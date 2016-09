Julio Koropeski se aleja temporalmente de Crucero del Norte

El presidente de Crucero del Norte y principal artífice de la creación y meteórico ascenso de ese club en el fútbol nacional se tomará licencia a su cargo por un tiempo indefinido, que podría ser hasta fin de año.

El club ya venía avisando que hoy se realizaría una reunión de Comisión Directiva para definir ese pedido de licencia, aunque en el día de hoy informó que ese cónclave se pasa para el próximo lunes.

“El Sr Julio Koropeski informa que la reunión de la Comisión Directiva que se iba a realizar hoy, se pasó para el próximo lunes 12 a las 19 horas en las instalaciones del predio ubicado en Santa Inés. Tema a tratar: Solicitud de licencia del Presidente a cargo”, publicó hoy el colectivero en su página oficial.

Koropeski ya le avisó al plantel, al cuerpo técnico y a los empleados del club que se va a alejar por un tiempo. Si bien no se informaron los motivos, trascendió que el titular del Colectivero está cansado y siente que todo el peso de la tarea de llevar un club adelante recae sobre sus hombros y unos pocos colaboradores más. Lo reemplazaría en el cargo Andrés Salibe, actual miembro de la CD, aunque eso se confirmará oficialmente el lunes.

Remar contra la corriente

Crucero del Norte es el único club de la elite del fútbol argentino que tiene una política sana y gasta solamente el dinero que ingresa a sus arcas, sin llevar adelante una política irresponsable en cuanto al manejo de los recursos. Esa conducta tiene un costo deportivo, porque otros clubes competidores contratan refuerzos sin medir los gastos y luego le pasan sus deudas a la AFA.

No se trata solo de traer jugadores o un cuerpo técnico, el Colectivero es un club austero que, a pesar de tener que recorrer más kilómetros que nadie, los hace en colectivo y no en avión, como el resto de los rivales de la divisional, por citar solo algunos ejemplos de las ventajas deportivas que da.

Aún así con esta política de austeridad, el fútbol es una actividad carísima para los clubes chicos o de zonas periféricas, Koropeski tiene que hacer constantes aportes al fútbol profesional para mantener una actividad que no es rentable.

Crucero del Norte a fin de año era el mayor acreedor de la Asociación del Fúbol Argentino, que le adeudaba 4 millones de pesos. A esto se suma la falta de apoyo oficial del gobierno de la provincia (también corre para Guaraní), algo con lo que si cuentan la mayoría de los otros clubes de la B Nacional.

Algunos dicen que también se puede computar a la lista de motivos para dar un paso al costado, la falta de entusiasmo del público por ver a un equipo en la B Nacional o antes en Primera, salvo cuando se juega ante los equipos grandes, o el desencanto de una parte de la prensa que esperaba otros resultados deportivos, etc. Nada de esto se puede comprobar, pero si es un hecho que el titular y fundador del club desea alejarse por un tiempo, aún no determinado.

Otros casos

Lo de Koropeski hace acordar a lo que sucedió en 2014 con el otro máximo dirigente del fútbol misionero de los últimos tiempos: Roberto Enríquez. Tras gerenciar el fútbol y llevar al club hasta la B Nacional, luego de tres décadas de ostracismo. Enríquez pidió ejecutar la cláusula de recisión del contrato que tenía y alejarse de Guaraní (luego volvió pero ungido como Presidente de la entidad). Enríquez era imprescindible en Guaraní. De la misma forma, y aún en mayor medida, Koropeski es fundamental para el club. Sin su participación el futuro a largo plazo del club es un gran interrogante.

Korpeski y Enriquez son rivales, pero también comparten las mismas luchas, las de mantener un equipo en los primeros planos en una plaza que no está acostumbrada -décadas de ausencia- a disfrutar de un equipo que en la elite, sea la “A” o la “B” siempre va a ser la “Cenicienta”. El público y la prensa pierden rápido el entusiasmo si los resultados no son positivos. No existe la cultura de otras plazas donde estar en al elite, formar parte, ya es el principal aliciente para seguir a un equipo.

Hace dos años cuando Enriquez anunció en conferencia de prensa que se alejaba como gerenciador de Guaraní, sintetizó sus motivos con una frase: “Acá nadie te reconoce nada”.

