Motociclista grave tras ser embestido por un auto en San Vicente

Un motociclista sufrió heridas graves este mediodía en San Vicente cuando el rodado que guiaba por la ruta nacional 14 fue impactado por un auto. Fuentes policiales indicaron que todo indica que el herido habría intentado girar en “U” sin percatarse de que se aproximaba el otro rodado.

El hecho sucedió alrededor de las 12.20, a la altura del kilómetro 976, en el cruce con la calle Leandro N. Alem.



A esa hora, un Peugeot 205 rojo, patente ABP 306, conducido por Octavio C. (32) en sentido Dos de Mayo-San Pedro, impactó a una Motomel de 150cc, dominio 825 KSF, al mando de Alberto C. (36).

El motociclista, precisaron los informantes, habría girado en U para volver hacia Dos de Mayo, y el auto no pudo evitar atropellarlo.

Tras el impacto el conductor del rodado menor sufrió “fractura expuesta tibia pierna derecha”, por lo que fue trasladado a un centro médico para su atención.