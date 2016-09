Lea el escrito completo donde la madre de las nenas goyanas desaparecidas acusa al padre de violador

Carla Pipaón mamá de las nenas goyanas buscadas desde el 8 de julio, envió a este medio una carta donde cuenta su versión de los hechos. Acusa al padre de las menores, Lucio Tomasella, de haberla violado, golpeado y ultrajado durante varios años, además de haber abusado de su hija menor. La mujer reclama por protección de parte de las instituciones del Estado y enumera su derrotero con varias denuncias en sedes policiales y judiciales que hacen constar el infierno vivido.

A continuación la carta completa que Carla Romina Piapaón envió a la redacción de Misiones On Line:

SOY CARLA ROMINA PIAPAON Y QUIERO CONTAR MI HISTORIA

Todas las personas que me conocen saben realmente quien soy, no soy ese Monstruo que trata de crear el Sr. Tomasella atreves de los medios con el apoyo incondicional de la Hermana Marta Pelloni. Yo soy mama, profesional, trabajadora, articulaba mi vida solo para estar con mis hijas, cuidarlas siempre, y protegerlas de todo mal. Tenía un excelente trabajo, casa, vehículo, bienes varios, muy buena vida económica.

Y Ustedes que no me conocen y me acusan de “Mala Madre, abusadora, HDP, Loca, enferma y tantos otros adjetivos descalificativos” no pensaron nunca porque de un día para otro una MADRE decide dejar todo lo que tiene e irse con sus dos pequeñas hijas? Piensan que fui atrás de un Hombre? Que abandonaría absolutamente todo!!! por un Hombre???? Están muy equivocados.

Se hacen ECO de la Voz de un enfermo mental (está documentado en los juzgados que es esquizofrénico igual que su pobre madre la cual tiene una pensión por ese problema mental) el Sr. Lucio Tomasella, quien con el apoyo incondicional y suicida de la Hermana Marta Pelloni me acusan de miles de hechos sin ninguna prueba!!!.

Ustedes MEDIOS DE INFORMACION nunca se les ocurrió preguntarse porque? solo escucharon la voz de una mala persona como mi ex conviviente Lucio Tomasella. Uds. me juzgaron MEDIATICAMENTE y sin ninguna prueba LEGAL! Ahora me pregunto, me darán espacio para presentar mi Replica y Descargo? o esto no da audiencia o ventas de Diarios?

Apoyaron y marcharon al lado de Lucio Tomasella y si…. su única cualidad real es el hacerse la víctima y dar lastima, y tratar de vivir económicamente de esa lástima que algunos le profesan. Durante 10 años se lo creí y pensé que yo era culpable de que el no pudiera superar sus problemas psicológicos y no sentirse realizado como hombre. El cree firmemente que es víctima así me tuvo 10 años bajos golpes vejaciones abuso sexual continuo, maltrato psicológico, hasta que un hombre apareció en mi vida y me demostró que podría ser fuerte y animarme a salir de ese círculo vicioso y dejar de tener lastima de él y comenzar a defenderme y hacer que me dejara de violar y golpear.

Dice que ahora dejo de trabajar por buscar a sus hijas? NUNCA TRABAJO vivió siempre de mi y cuando nos separamos seguí pagando todas sus cuentas por extorsión hasta se dio de baja del monotributo y cobra en negro en la ONG “INFANCIA ROBADA” para evadir el pago real que debería hacer por alimentos de sus hijas.

Siempre sin colaborar con la crianza o estudio de sus hijas, su escusa siempre “NO TENGO PLATA” “ME HACE MAL ENSEÑARLES” “ME PONEN NERVIOSO” Y dijo delante de la Jueza de Familia “POR QUE TENGO QUE PAGAR SI ELLA GANA MUY BIEN”….

Las fotos que publico este individuo, todas ellas son momentos felices de mis hijas junto a mí. No hay fotos con el padre viajando o compartiendo porque a él no les interesaban sus hijas, solo la plata que podría recibir de mi si tuviera la tenencia de ellas. Los cumpleaños todos desde la separación los organice yo.

Nunca aporto nada. Vacaciones de mis hijas, solo viajaban con migo por que el no quería gastar en ellas, estas vacaciones de invierno nos correspondía una semana a cada uno. El no quiso quedarse la segunda semana, porque no tenía plata. Es Abogado con profesión, tiene un remis trabajando todo el día, no paga alquiler vive con la madre, come de la vianda de la madre por no gastar, cobra en negro de la ONG por asesorar a Marta Pelloni. Y NO TIENE DINERO? Yo debía darle dinero si quería que mis hijas fueran con él al cine, porque aunque ellas se lo pidieran nunca lo hacía.

Es real el retiraba mis hijas del colegio y las llevaba a su casa hasta que yo salía de trabajar. Pero eso se logro bajo muchas peleas, el no quería tener responsabilidades con sus hijas y quería me jodiera por haberme separado de el, tanto que la jueza de familia “ORDENO” que les dé de comer al medio día, y el quedo loco y maltrataba a sus hijas hasta que decidió no darle más de comer porque lo dejaban histérico y el no podía comer, esto resulto en una pelea entre Lucio Tomasella y Andrés Tomasella que no entendía por qué no quería dar de comer a sus SOBRINAS.

Investiguen de VERDAD, Lucio Tomasella NUNCA PIDIO LA TENENCIA DE LAS HIJAS EN NINGUN ESCRITO DE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE TUVIMOS LOS DOS!!! Únicamente de palabra me decía que me sacaría mis hijas, la casa de mis hijas y mía, y que allí yo debería pasarle 25000 pesos mensuales por que el tendría la tenencia de ellas. Solo se interesaba por la propiedad y que yo le diera dinero para mantener su estatus quo logrado cuando vivía bajo mi techo. El quería seguir teniendo dinero, propiedades, casa, auto y una mujer para que le sirviera ya que yo hacía todo en la casa y el solo jugaba playstation o salía con el auto que yo le compre a pasear solo y de fiesta con amigos y amiguitas, y era infiel, así es el macho en Goya, mientras yo vivía encerrada cuidando de mi casa e hijas.

El Sr Tomasella afirma que lo amenacé de desaparecer con mis hijas? nunca lo amenace, porque no denuncio si recibió esa amenaza? Y no se amenaza se lo hace por proteger a tus hijas!!!

Me acusa de estar con una persona investigada, me acusa de salir del país, me acusa y habla de supuestos y presunciones… no tiene ninguna prueba de nada ni él ni la Hermana Pelloni.

