Nutrida participación de Misiones en el primer día de la LibroFeria de Encarnación

Misiones tuvo nutrida participación el primer día de la Libroferia organizada por la Universidad Autónoma de Encarnación, UNAE, donde tuvo una importante exposición la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones, quien realizó una presentación institucional, que fue complementada con una ponencia académica de profesoras de la Unam, con un cierre musical a cargo de Vanessa Avellaneda, por el MPM. También estuvo presente la Biblioteca Pública de las Misiones. Las profesoras de Letras de la Unam, Josefina Vedoya y Evelin Baier presentaron la ponencia: “Los estereotipos y las figuraciones en la literatura misionera actual”, luego que el titular de la Sadem refiera la historia de la Institución a través de imágenes cedidas por Rosita Escalada Salvo y Raúl Novau, y se presente la revista de los Escritores Misioneros, diseñada por María Belén Silva e impresa por Ramón Delgado Cano. Como cierre, los Músicos Populares de Misiones presentaron a Vanessa Avellaneda, quien cantó temas litoraleños, arrancando el aplauso de todos los presentes. Desde la organización de la Libroferia, destacaron que la llegada de estudiantes es incesante, esto se debe a que la Universidad Autónoma de Encarnación desarrolla proyectos de promoción de la lectura a lo largo del año, y desde hace 12 años. Más de 220 instituciones de Itapúa ya han llevado adelante algún proyecto que incluye la lectura. La evidencias se presentan durante la libroferia, incluyendo encuentro con los escritores. Este año participan de la Libroferia Encarnación Maria Irma Betzel, Alcibiades González Delvalle, Mirta Roa, Hugo Mitoire (Argentina), Benjamín Fernández Bogado, Miguel Angel Velázquez, Luca Mezzetti (Italia), Luis Bareiro, Armando Rivarola, Renée Ferrer, Milia Gayoso Manzur, Feliciano Acosta, Alejandro Hernández, entre muchos otros. El jueves 9 de setiembre a las 9.00 hs. ser realizará el acto oficial de inauguración. Esta actividad es organizada por la Universidad Autónoma de Encarnación, con apoyo de la Gobernación de Itapúa y la Municipalidad de Encarnación. Fue declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación y Cultura. Jueves 8 de Septiembre de 2016 08:00 a 22:00 Libroferia abierta al Público. Presentación de proyectos de lectura. 09:00. INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA LIBROFERIA ENCARNACIÓN 2016 (Acceso Principal) -El Diván de Cervantes. Espacio para sentarse a escuchar la obra del autor del Quijote de la Mancha. (Centro Cultural de España Juan de Salazar) -Emisión de programas radiales grabados: Deshojando ondas, de la Radio Virtual del CCJSalazar a través del circuito de audio de la Libroferia. Presencia del intendente de Posadas y delegación – 10:00. Presentación del Libro Cuentos con grandes ideas de pequeños escritores. Profesoras Limpia Maciel y Mirta González. Esc. N° 700 “Mcal. Francisco Solano López”.Cnel. Bogado. – – 13:30 a 17:30. XVIII JORNADAS DE TRABAJO SOCIAL Y III DE PSICOPEDAGOGÍA. “El quehacer profesional en la inclusión” AC ■Ponencia “La inclusión, el rol de la Entidad Binacional Yacyreta”. Lic. Teresita Cortese. ■El trabajo interdisciplinario en la identificación de la personas con discapacidad, dentro de una institución de Abrigo ALDEA SOS de Hohenau. Profesionales de la institución. ■“Personas con discapacidad que se encuentran recluidos”. Dr. Aldo Aguilera, Médico Forense de la Defensoría Pública. ■“TDHA, el rol de la familia en su tratamiento”. Dr. Luis Esquivel ■Vivencias de familias con integrantes con discapacidad. Griselda Gaona, Mirta Zarza, Graciela Vera. ■Cierre. Entrega de Certificados. Recorrido. – 14:00. Presentación del Programa Nacional de Becas de Grado Itaipú Binacional. Dirigido a estudiantes del nivel medio. (AS) – 14:00. Actividades recreativas para niños. Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Posadas. – 15:00. Presentación de Héroes y Heroínas del Antiguo Testamento, de la Hna. Marina Pereira (Urug.). Edit. Paulinas. Presencia de alumnos de la Escuela y Colegio Betesda de Itacurubí de la Cordillera. (AS) – 15:30. Presentación de la Colección Ecológica de 3 tomos para niños: La Maga del Agua Clara, Analuna y las luciérnagas, El manantial del Arco Iris, de María Eugenia Garay (Edit. Servilibro, CCR El Cabildo). (AS) – 17:30. Show musical. Magalí Sienkawiec. Acceso principal. – 18:00. Conferencia Logosofía: El camino al Conocimiento de sí mismo, Ana María Giménez y Juan Manuel Paiva, Investigadores Logosófos. (AC) – 18:30. CITA DEL ÁREA EMPRESARIAL (AS) Conferencia Análisis de Cartera. Dirigida a interesados del área empresarial. Lic. Francisco Fiegelist – Seguros La Rural – 19:15. Marketing y Gestión de Negocios. Msc. Alicia Pokolenko (Arg) – 19:45. Perspectiva Económica Nacional. Claudio Sánchez, Diario 5 Días. – 19:00. Presentación Lucha hasta el alba de Augusto Roa Bastos. Una aproximación al Estructuralismo, la Semiótica y el Análisis de texto, por Estela Asilveira y Celia Argüello. (AC) – 19:20. Presentación de libro: Relaciones Históricas entre educación y autoritarismo en el Paraguay. David Velázquez Seiferheld. Editorial Servicio Paz y Justicia. (AC) – 19:40. Presentación del Libros: Causas Perdidas, de Armando Rivarola. (AC) – 20:00 Conferencia: Robótica y Sociedad. Lic. Pablo Medina. (AC) – 20:30 Presentación del elenco de teatro UNAE Colonias Unidas. (AC) – 20:00. ADHESIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA “EL CABILDO” Auditorio Shakespeare ■ Presentación del Libro “Una guitarra, un hombre…” Demetrio Ortiz, compositor de “Recuerdos de Ypacarai”. ■ Relato de historias de los temas más conocidos y firma de ejemplares, a cargo de su hija, María Esperanza Ortiz. ■ Exposición de fotografías por el Centenario de Don Demetrio Ortiz. ■ Interpretación de temas renombrados de Don Demetrio. ■ Presentación Musical de Ariel Insfrán, Ganador de Camino al Éxito. Viernes 9 de Septiembre de 2016 – 08:00 a 22:00 Libroferia abierta al Público. Presentación de proyectos de lectura. – 08:30. Presentación del libro Historias de la gente y más allá, Alejandro Hernández. Presenta Cintia de Estay (Ed.Servilibro). Encuentro con lectores. (AS) – 09:00. Presentación del libro Ingrávidos, cuentos para flotar, de Cintia de Estay. Presenta Alejandro Hernández. (Ed.Servilibro). Encuentro con lectores. (AS) – 09:30. Presentación del Libro Incómoda Mente Feliz Karin Pires. (AS) – 10:00. Presentación del Programa Nacional de Becas de Grado Itaipú Binacional. Dirigido a estudiantes del Nivel Medio. (AS) – 10:20. Conversatorio Vocacional: Animate a descubrir la Psicopedagogía. Presentan estudiantes de la UNAE. Dirigido a estudiantes del nivel medio. (AS) – 13:00 a 17:00 Jugando al Ajedrez Gigante. Profesor Víctor Rojas. Partidas de Ajedrez en simultáneo. Actividad para todo público. (Plaza de Armas) – 14:00. Cuentos para leer en el recreo, de Milia Gayoso Manzur (Ed.Servilibro) – 14:30. Presentación desde Israel, Teatro Multicultural La Galilea: Espectáculo que combina distintos tipos de títeres y actores sin palabras. Auspicia Embajada de Israel en Paraguay. (Auditorio de la UNAE). – 15:00. Presentación de Libros de René Ferrer. Magnolia Colaestola. Cascarita de nuez. Campo y Cielo. Desde el encendido corazón del monte. (AS) – 16:00. El Ajedrez y la resolución de problemas en la vida. Lic. Víctor Rojas (AC) – 16:30. II Seminario de Promoción de la Lectura. Abrapalabra. Taller de Escritura. Lía Colombino. (AS) – 17:30 Show Musical. Andrea Ávalos. (Acceso Principal.) – 18:00. Exposición de la Asociación de Coleccionistas de Itapúa. – 18:30. GALA DE ESCRITORES NACIONALES – Auditorio Shakespeare ■ Sueño a la intemperie, de Lita Pérez Cáceres. ■ Presentación del libro La Querida de René Ferrer. (Fausto Ed.). ■ Entrega de Premios del Concurso y Presentación del libro Jóvenes que cuentan (Edit. Divesper) ■ Presentación del libro “Fuego pálido”, de Bernardo Neri Farina, ganador del Concurso de novela inédita “Lidia Guanes”. ■ Presentación de Libro: Va con Onda, de Luis Bareiro. Edit. Servilibro. Cierre Musical Josecito Alvarenga – 19:00. Presentación del libro La casa del saber. Ivonne Petersen. Auspicia Editorial Santillana. (AC) – 20:00. Workshop: El Ajedrez y la toma de decisión empresarial. Lic. Víctor Rojas. Lic. Beatriz Martínez (AC) Sábado, 10 de Septiembre de 2016 – 08:00 a 22:00. Libroferia abierta al Público. – 08:30. II SEMINARIO DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Auditorio Shakespeare “Cómo estimular a los niños a través de los libros ilustrados”. Airym Sarta, Especialista en