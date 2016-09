Nenas goyanas desaparecidas: en un duro descargo por Facebook, la madre arremetió contra el papá de las niñas

La mamá de las nenas goyanas buscadas desde el 8 de julio, Carla Pipaón, publicó en su perfil de Facebook su descargo. Acusa al papá de sus hijas de haberla maltratado e incluso de que abusó sexualmente de una de las niñas. Además, hizo público una fotografía en la que aparece con las niñas y un cartel que versa “Estamos bien! 6/9/2016”.

https://www.facebook.com/carlaromina.pipaon/posts/1739799719603221

Pipaón también cuestionó el rol de los medios y el de la monja Martha Pelloni. Afirmó que hablan sin saber y sin darle la opción para que exprese su versión.

La mujer, a la que buscaban en Misiones o en Brasil, aseguró que no está con ningún hombre (en relación al misionero Facundo Ramírez) y que está radicada en otro punto de la Argentina.

No fue la única novedad del caso. Ayer a la mañana se presentaron en el Juzgado de Instrucción de Goya los padres de Ramírez para entregar una carta escrita por el prófugo en la que aclara “desconocer el actual paradero de las nenas y su madre” y en la que explicó que no se presentará ante la Justicia “por falta de garantías”.

Horacio Ramírez y Eva Dos Pasos son los padres de Facundo, un sujeto con una causa judicial en Misiones por supuesto abuso de su hija y que también se encuentra en la mira del FBI por su presunta participación en una red de pedofilia.

Se cree que Ramírez, a quien vinculan sentimentalmente con Carla, fue quien la impulsó a fugarse de la ciudad de un día para otro junto a las nenas, abandonando a su padre Lucio Tomasella, quien desde entonces perdió todo tipo de contacto con ellas.

Hasta ayer, la causa parecía estancada pero ahora, con la presentación ante la Justicia de los padres de Ramírez, la situación puede ser diferente y en las próximas horas podría haber novedades.

Es que Horacio Ramírez y Eva Dos Pasos llegaron al Juzgado de Goya, donde entregaron un escrito de su hijo, quien negó estar con las nenas y aclaró que “está separado actualmente de Carla”, desligándose de todo tipo de responsabilidades ante la fuga de la madre con las nenas.

Hoy se cumplen dos meses de la desaparición de Abril y Julieta Tomasella. Las pequeñas de 9 y 4 años se ausentaron del hogar junto a su madre.