Me acusa de traficar información de menores desde mi computadora? Hace dos años que no tengo computadora, no sé nada de informática y todos saben ello, la única computadora que utilizaba fue en mi trabajo. Luego en mi casa solo el teléfono celular y en el traductor de google para poder enseñar ingles a mi hija y la correcta pronunciación de las palabras en ingles. Dice que Interpol, Policía Federal, etc. me investigaban? como puede decir ello, que yo sepa si hay una presunción de este tipo de delitos directamente allanan la propiedad y levantan todo el material informático como ya lo hicieron hace unos años con otra persona en Goya. Y esto lo llevan los Juzgados Federales y Fuerzas Federales. Todo el barrio conocía mi contraseña de mi wifi, siempre había muchas personas conectadas, nunca pedí que pongan contraseñas difíciles porque luego no las recuerdo. Mis contraseñas fueron 1234 o 12345678 o carla123. Estas contraseñas las sabían TODOS y Andrés Tomasella y Soledad Corona que frecuentaban mi casa, y frecuentaban únicamente cuando necesitaban pedirme dinero luego desaparecían. Nunca se allano mi

propiedad, nunca encontraron nada en una computadora porque no tengo computadora en mi casa. Entonces que dice Tomasella y Pelloni?

Yo me case con Ramírez el 07 de marzo de 2014 y me separe de hecho el 26 de febrero de 2015, luego de ello no volvió a cohabitar con migo o mis hijas y no volvió más a Goya, estaba en proceso de divorcio con él y nos veíamos los fines de semanas que no estaba con mis hijas para acordar el tema de dinero.

Al cual termine de abonar todo tiempo antes de irme, y por haberme ido no firmamos el acuerdo de divorcio. Luego de separarme pensé que podría vivir tranquila y trate de tener una pareja, pero cada vez que Lucio Tomasella se enteraba que estaba tratando de “tener una vida” me lo complicaba, no retiraba mis hijas aunque le tocara hacerlo y ponía escusas tontas y la vez que lo increpe me dijo “vos te quisiste separar de mi ahora báncatela cuida tus hijas es tu función” y otras tantas barbaridades.

Ahora quiero explicar lo siguiente: NO ESTOY CON RAMIREZ. NO ME FUI DEL PAIS. NO SOY PEDOFILA HERMANA PELLONI. MIS HIJAS ESTAN ESCOLARIZADAS Y FELICES. LEJOS DEL PADRE.

Y ME FUI POR SER AMENAZADA INTIMIDADA POR LUCIO TOMASELLA Y LO MAS IMPORTANTE DE TODO Y POR LO QUE CUALQUIER MADRE HARIA LO MISMO QUE YO SIN DUDARLO.

LUCIO TOMASELLA ABUSABA SEXUALMENTE DE MI HIJA JULIETA TOMASELLA DE 3 AÑOS. Y ANDRES TOMASELLA Y SOLEDAD CORONA LO ENCUBRIERON.

Sra. Hermana Pelloni “Confío en la Misericordia De Dios que es más grande que la Justicia” y por tal motivo creo que Dios PROTEJERA a mis Hijas y a mi del Monstruo Violento Abusador de Menores Lucio Tomasella que solo Ud. protege y ayuda.

Soledad Corona “No sólo eres RESPONSABLE de lo que haces, sino de lo que no haces, de lo que no defiendes y de lo que callas. ” Como callaste vos y Andrés Tomasella el hecho de que mi hijita se quejo que el padre Lucio Tomasella la penetraba y tocaba. Como callaste todas las estafas de tu esposo Andres Tomasella quien fue despedido siempre por hacerse del dinero que no le pertenece. Obio dos estafadores que se puede esperar….

SI QUIEREN SABER MI HISTORIA AQUI SE LAS COMENTO, SOY UNA SIMPLE MUJER QUE DECIDIO PROTEGER A SUS HIJAS DE UN ABUSADOR SEXUAL “UN LOBO CON PIEL DE CORDERO”

AMPARADO POR UNA ONG EN CONTRA DEL ABUSO…. DECIDI DEJAR DE SER UNA VICTIMA UNA MUJER GOLPEADA AMENAZADA Y VIOLADA POR UN ENFERMO MENTAL. NO QUIERO TERMINAR COMO ESTADISTICA DE FEMICIDIO COMO ESA POBRE CHICA QUE EL EX LA BALEO Y APUÑALO ELLA ESPERO POR LA JUSTICIA YO NO PUEDO ESPERAR DEBO CUIDAR DE MIS HIJAS!!!

ES ABERRANTE QUE EL JUEZ LECUBE PROTEJA UN VIOLADOR ABUSADOR Y VIOLENTO, ES ABERRANTE QUE UNA ONG “INFANCIA ROBADA” PORTEJA UN ABUSADOR DE SU PROPIA HIJA, ES ABERRANTE QUE UNA FUERZA DE SEGURIDAD ENTREGUE INFORMACION DE MIGRACIONES A UN ABOGADO ENFERMO DE CELOS, ES ABERRANTE QUE LOS MEDIOS PUBLIQUEN LOCURAS SIN PRUEBAS….

LAS MUJERES NO DEBEN ESPERAR POR JUSTICIA, LAS QUE ESPERAN TERMINAN MUERTAS. YO NO VOLVERE SIN GARANTIAS A MIS HIJAS Y PARA MI. ADEMAS LA JUSTICIA PERMITIO QUE SE ENSUCIE A TODOS. CUANDO DEMUESTRE LOS JUSGADOS QUE PUEDEN ADMINISTRAR JUSTICIA SERA EL DIA QUE COMENCEMOS A DIALOGAR.

ESTO ES LO QUE VIVI LOS ULTIMOS AÑOS:

Estudiando la carrera de derecho en la facultad de Lomas de Zamora conocí a Lucio Rodolfo Tomasella DNI 27736379 quien era compañero de curso y con el que establecí con el correr del tiempo una relación de noviazgo.

Un año después de recibirme de bogada conseguí trabajo como abogada de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS AFIP-DGI dependiente del Ministerio de Economía. Me desempeñaba como abogada y tenía a mi cargo llevar adelante las causas sobre incumplimiento impositivo, Concursos y quiebras entre otras cuestiones. Rápidamente fui avanzando en mi carrera laboral que me dejaba un ingreso mensual más que considerable. Asimismo me sentía realizada y útil a la comunidad siendo que podía decidir sobre cuestiones que hacían a lo que yo entendía como justicia social, para garantizar a los más humildes tengan acceso a un buen asesoramiento que daba personalmente ayudándoles en todos los trámites relativos a mi área de servicio.

El Sr. Tomasella para ese entonces también se había recibido de abogado y ejercía la profesión en forma independiente pero sin mayores logros puesto que primero empezó a trabajar ad honoren para aprender el ejercicio de la profesión y fue deambulando de un estudio jurídico a otro sin poder realizarse ni profesionalmente ni económicamente.

Dado mi realización laboral rápidamente decido buscar un departamento y establecer mi vida. En este proceso seguía de novia con el Sr. Tomasella quien al tener yo ya alquilado un departamento propio paulatinamente se fue quedando a dormir hasta que solicito quedarse a vivir juntos, se establece en una relación de hecho sin haber nunca formalizado legalmente, cuestión que no le interesaba.