lengua de señas (Col.). -Taller de Escritura, a cargo de Camila Recalde, Coord. Lab. de Creación Literaria de la Biblioteca Cervantes. -Presentación de la Biblioteca Cervantes “Juan de Salazar”. -Sesión de Lecturas con Damián Cabrera, Coord. Club de Lectura “Deshojando Fronteras”, Bib.Cervantes. -Presentación de libros: “Literatura Guarani”, y “Tetagua mba’e, Literatura popular”, de Feliciano Acosta. -Premiación del Concurso de “Proyectos de Lectura”. Entrega a cargo de la Gobernación de Itapúa. -Entrega de Donaciones a Bibliotecas de la Academia Paraguaya de la Lengua Española Entrega a cargo de René Ferrer. (Presidente). -Entrega de Donaciones de Libros a Instituciones por el Centro Cultural “Juan de Salazar”. TALLERES PARA DOCENTES Auditorio Cervantes y Auditorio UNAE – 08:00 a 10:00. Taller: Cómo trabajar los textos en el nivel inicial. Para Docentes Educación Inicial. Campus Urbano de la UNAE. Capacitadora Jazmín Vera. Auspicia Ed. Santillana. – 08:00 a 10:00 Taller: Integrating Language Skills. Para Coordinadores y docentes de Inglés de todos los niveles. Campus Urbano de la UNAE. Capacitadora Tania Milessi. Auspicia Ed. Santillana. – 08:30 a 10:30. Taller-Seminario: TIC´S en el aula. Dirigido a docentes. Ed. En Alianza – 10:30 a 12:30. Taller: Estrés docente. Para Directores, coordinadores y docentes de todos los niveles. Capacitador Lic. Jorge Vera. Auspicia Ed. Santillana. (AC) – 09:00. Jugando al Ajedrez Gigante. Profesor Víctor Rojas. Partidas de Ajedrez en simultáneo. Actividad para todo público. (Plaza de Armas) – 13:30 a 16:00 Jornada de Investigación y comunicación científica en Paraguay. Presentación de revistas impresas y digitales de todo el país. Organiza CIDUNAE. – 15:00. Teatro Ambiental para niños: “Todo depende de ti”. Auspicia CEINFODE y Red de Educación Ambiental de Encarnación. Entrega de plantines de árboles nativos a las familias. (AS) – 15:00. Taller de cerámica para principiantes. Lic. Liliana Sykora. Centro Cultural Paraguayo Alemán. – 16:00. Conferencia: Mejores Padres, mejores hijos, aportes de la Logosofía para una paternidad consciente”. Paula Pradines. Investigadora Logósofa (Bs.As. Arg.) (AC) – 16:15. La Educación Moral a la luz de la Doctrina Espírita. Orador: Milciades Lezcano (AS) – 17:00. Presentación de la novela “Contemplar el abismo” de Melissa Ballasch (AC) – 17:30. Presentación del libro “Trascendencia”, de Verónica Becker (AC) 18:00 a 20:00. FESTIVAL DE CULTURAS. Arte, Gastronomía, Danza y Música de las Colectividades de Itapúa. (Acceso al Predio). ■ PARAGUAY: Ballet “Ko’eju Jeroky” de la UNAE. Dirige: Prof. Rubén García y Ballet UNAE Colonias Unidas. ■ JAPÓN: Taller de Origami y caligrafía japonesa. Gastronomía. Actuación artística. ■ EEUU: Exposición de la Biblioteca Roosevelt del CCPA. Muestras gastronómicas. ■ UCRANIA: Stand de comidas tradicionales, danzas. ■ LÍBANO: Exposición de libros de la cultura libanesa. ■ ALEMANIA: Difusión del idioma alemán. Gastronomía: Elaboración y degustación. Liliana Muller. Cine Alemán. ■ Concierto de Arpas. Maestro Isidro González y grupo. ■ ARGENTINA: Delegación artística de la Municipalidad de Posadas. – 19:30: Show Musical Grupo Herencia – Domingo 11 de Septiembre de 2016 09:00 a 22:00 Libroferia abierta al Público. 09:30 Conversatorio para padres: El papel de la familia y el éxito escolar. Egresadas de Psicopedagogía de la UNAE. (AC) – 09:30 Presentación del Libro “La Gran Aventura”. Bladimiro Ladán. (AS) – 13:00 a 21:00 Fan Festival Pockemanía Torneo. Cómics. Manga. Artesanía. Proyecciones. Cosplay. – 14:00 Actividades para los más pequeños: Cara pintada, cuenta cuentos, juegos. Estudiantes del prof. de Nivel Inicial ISEDE. – 15:00 Obra infantil: Cartucho y los animalitos sabios. Autor: Gabriel Fiorito, Dirección de: Lic. Patricia Brítez, Elenco Encarnaceno ROCEMÍ. – 16:00 Presentación del libro "Eoidor, Las aventuras de un gato Z". Ángela Urbieta – 16:30 Presentación del libro "Ramón Indalecio Cardozo". Blas Benítez y Carmen Cantero Alonso. – 17:00. Festival de Bandas Encarnacenas Amadeus Pop and Rock, Rocanova, Pilots, La suite, Banda sonora de la película El Secuestro. Trailer. – 19:30 Festival Clausura Banda Santa Rosa y Ballet Folclórico de la Municipalidad de Encarnación.

26 más Anibal Silvero Fotos recientes Mostrar detalles