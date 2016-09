Estafadores telefónicos: engañaron a una mujer en Iguazú y se llevaron una caja fuerte con 200 mil pesos

Una mujer de Puerto Iguazú denunció que con el “cuento del tío” estafadores telefónicos le robaron una caja fuerte con unos 200 mil pesos en su interior. La que cayó en el engaño fue la empleada de la damnificada-

María P. (59), residente en barrio Villa Alta, contó que su empleada doméstica María D., muy nerviosa, le contó lo que había vivido ayer, cuando aproximadamente a las 13 atendió un llamado y le habló un desconocido. El extraño dijo ser el “sobrino” de su patrona con quien estaba en un banco. Le contó que necesitaban unos “papeles” que estaban dentro de una caja fuerte. Así empezó el engaño.

El anónimo le indicó a la trabajadora que le entregara lo solicitado a un hombre que iba a estar frente a la casa. Finalmente la empleada entregó la caja fuerte completa al individuo en cuestión, que aguardaba afuera del inmueble.

La denunciante estima que dentro del cofre había aproximadamente 200 mil pesos.

En base a la descripción que aportó la empleada doméstica respecto del hombre al que entregó la caja fuerte, se montó un amplio operativo en Puerto Iguazú y alrededores. Prosiguen los trabajos encabezados por al División Investigaciones de la Unidad Regional V de la Policía.

La fuerza de seguridad detalló recomendaciones a tener en cuenta para evitar estafas telefónicas:

1) Prestar atención a los avisos, publicidades y cualquier otro tipo de ofertas de préstamos personales.

2) Antes de efectuar cualquier operación financiera, consultar con su banco.

3) No facilitar datos personales ni bancarios a personas desconocidas.

4) No divulgar a extraños nombres de usuarios, claves y/o contraseñas. Ante la duda consultar con una persona de confianza.

5) Revisar con frecuencia los movimientos de su cuenta bancaria.

6) Si detecta en su cuenta bancaria una transacción desconocida o irregular, informar de inmediato a su banco.

7) Con las posibilidades que se brindan con el servicio de internet sondear información respecto a la empresa con la cual pretende llevar adelante una transacción comercial.

Frente a cualquier circunstancia que despierte algún tipo de sospecha no dudar en llamar a la comisaría de la jurisdicción o al servicio de emergencias “911”.