Los gastos del hogar eran sostenido por mi ingreso laboral, yo trabajaba y atendida mi casa tanto económicamente como en las gestiones domesticas y los proyectos de adquisición de una vivienda propia, esto motivo nuestras primeras peleas como pareja puesto que él se sentía amenazado por ser yo el sustento económico, dado que la sociedad donde vivíamos tiene una cultura altamente machista, recibía constantes comentarios de sus conocidos referentes a la suerte que yo había tenido en mi carrera profesional, comentarios estos que eran muy molestos para el Sr. Tomasella. Recuerdo que los amigos en común en algunas reuniones sociales comentaban que el ya estaba hecho porque yo tenía un muy buen trabajo, haciéndolo ver como un mantenido situación que lo dejaba loco.

Con el correr de los años quedo embarazada y doy a luz a mi primera hija fruto de esa unión, Abril Agostina Tomasella nace el 29 de junio del 2007. Mi felicidad fue muy grande, estaba plenamente realizada con el hecho de ser madre y me centre en el cuidado de mi pequeña y en mi trabajo como prioridades.

Por medio de la venta de un inmueble rural heredado de mi padre pude acceder a comprar un terreno y casa que fue el hogar de nuestra hija.

A los dos años de haber nacido nuestra hija, las crisis de pareja fueron en aumento, las peleas eran prácticamente continuas, yo sentía que mi pareja me humillaba constantemente delante de las demás personas, me trataba de rebajar con sus comentarios, como por ejemplo resaltar exageradamente las cosas en las que no era buena, como supuestamente que no sabía cocinar y que solo servía para trabajar y nada más y que tampoco era una merito propio sino que solo había tenido suerte. Que en realidad era una rubia tetona con pocas neuronas y mucha suerte. Que no entendía aun como había hecho para conseguir mi puesto pero que seguramente mis pechos grandes habían ayudado a conseguirlo. También sentía que no podía asumir su rol de padre, le costaba mucho trabajo cualquier tarea relacionada a la atención de nuestra pequeña hija, se ponía histérico si la niña lloraba de noche y en los horarios que yo trabajaba debí contratar una empleada para suplir mi ausencia puesto que el padre me manifestaba que no podía hacerse cargo de la hija, pese a que sus horarios eran flexibles puesto que trabajaba en forma independiente. Aclarando que nunca tuvo ingresos considerables con el ejercicio de la profesión dándole únicamente para sus pequeños gastos ya que como abogado nunca logro ganar un proceso importante.

Cada vez se manifestaba de peor humor, su trato era cada día más osco y las peleas aumentaban, era común que me hiciera escenas de celos delante de cualquier persona llegándome a culparme de traición con compañeros de trabajo o amistades en común, también adquirió el habito de revisarme el teléfono celular y la ropa interior, me controlara a donde iba o donde estaba. Realmente me sentía perseguida. Cuando esto pasaba tras las graves discusiones me obligaba a tener sexo con él, forzándome ante mi negativa. Violándome contra mi voluntad y agrediéndome verbalmente diciendo: “puta reventada!!!” agarrándome de los pelos desde la entrada de mi casa y llevándome al dormitorio rompiéndome la ropa diciendo que él era el hombre de la casa.

En más de una ocasión le pedí terminar nuestra relación sentimental, pedirle que se fuera de mi casa y hasta armarle los bolsos con su ropa para que se fuera, pero el volvía a los días pidiendo perdón y jurando que cambiaria y dejaría su maltrato. En esos momentos lo perdonaba por pensar que era mejor que mi hija tuviera un padre presente y volvía a intentar nuevamente para que funcione.

En una oportunidad le plantee que no estaba más enamorada de el por el deterioro de la relación, yo estaba decidida a terminar la relación, sin embargo el entro en crisis total, llorando diciéndome que sin mí no tenía nada y hasta amenazando con quitarse la vida.

Los días posteriores todo fue empeorando, yo salía a la mañana a trabajar y él me llamaba a mitad de mi jornada laboral diciéndome que volviera a la casa porque no podía hacerse cargo de nuestra hija porque estaba con una crisis de nervios, obviamente yo salía desesperada pidiendo permiso en mi oficina para retirarme con cualquier pretexto, iba a la casa y lo encontraba totalmente ENLOQUECIDO, VIOLENTO, TIRANDO OBJETOS CONTRA LAS PAREDES, se ponía a llorar, a gritar, a insultarme. a decirme que no me importaba la familia que era una desalmada que no veía su sufrimiento. Yo trataba de no contradecirlo en nada para no empeorar la situación y evitar que me golpeara nuevamente y contenía como podía a mi pequeña hija para que no se percatara de la situación en que se encontraba el padre, normalmente le ponía dibujos animados en su habitación para mantenerla lo más aislada posible del padre VIOLENTO.

Llegada la noche no me dejaba dormir, me decía como podes dormir si yo estoy mal, destrozado, en medio de una crisis las mismas porque yo tenía un buen trabajo y el no producía nada económicamente. Me tenía hasta altas horas de la madrugada despierta y cuando caía rendida por el cansancio, solo dormitaba un poco, porque él se paraba alado de la cama mirándome fijo con los puños cerrados. Me despertaba sobresaltada en el cuarto a oscuras y al abrir los ojos lo veía, parado alado de la cama mirándome fijamente y otra vez se ponía agresivo porque decía “como podes dormir si yo estoy mal”. Me sentía aterrada en esas situaciones, realmente lo veía como un loco, con la mirada fija, la cara desfigurada por la bronca, emanaba odio por todo sus poros. Odio por yo tener mas capacidad laboral que el. Se sentía herido en su Ego, el tenía que ser el macho y yo someterme a todos sus caprichos. Yo le daba todo lo que el pedía, no hablaba de lo económico y trataba que comprendiera que no le exigía que generara ingresos solo que tratáramos de ser felices disfrutar lo que teníamos y de nuestra hermosa hijita.

Al día siguiente volvió a pasar lo mismo, otra vez todo el circo de llamarme al trabajo para que me retire, de gritarme todo el día y de no dejarme dormir a la noche. Acudí a su familia, a su hermano menor y a su padre para contarle la situación. El padre no dio mucha ayuda, si su hermano menor y venia a ayudarme cuando el entraba en crisis, incluso llego a quedarse en mi casa varias noches para que yo pudiera descansar tranquila y el no me atacara. (Andres Tomasella es su hermano menor y puede atestiguar esto)

En una ocasión en medio de esta gran crisis, yo había terminado mi horario laboral y volvía a mi casa, al abrir la puerta para ingresar a la vivienda, el se encontraba esperándome en silencio tras la puerta y ni bien ingrese me tomo violentamente del brazo y de los cabellos arrastrándome desde la puerta de ingreso hasta la entrada al living, gritando e insultándome totalmente VIOLENTO me arrojo contra el respaldo del sillón y me violo accediéndome analmente. Su furia era evidente, yo estaba aterrorizada pero cuando el tuvo su orgasmo logre liberarme y le dije que se fuera de la casa, que lo denunciaría. Realmente tuve mucho miedo y me encerré en la habitación sin saber bien qué hacer, abrazaba mi hijita y lloraba desconsoladamente. Cuando el logro calmarse rogo por mi perdón y por qué no lo denunciara por haberme golpeado y violado arrastrado de los pelos llamándome de “puta de mierda”. Incluso esa noche llamo a su hermano menor y a su prima para contarles que tuvo una crisis y para que ellos intercedieran para que yo lo deje pasar argumentando que fue solo una crisis y que no volvería a pasar.

