debemos por todos los medios; y en eso estoy trabajado como diputado provincial para crear este marco regulador para que la dirección de Transporte pueda actuar dentro de su ámbito y que el transporte misionero empiece a tener realmente la cobertura que necesita para discutir los precios del transporte en Misiones”, acotó.

Velázquez recordó que Misiones siempre fue un ejemplo a nivel país en lo que respecta al transporte; y aseguró que “hoy estamos luchando para sostener la actividad”.

“Misiones no tiene nada que no se lleve en camión, se llega a cada lugar de la provincia en camión, esto es una actividad que nos involucra a todos”. “Esta crisis en el transporte misionero, no puede pasar de desapercibido en la Cámara de Diputados”.

El gobierno nacional

En cuanto a la situación económica-política entre el gobierno provincial y nacional, el legislador remarcó que “el gobierno nacional fue electo por mayoría y eso hay que respetar y lo mismo pasa acá, hay que acompañar la decisión del pueblo”. Y agregó: “Yo digo y lo sostengo, que si el pueblo vota lo hace conscientemente y nosotros no somos quien para torcer la voluntad del pueblo”.

Acerca de cuál es su visión con respecto a los partidos opositores en la provincia, Velázquez consideró: “La oposición tiene una oportunidad inmensa si se juntan todos y bajo la misma bandera que es la defensa de los derechos, tanto de la provincia como de los trabajadores, porque hoy el que sufre en esta política son los trabajadores”. “Acá el que menos pudo ahorrar y el que menos pudo hacer es el trabajador que sigue viviendo de su sueldo y las pequeñas y medianas empresas, que no tuvieron la posibilidad de hacer el colchón durante las buenas épocas”.

“Desde el Peronismo no podemos ser aliados de un gobierno que está castigando a la clase trabajadora”, “Nosotros no podemos coincidir en algo con esta política económica”.