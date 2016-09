“El Iprodha está produciendo el 45 por ciento de lo que producía hace un año”

RELACIONADAS El Iprodha se volcará a la población más vulnerable

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, Santiago Ros, trazó un panorama del sector que genera una de las mayores demandas en la provincia como el de la vivienda. Funcionario del área desde el año 2003, reconoció que este es el peor momento que le tocó atravesar desde que está en el organismo y repasó los números en baja.

Ver también: El Iprodha se volcará a la población más vulnerable

“Estamos en un momento muy particular, si comparamos septiembre de este año a septiembre de 2015 hoy estamos produciendo un 45 por ciento de lo que producíamos el año pasado. Tenemos cinco mil obreros menos, y con todo el sector vinculado a la construcción, proveedores, obreros, y empresarios sumamente impactados por esta situación, por el corte abrupto que comenzó en los últimos cuatro meses del año pasado. Fueron brutales pasamos de un buen ritmo de construcción a cero. Fue lo más duro que tuvimos que soportar”.

Afirmó que este año si bien los fondos de Nación están llegando se entregan de manera irregular “y la inversión pública requiere de una planificación y una regularidad que es importante, hay que planificar”. Además indicó que en el caso de la provincia hubo un impacto adicional con las asimetrías tanto con Brasil como con Paraguay que profundizó el problema.

Estamos produciendo un 45 por ciento de lo que producíamos el año pasado. Tenemos cinco mil obreros menos

Esta semana Ros informó que el presupuesto del Iprodha es de 5.555.549.000 de pesos, un 30,17 por ciento más que el presupuesto en curso, y en este sentido precisó que el 70 por ciento de esa previsión de gastos es bienestar social es decir, soluciones habitacionales – actualmente 22.700 soluciones habitacionales en vivienda rural, tradicional, progresivas, mejoramientos, plan techo, etc – Y un 10 por ciento que va al sector educación, salud, escuelas y hospitales.

Nosotros los misioneros no le creemos más a nadie, lo del gas natural es puro humo

Explicó por su parte, y ante las reiteradas consultas sobre viviendas que están terminadas pero que no se entregaron por el momento: “hay viviendas terminadas en San Vicente, Oberá, Eldorado, en Posadas, está casi toda la casa pero faltan los servicios, infraestructura, en el caso de Itaembé Guazú nos encaprichamos que no vamos a entregar más viviendas si no las entregamos con gas”. Cabe recordar que las casas de este barrio de Posadas tienen una instalación para gas licuado por redes y están preparadas para en un futuro la llegada del gas natural. “Si llega, porque nosotros los misioneros no le creemos más a nadie, es puro humo”, sentenció el funcionario y agregó: “se cumplen 110 años desde que el país subsidió la primera red de gas en Buenos Aires”.

Sobre las viviendas en Itaembé Guazú, Ros adelantó que próximamente entregarán entre 250 a 400 casas.

En el programa Te Digo Mas de Canal 12, el funcionario informó que la provincia tiene un déficit de 132 mil viviendas. “Misiones tiene una particularidad, siempre hablamos de las estadísticas que la provincia es una de las más jóvenes del país y todos contentos, pero eso tiene sus consecuencias, el 40 por ciento tiene menos de 18 años, cómo hacemos para que todos los años resolvamos esa demanda adicional en salud, educación, viviendas, justicia, trabajo, eso para nosotros representa una carga porque la provincia tiene que prepararse para que su economía pueda absorber semejante demanda adicional”.

Necesidad de viviendas, de terrenos y especulación inmobiliaria

Por otra parte, el presidente del Iprodha se refirió a la necesidad de terrenos para la construcción de viviendas que tiene la provincia.“Hay que entender que el problema de la necesidad de viviendas no es la casa sino el terreno. No hay y los que hay son caros o no tienen infraestructura porque no creció la infraestructura de servicios públicos, electricidad, agua, cloacas en la medida en la que crecieron las poblaciones”, dijo y añadió que es verdad que existen terrenos privados y sin otro uso hoy por hoy que la especulación por su alto valor, y expresó: Es cierto que hay una posición especulativa por parte del empresario “pero el único responsable es el Estado que no aplica políticas fiscales adecuadas, esos propietarios no pagan nada” por esos terrenos de los que no quieren desprenderse.

La mayor parte de las casas pensamos hacerlas de madera porque tenemos que hacer mucho, barato y pronto

Finalmente, reiteró que este año y el que viene se priorizará a las familias más humildes. En esa demanda de casas el 90 por ciento de las familias tienen Necesidades Básicas Insatisfechas, ingresos de menos de cinco mil pesos y agregó: “hay muchas viviendas que deberían estar en marcha construyéndose en predios que hoy por hoy están ocupados ilegalmente. Necesitamos que alguien desaloje a los intrusos”, pedía Ros sobre un terreno cerca del autódromo de Posadas “porque acá hay una guerra de pobres y hay un esquema armado en donde detrás de la necesidad aparece el negocio, la demagogia de alguna dirigencia y cierta laxitud de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones cuando están hechas las denuncias como corresponde. Al Estado le cuesta 200 mil pesos llevarle la infraestructura a cada lote y viene un delincuente y lo vende por 10 mil pesos”.

JM