Después de estos episodios y cuando sucedió la agresión violenta, le dije que la única forma de seguir era si buscaba ayuda de un profesional médico psicólogo y que yo lo acompañaría para tratar de que todo mejorara para que nuestra hija pudiera tener una familia.

Tanto es así que acudimos a terapia de pareja para que un profesional psicólogo nos ayude a encauzar nuestra relación. Teníamos sesiones como pareja y después lo trato a él en forma particular. Ya que la persona con problemas era el, no podía superar que yo tuviera un excelente desarrollo profesional y me sintiera realizada por ser mama y tener casa.

Lucio Rodolfo Tomasella fue tratado por problemas psicológicos por distintos profesionales tantos Psicólogos como Psiquiatras por sufrir graves alteraciones Psicológicas durante nuestra relación de pareja como después de finalizada nuestros vínculos afectivo. Muchos de sus problemas que manifestaba en terapia tenían que ver con su niñez y con la relación con su madre la Sra. Gloria Estela Villán DNI 12216984 quien fue diagnosticada como esquizofrénica en su juventud después de graves episodios de maltratos y violencia física hacia sus hijos menores. Actualmente la misma recibe una pensión del estado por su invalides mental.

Por medio de la terapia el comenzó a contar como su madre lo había golpeado brutalmente en varias oportunidades, como tenía que huir de ella y subirse al techo de su casa hasta que llegara el padre por miedo a la violencia de su madre, como una vez tuvo que salir corriendo en ropa interior de su casa porque su madre lo corría con un cuchillo porque decía que él le hacía mal. Tiene hasta el día de la fecha distintas cicatrices del maltrato físico de su madre.

A los ocho años de edad su padre se separa de su madre y lleva a los tres hermanos a vivir con la abuela paterna, quien se encarga de su crianza hasta la mayoría de edad.

Los profesionales que trataron al Sr. Tomasella fueron: el Psicólogo Bicci Carlos Alejandro DNI 23461026, el Psiquiatra Palacios Diego Hernán DNI 26140004. El Psicólogo Luis Alberto Semper quien lidera un equipo interdisciplinario en el Instituto Semper cuit 23104523579, en mi denuncia por Violencia de Género están todos los medios probatorios presentados al Dr. Lecube.

La primera crisis del Sr. Tomasella fue en el año 2011 en la cual concurrimos al Psicólogo Bicci manteniendo terapia de pareja para tratar de salvar la relación y lograr estabilizar a Lucio de sus crisis que se volvían cada vez más violentas

Las crisis consistían en violencia física arrastrándome por toda la casa de los pelos abofeteándome rompiéndome la ropa violándome y llamándome de prostituta y un constante acoso en mi trabajo diciéndome que me acostaba con todos los jefes por ello tenía trabajo y el no. Recuerdo en una sesión de terapia con el Psicólogo Bicchi, en que le exprese que yo tenía miedo de Lucio, le comente los distintos episodios vividos, el hecho de que se paraba alado de mi cama a la noche, que yo me despertaba sobresaltada y lo veía mirándome, que me llamaba a mi trabajo para que me volviera porque él no podía atender a nuestra hija, le comente que era violento, que se enloquecía y que yo sentía mucho temor de estas crisis que le agarraba. El profesional Psicólogo altamente recomendado Dr. Bicchi, me miro tranquilamente como si estuviera hablando de bobadas y me responde cortantemente “Lucio no es una persona violenta solo tuvo un episodio violento…” (aclaremos esta persona es el asesor psicológico de la organización de la hermana Marta Pelloni llamada infancia robada y quien lo puso a Lucio Tomasella como asesor letrado para defender niñas abusadas) No se que habrá querido decir con eso pero lo recuerdo hasta el día de hoy claramente, después de esa poco feliz declaración y de no haber ahondado mas en lo que yo le estaba confesando sobre mi vivencia infernal domestica, que confianza podía tener en la ayuda Psicología. Salí ese día de la consulta, pensando es un machista más que de la boca para fuera hablan de los derechos de las mujeres de ser tratadas bien y de protegerlas.

Más allá de mi decepción personal con el Psicólogo, seguí asistiendo a las terapias porque parecía que contenía las crisis de Lucio o al menos cuando entraba en crisis tenia a quien acudir.

Recuerdo que una de las cosas que le pidió el Psicólogo era que no podía llamarme más a mi trabajo para que me retirara en plena jornada laboral. A los pocos días de esto estaba yo en mi oficina en horario laboral y me llama por teléfono la madrina de mi hija, Fernanda Gobea, diciéndome que estaba en mi casa porque Lucio la había llamado para que fuera a ayudarlo con nuestra hija porque estaba en crisis. Recuerdo que ella me decía que no sabía qué hacer porque él estaba totalmente LOCO, VIOLENTO con el personal y su propia hija y que lo había llamado al Psicólogo porque no sabía cómo actuar, obviamente salí corriendo hacia casa otra vez y de nuevo todo la rutina de aguantar sus gritos e insultos.

Yo vivía cansada, estresada, con miedo de dormir a la noche pues él se pasaba despierto toda la madrugada deambulando por la casa. Además yo debía cumplir con mi trabajo para poder mantener a la familia puesto que el obviamente no trabajaba y además atender a mi hija tratando de que no le afecte la situación.

Con el tiempo las cosas fueron calmándose poco a poco, yo ya no hable más de separación para no enloquecerlo y con las sesiones del Psicólogo logramos una época de tranquilidad relativa. Cuando había pasado un tiempo de paz, el empezó con la idea de tener otro hijo, cosa que yo descarte de entrada. Lucio comenzó a decirle a mi hija sobre tener un hermanito, y entre los dos me pedían que me embarace, por supuesto que mi cabeza negaba rotundamente la idea.

Sin embargo después de tanta insistencia me quede embarazada y el 27-06-2012 nace mi hija mas chica Julieta Tomasella. Al principio todo fue felicidad, incluso Lucio me pide que nos casáramos legalmente. Yo accedí e iniciamos los preparativos de la boda, viajamos para comprar el vestido de novia, me sentía emocionada al pensar en casarme y que mis hijas vieran a sus padres en un acto tan importante para la vida familiar.

Una noche cuando Lucio se entero de un comentario que había hecho su madrastra al enterarse de nuestro casamiento, comenzó a cuestionarme nuevamente sobre supuestas infidelidades, esta vez me acusaba de tener un romance con su hermano mayor, situación totalmente irreal que yo negué insistentemente ante cada requisitoria de él, sin embargo cada día que pasaba se afianzaba en su cabeza la ridiculez del romance con su hermano, hasta el punto de que lo llame a su hermano a pedir ayuda y este obvio negó todo. El y el hermano mayor terminaron discutiendo y el amenazo a su hermano con contarle a su mujer la historia irreal que solo existía en su cabeza. El rompió mi vestido de novia y mis ilusiones mientras me llamaba de “puta de mierda te cogiste mi hermano”

Los 6 meses posteriores Lucio comenzó a tener nuevamente distintos episodios de ataques de pánico incluso estuvo internado en el Sanatorio Virgen del Rosario de la ciudad de Goya en fecha 11-08-2013 tras haber conducido en contramano su vehículo automotor el día de las elecciones presidenciales, las crisis de violencia y maltrato cada vez se tornaron mas graves tanto es así que ya dormíamos en habitaciones separadas, yo en la habitación de mis hijas con la puertas trancada por dentro del miedo que tenia de sus ataques.

Cuando esta situación de crisis constantes comenzó nuevamente yo decidí no volver a vivir esa situación y hable con mi madre para que me apoye en mi decisión de separarme, incluso fui a unas sesiones de terapia para hablar de mi decisión de separarme. El había iniciado nuevamente sesiones con el Psicólogo Bicchi, también con el Psiquiatra Diego Palacios quien le dio varios medicamentos tipo ansiolíticos. Sin embargo Lucio se negaba a tomar los remedios que le recetaban y al poco tiempo se negó a ir al Psiquiatra. Allí le convencí que viajara a la ciudad de Corrientes. Con un reconocido especialista, en el Instituto Semper, al cual acudió un par de meses y dejo de ir. Yo ya había perdido la capacidad de apoyarlo puesto que me sentía sumamente estresada y decidí que debía priorizar mi salud para poder atender a mis hijas y lograr con mi trabajo su sustento diario.

A principio del mes de diciembre del año 2013 se da la Separación de hecho del Sr.Tomasella .

A mediados del mes de enero, yo ya habitaba mi vivienda sola con mis hijas, estando separada de Lucio. Sin embargo el solía entrar a la casa con el pretexto de retirar sus pertenencias, una tarde estando yo con las nenas y la mujer de su hermano menor SOLEDAD CORONA disfrutando de una tarde en el patio jugando con las niñas, el entro a la vivienda a los gritos insultándome, tanto que Soledad la mujer del hermano menor tuvo que interceder haciéndole notar que estaban las nenas presentes y que se retirara del lugar.

En otra ocasión siendo de noche y estando yo acostada en mi dormitorio siento la puerta abrirse y era el que había entrado a mi habitación, por supuesto que me levante de un salto muy asustada, pidiéndole que se retirara de mi hogar, él quería supuestamente convencerme de reanudar nuestra relación amorosa, a lo que yo respondía que no y que se retire amenazándolo con llamar a la policía, entre empujones logre llevarlo hasta la puerta, tratando de cerrarla y dejarlo afuera, pero pone el pie en el borde de la puerta para evitar que esta se cerrara, yo empujando de un lado con todas ms fuerzas y tratando de llamar a la policía, cuando comencé a gritar del miedo, recién allí aflojo el forcejeo y pude cerrar la puerta y trancarla.

Al otro día llame a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de ingreso a la vivienda.

Realice exposición policial de abandono de hogar el día 01-02-2014.

En las Vacaciones de ese verano 2014, el Sr. Ramírez amigo desde la infancia viene a pasar unos días a mi casa para brindarme apoyo moral puesto que sabía de mi separación y de los situación violenta que vivía. En este contento estando en mi casa junto a con mis hijas el Sr. Tomasella ingresa a mi vivienda para insultarme porque seguía insistiendo que esa era su casa y que yo era una puta que había hecho entrar un hombre nuevo, procedía a realizar una exposición policial numero 211/14.

Cuando el Sr. Tomasella se entera de que había un amigo apoyándome, va a la oficina en la que trabajaba gritando delante de compañeros de trabajos y contribuyentes, haciendo un escándalo diciendo “metiste un macho en mi casa, sos una puta”. Una compañera de trabajo intercedió y le pidió que se retirara.

Yo seguía pagando su seguro de salud, seguro de su auto, mas gastos de su colegiatura de abogado, el me requería dinero constante con la escusa de no tener para comer ni para darle a sus hijas. Con el tiempo fui cortando las ayudas económicas puesto que no correspondía y el comportamiento de él seguía siendo de maltrato a pesar de estar separados. ME SENTIA EXTORSIONADA PAGABA PARA VIVIR EN PAZ.

Amenazas constantes de sacarme a mis hijas por haber metido un macho en su supuesta casa. Intercediendo por medio de su hermano menor y de su esposa logro que se acuerde por medio de abogados un convenio de separación, en el cual yo le cedo el vehículo moto y automotor y yo quedo con la tenencia de mis hijas- El acuerdo de tenencia se presenta al juzgado para su homologación en fecha 19-02-2014 , expediente numero GXP 20679/14 “PIPAON CARLA ROMINA Y TOMASELLA LUCIO RODOLFO S/HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO.

Dicho acuerdo fue presentado para la homologación judicial en el juzgado de familia de nuestra jurisdicción, el cual consistía en un trámite rápido puesto que había un acuerdo de voluntades de ambos progenitores en el reparto de bienes y en la tenencia de los menores, sin embargo después de la firma del convenio y su presentación judicial, el Sr. Tomasella cambia repentinamente su actitud tras el hecho de que yo contrajera matrimonio en fecha 07-3-2014 con el Sr. Facundo Ramírez.

Desde el casamiento la actitud de mi ex pareja se agrava rotundamente presentándose muchas situaciones de violencia amenazas e intentos de que desista de mi unión matrimonial con mi esposo. Me esperaba en el auto que yo le compre y cedí para que no me molestara y me decía que podíamos seguir como amantes que no era necesario que mi esposo se enterara y todo estaría bien si lo hacíamos así, nuevamente extorción de ego machista herido. Todo esto me llevo a tomar la decisión de instalar cámaras de seguridad en toda la casa, tanto en la entrada principal como en las demás dependencias y habitaciones, puesto que el actuaba con total impunidad al ir a mi casa a insultarme y amenazarme siendo que además tenía mucho miedo de que el volviera a ingresar a mi hogar en alguna de sus crisis de locuras.

En día 11-04-2014 volví a presentar otra exposición policial número 592/11 por volver a recibir agresiones verbales del Sr. Tomasella en mi casa cuando fue a buscar a sus hijas.

Consigue información por medios ilegales que mi esposo tenía una causa en proceso que le había iniciado su anterior pareja y comienza a extorsionar diciendo que me quitara la tenencia de mis hijas. Cuando hablo de conseguir información por medios ilegales, me refiero específicamente que por medio de una abogada que trabajaba en el poder judicial de la provincia de Misiones, Maria Gómez (teté) extrae ILEGALMENTE parte del expediente judicial sacando copias solo de parte de él y no de la causa entera, no sé si por amiguismo, por haber sido su amante o por ser gratificada de alguna forma económica, esta persona que trabajaba en el poder judicial se olvida de sus responsabilidad como auxiliar de la justicia y corrompe el sistema con su conducta totalmente antiética e ilegal. Consigue información parcial de la causa únicamente lo que a él le convine a través de espionaje judicial. Esta persona en el Juzgado Civil de la ciudad de Puerto Iguazú provincia de Misiones.

Pero cuando se oficia al Juez Ricchi por medios legales desde el juzgado de familia de nuestra jurisdicción Goya Corrientes, informa oficialmente solo el nombre de la causa y no acompaña ninguna información mas, obvio porque legalmente rigüe el principio de inocencia y que ellos estaban prejuzgando antes de que exista una sentencia.

Según argumentaba mi ex pareja mi nuevo marido era peligroso por lo que tranca el simple proceso de homologación del convenio solicitando una medida preventiva para averiguar los antecedentes del Sr. Ramírez tras su separación con su anterior pareja y madre de su hija. La diligencia previa fue tramitada por actuación separada al convenio de tenencia sin darme intervención de parte y negándome el derecho de defensa. La misma se caratulo “TOMASELLA LUCIO RODOLFO EN REPRESENTACIÓN DE SUS HIJAS MENORES DE EDAD S/DILIGENCIA PRELIMINAR” EXPTE 21104. Ni mi abogada apoderada ni yo teníamos conocimientos de estas actuaciones y seguíamos pidiendo al juzgado de familia que homologue el acuerdo de partes, presentando tres escritos pidiendo resolución judicial sin respuesta clara del juzgado ni intervención en las diligencia preliminares, así transcurrieron los meses, desde marzo hasta el 15 mayo de 2014 en el cual nos informan recién de las medidas iniciadas por mi ex pareja. Posteriormente y resultando que nada aporta el Sr. Tomasella con sus medidas preliminares sobre la supuesta peligrosidad de mi actual marido, el juzgado de familia instado constantemente por mi abogada procede a resolver y se obtiene la homologación del convenio de tenencia y régimen de visita el 20-08-2014, quedando a cargo de la Madre la Tenencia de las menores y del padre el régimen de visita y comunicación. Y considerando la Jueza que el Sr. Ramírez no era riesgo para mis hijas y que yo había tomado las medidas correspondientes para preservarlas estando siempre acompañadas de la niñera y sistema integral de cámaras desde el cual podía acceder desde mi celular, sistema que ofrecí a la justicia si estaba interesados de realizar un control de los pormenores de mi vida diaria.

El 04-09-2014 mi entonces marido Ramírez presenta una exposición policial numero 772/14 contra el Sr. Tomasella por haberlo agredido verbalmente en el domicilio en el que habitábamos junto con mis hijas menores, invadiendo ilegalmente mi propiedad y amenazando a los gritos tratando de pelear teniendo mi hija Julieta en brazos y mi hija Abril ocultándose detrás del Sr. Ramírez.

El 22-09-2014 realizo una nueva exposición policial ante la comisaria de la mujer la que lleva el número 1405/2014 en virtud de que el Sr. Tomasella agredía psicológicamente de mi hija Abril de 7 años de edad haciéndole comentarios no aptos para su edad infundandole temores como el de perder a su padre si tenía una buena relación con mi pareja y otras dichos muy dañinos.

Cabe destacar que Abril Tomasella asistía a sesiones con una psicóloga infantil y una sicopedagoga, (mi entonces esposo solicito que ella luego de nuestro matrimonio comenzara terapia para evitar el daño del padre y que el mismo padre adujera abuso, al estar bajo control psicológico se evitaría una falsa denuncia que pudiera perjudicar el proceso de Ramírez y a mi hijas) puesto que los constantes conflictos familiares habían afectado su comportamiento y nivel académico. Sin embargo después de varios meses de tratamiento continuo no lograba mayores mejorías, por lo que consulte con un medico neurólogo quien realizo una serie de exámenes y determino que Abril sufría de dislexia leve y por ello se le dificultaba adquirir la escritura. Después de este diagnostico en poco tiempo mejoro considerablemente y mejoro su rendimiento escolar hasta estar al nivel de cualquier niño de la edad. Cabe aclarar que el padre el Sr. Tomasella no colabora en el aprendizaje de las hijas ya que se pone sumamente violento causándoles pánico a las hijas y bloqueando su aprendizaje. Además exigía que Ramírez no le enseñara ni colaborara con el aprendizaje de lexo escritura. Las maestras particulares y apoyo psicopedagogía fue pagado únicamente por mi ya que Tomasella se negó a compartir los gastos. Asimismo yo personalmente me prepare con el neurólogo, quien me enseño distintas técnicas para ayudar a mi hija con la lexo escritura, y me dedique personalmente por más de un año a sentarme con ella cada tarde a estudiar, así se logro su pronta mejoría y avances académicos.

El 16-10-2014 se radica otra exposición policial numero 1560/14 puesto que mi hija mas chica llega a mi domicilio con un golpe en el ojo izquierdo supuestamente por haberse caído de la sillita que tiene la moto para que vayan sentados los niños, sin embargo nunca quedo muy claro cómo fue que se lastimo mi hija ya que el padre daba una versión y mi hija otra diciendo que en una maniobra de doblar con la moto golpeo contra el cordón de la vereda las versiones entre una y otra eran disimiles.

El 26-02-2015 se realiza exposición policial de separación de hecho y de común acuerdo con el Sr. Ramírez.

Dicha separación fue motivada por el contante acoso de mi ex pareja Sr. Tomasella quien en varias oportunidades ingreso a la vivienda que habitaba con el Sr. Ramírez y mis hijas menores generándose situaciones de alta tensión y para resguardar la salud metal de las niñas consideramos conveniente separarnos, yéndose el a vivir a una ciudad de misiones. Además el Sr Tomasella trata de influir en la decisión de la justicia de misiones para lograr una sentencia en contra del Sr Ramírez diciendo junto a la Sra. Maria Gómez (teté), que el Sr. Ramírez la había amenazado a ella, usa este ardid para ocultar su comportamiento ilegal de robar parte del expediente judicial que el tenia en ese juzgado.

Desde esta fecha el Sr. Ramírez no volvió a convivir con migo y tampoco estuvo nuevamente en mi domicilio ni en la ciudad de Goya, solo teniendo contacto con el mismo a través de línea telefónica fija. Posteriormente me reuní con el varias veces en la ciudad de Uruguayana Brasil para acordar los trámites de Divorcio y división de bienes logrados por ambos en nuestro corto lapso de convivencia.

Cabe aclarar que antes de irme con mis hijas de la localidad de Goya provincia de Corrientes envío los papeles del auto que poseíamos y envío el vehículo a misiones para saldar la división de bienes. El Sr. Lucio Tomasella dice que tiene información de mis salidas del país para reunirme con el Sr. Ramírez en cuanto tratábamos de acordar el Divorcio. Esa información fue obtenida ILEGALMENTE!!! Un abogado no puede acceder al registro de Migraciones de un País!!! Para ver que hace su ex esposa cuando esta sin sus hijas los fines de semana que estaban con el que es cuando me reunía con Ramírez. Esta información fue suministrada por la Oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Ana Paola Vincenti, ex concubina del Sr. Ramírez y con la cual tiene un pleito legal en la provincia de Misiones. Quien está involucrada en una investigación realizada por la Gendarmería Nacional en causa de Tráfico de estupefacientes , trata de personas en la empresa esmeraldavip (prostíbulo) donde trabajaba.

El 04-03-2015 realizo exposición policial numero 385/15, contra el Sr. Tomasella por llevar a las dos niñas en motocicleta violando la ley de transito, ya que mis hijas me comentaron que el padre estuvo a punto de chocar su mota con ellas arriba, siendo que un muchas oportunidades le requerí que use otro medio para transportar a las niñas por la seguridad de ambas, y siendo que él tenía automóvil, se negaba a usar el mismo llevándolas siempre en motocicleta para no gastar combustible….

EL 20-03-2015 Realice una denuncia ante el Juez de Faltas de la ciudad de Goya Dr. Marcelo Muñoz por infracción de tránsito del Sr. Tomasella puesto que era común que este llevara a sus dos hijas menores en motocicleta una en la parte de adelante y otra en la parte de atrás poniendo en riesgo su integridad física y violando la Ley de transito que claramente dispone que los vehículos motocicletas no pueden transportar esa cantidad de pasajeros.

Posterior a mi separación, el Sr. Tomasella presenta denuncia en el Juzgado de familia solicitando mi exclusión de la vivienda ( quería la casa mía y de mis hijas para él, a todo conocido siempre manifestó que era su casa y tarde o temprano la recuperaría cueste lo que cueste) en la que habitaba con mis hijas menores aduciendo falsamente violencia de mi parte hacia él y las menores, la causa se caratulo como “TOMASELLA LUCIO RODOLFO EN REPRESENTACIÓN DE SUS HIJAS MENORES DE EDAD S/ LEY 5019” Expte numero 24353.

Esta actuación fue concebida como una denuncia inaudita parte no corriendo vista a mi parte y otra vez negándome el derecho de defensa en las primeras etapas procesales, en las cuales desconocía de su existencia. Tampoco se me ha permitido sacar copias de las actuaciones. En el trámite llevado a cabo por el Juzgado de familia, me citaron a una audiencia con la psicóloga forense del juzgado a la cual comparecí en tiempo y forma pero sin saber que se me imputaba limitándome a contar mi historia.

Posteriormente se llevo a cabo por medio de una asistente social un informe socio ambiental de mi vivienda y mi forma de vida con mis hijas, en el cual fui visitada por la asistente social a mi domicilio particular y también fueron entrevistados distintos vecinos de la cuadra del lugar donde vivo para requerirles sobre mi comportamiento habitual, mi rutina diaria y la de mis hijas. Parece bastante injusto todas estas medidas cuando nunca se realizo ninguna de estas acciones respecto del inmueble que habitaba el Sr. Tomasella y al que llevaba a las menores, siendo que yo cuestione en varias oportunidades la precariedad del lugar y lo afectada de las niñas al volver de aquel lugar. Tampoco se le realizo ningún examen psicológico siendo que yo informe al Juzgado de familia de la enfermedad mental de él y de su madre que vivían juntos en la misma vivienda. En esta altura de los problemas él ya trabajaba para la ONG INFANCIA ROBADA de la hermana Marta Pelloni. la cual protegía de todo al Sr Tomasella según sus propios dichos. Cuando el juzgado debía periciar sus problemas psicológicos y del lugar donde llevaba mis hijas y en el cual los tres dormían en una cama matrimonial, cerro la causa y el Sr. Tomasella no fue periciado ni investigado por sus graves problemas mentales.

Sin embargo mas allá de no tener conocimiento ni intervención en las medidas tomadas en la causa de violencia familiar que me imputara Tomasella, las mismas no prosperaron como pretendía, pues nunca fui removida de mi hogar ni retirada la guarda que ejercía de las menores. La causa fue cerrada por falta de merito. Lo único que tengo para de la causa es la notificación que recibí en mi domicilio sobre la audiencia con la psicóloga forense de fecha 27-04-2015 y nunca pude acceder al expediente.

En esta época el Dr. Tomasella ya se encontraba trabajando supuestamente Ad Honoren como abogado para la fundación Infancia Robada de la Hermana Marta Pelloni, pero realmente cobra un salario de 3000 pesos en negro por sus servicios. El uso ser parte de esta ONG para detentar poder en los estrados judiciales y presionar a su favor las causas. Recuerdo ir con mi abogada al juzgado y que se me niegue intervención o se me niegue llevar el expediente para realizar copia, siendo que el Dr. Tomasella abogado de la ONG de la Hermana Pelloni tenía otro trato. También usaba su posición en la ONG para presionarme con quitarme a las niñas en forma diaria.

EL 17-03-2015 realizo denuncia ante la comisaria de la mujer de mi jurisdicción por amenazas, acoso, violencia psicología, y maltrato físico amparada en la ley de género entendiendo que todas las acciones desplegadas por el Sr. Tomasella hacia mi persona configuraban delito de VIOLENCIA DE GÉNERO. Dicha denuncia se radico en el Juzgado de Instrucción Número 1 de la ciudad de Goya Provincia de Corrientes, a cargo del Dr. LUCIO RAUL LOPEZ LECUBE. Sin embargo al radiarse en dicho Juzgado La causa fue caratulada solo como amenazas, el Dr. Lecube quito prescindió de información presentada por mi para beneficiar su amigo y evitar que tuviera una denuncia por violencia de género. Demás está decir que el Sr. Tomasella ostento que tenía una relación amistosa con el Juez de la Causa puesto que eran compañeros de gimnasio desde hacía muchos años y que no le ocurriría nada. El expediente se caratulo “TOMASELLA LUCIO RODOLFO POR SUPUESTAS AMENAZA –GOYA” Expte. número PXG 18713/15 Fui citada por dicho juzgado a efectos de ratificar mi denuncia, compareciendo el día y fecha indicados para expresar nuevamente los hechos denunciados, desde esta única citación de mi parte no volví a tener noticias de la causa en la cual no se tomaron ninguna medida de protección hacia mí ni mis niñas. Siendo que en cualquier país se protege la integridad de la mujer e hijas dando una restricción de 300 metros del varón agresor. Lo único que conseguí es que el Sr Tomasella me amenazara diciéndome que me destruiría la vida con el apoyo de la organización infancia robada aunque ya estuviera sola con mis hijas los problemas seguían y el pretendía que le entregara la casa y mis hijas para que yo pagara el mantenimiento de ellas por un valor de 25000 pesos así el seguiría sin trabajar como lo hizo todo el tiempo que vivió a mi lado.

Tan desprotegida me sentía que al ver la inactividad del juzgado de instrucción decidí acudir al juzgado de familia para llevar a conocimiento de la jueza de familia que la violencia y acoso que sufría sobre todo en los momentos que el padre acudía a mi domicilio en el marco del régimen de visita y la afectación a las menores por distintas situaciones como que el padre dormía en la misma cama con sus dos hijas solo de ropa interior los tres y el tenia juegos sexuados los cuales mi hija mayor Abril Agostina Tomasella se quejaba que el, la obligaba que ella se montara sobre el acostado boca arriba para jugar a caballito ambos solo con ropa interior, lo increpe por las quejas de mi hija y el las siguió cometiendo sin importarle nada diciéndome que no lo molestara o me destruiría con el apoyo de la ONG anteriormente nombrada, la precariedad de la vivienda donde llevaba mis hijas, la falta de aseo, el hecho de vivir con una persona declarada esquizofrénica que es la abuela paterna de las menores, la misma se paseaba desnuda delante de mis hijas, y atendía a el personal policial que llevaban a su domicilio las exposiciones o denuncias en contra de su hijo desnuda.

En el mes de Abril de 2015 se inicia el “INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE CONVENIO (REGIMEN DE VISITA) EN AUTOS PIPAON CARLA ROMINA Y TOMASELLA LUCIO RODOLFO S/HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO (FAMILIA)” Expte 20679/01.

En el Incidente promovido solicito la modificación del régimen de visita para que el mismo se realice por medio de terceras personas para que el Sr. Tomasella no acuda más a mi vivienda particular. Resultando que se designa a mi madre Bernardina Sachetti abuela de las menores como la persona que actuara de nexo entre mi persona y el Sr. Tomasella a la hora de entregar a las menores. Disponiendo la Jueza de familia que el régimen de visita del padre con las menores se realizara retirando a las menores del domicilio particular de mi madre. (En primer momento seria Andres Tomasella pero él se negó por que sabía que su hermano no cumplía y lo dejaría colgado siempre)

La resolución de la jueza de familia además de impedir que el padre acuda a mi domicilio particular exige que el padre las retire del colegio, les de comer y las devuelva a las 16 hs, más un fin de semana por medio con EL. La resolución sale a favor de lo solicitado en fecha 28-05-2015.

El padre cuestiona el cumplimiento de dar de comer a sus hijas y solicita no dar de comer. Por dar de comer a mis hijas estas recibían un trato violento del padre diciendo que lo molestaban, la comida llevo a un deterioro de la salud de mis hijas ya que no era nada saludable ni de calidad. El se niega a seguir alimentándolas incumpliendo lo ordenado por la justicia sin tener ninguna llamada de atención por ello ya que pertenecía al la nombrada ong.

Presenta incidente de modificación del régimen de visita para no darles de comer en fecha 19-06-2015. En fecha 24-06-2015 la Jueza rechaza el incidente por resolución 8174

Inicia nuevamente la lucha judicial, el amenaza quitarme las hijas y destruir mi vida por que él era el asesor legal de la Hermana Marta Pelloni en la citada ONG. Porque no quiere dar de comer a sus hijas y no quiere pagar lo que correspondería en concepto de alimentos y manutención para sus hijas.

Delante de la jueza de familia indica que no debería pagar por sus hijas por que su ex conviviente Carla Romina Pipaon gana muy bien en su trabajo. El evitaba tener trabajo fijo para no pasar más alimentos a sus hijas situación que se dio durante todo el proceso hasta el día de la fecha. Solo pasaba 1800 pesos (no todos los meses como correspondería) que únicamente cubría el colegio privado donde asistían sus hijas, no aportaba para el seguro de salud, ni comida, ni vestimenta, ni esparcimiento, no gastaba dinero ni para día del niño, navidad, cumpleaños, no ayudaba en compra de material escolar, tenía que amenazarlo con exposición policial para que lleve mi hijas al doctor luego de que él las expusiera al frio y se enfermaran, cada vez que reclamaba ayuda económica, solo tenía escusas y terminaba en una amenaza diciendo que me sacaría mis hijas.

Se da de baja en el monotributo donde figuraba para el ejercicio de la profesión de abogado de esa forma pasa a prestar servicios sin poder saber cuánto percibía y logrando evadir las responsabilidades de progenitor de las niñas.

Por otro lado las visitas de las nenas a casa del padre siempre estuvieron llenas de problemas que en algunos casos los abordaba con las Psicólogas de las niñas y en otros casos los hablaba directamente con el padre aunque la mayoría de las veces terminábamos discutiendo y el amenazándome que me sacaría mis hijas me destruiría mediáticamente gracias a la Hermana Marta Pelloni, me decía riéndose queres una marcha en la puerta de tu Trabajo o de tu Casa?.

Respecto de mi hija mas grande, la problemática con ella era que el padre la dejaba de lado y priorizaba siempre a su hermana menor, Abril constantemente venia totalmente triste de la casa del padre y me contaba a mí y le reclamaba a la psicóloga y al padre por que siempre le prestaba más atención a Julieta y a ella la trataba mal. También Abril relataba que el padre solía zamarrearla cuando ella le cuestionaba su atención y discutían y él se ponía violento y la agarraba de los brazos y la zamarreaba o la agarraba del brazo y tiraba a la cama, todo esto comentado en las sesiones de terapia psicológica que ella asistía. La psicóloga en varias ocasiones sanciono ese comportamiento del padre y nunca la modifico al contrario seguía durmiendo con las niñas semidesnudo en la misma cama los tres y se mofaba de los psicólogos y de mi cuando reclamaba la privacidad de mis hijas.

El anterior problema relatado que el padre dormía en la misma cama con sus dos hijas en ropa interior, ellas no tenían habitación propia, ni siquiera cama propia en la misma habitación, no tenían privacidad ni se cuidaba su intimidad, él bañaba a mi hija menor Julieta la cual ya sabía bañarse sola pues en mi vivienda lo hacía sola. Muchas veces ofrecí al padre comprarle una cama propia a las nenas y él se negaba a pesar que la misma psicóloga le dijo que no debían dormir todos en la misma cama, el se ofendía y así extendió mucho tiempo esta situación, hasta 2 meses antes que decidí irme de la ciudad para proteger a mis Hijas de esa persona tan dañina.

También se por los dichos de mi hija mayor que en el horario de dormir la siesta era común que el padre durmiera la siesta solo con Julieta la mas chica y Abril quedaba sola mirando televisión en la cocina y si ella quería acostarse el se lo prohibía y trataba de estar solo con mi hija menor Julieta.

Esta situación trajo muchos problemas y peleas, yo no cesaba de cuestionar este comportamiento del padre puesto que lo entendía totalmente inapropiado para la edad de las nenas. Como madre siempre trate de estar pendiente de su intimidad y enseñarle principios básicos acorde a su edad sobre la intimidad, las partes privadas del cuerpo, así como también de controlar su higiene y aseo personal.

Con el correr del tiempo fui observando que esta situación de los dos durmiendo solos era más que preocupante, comencé a notar que su ropa interior volvía llena de flujo (no orinada) como flujo de mujer. Esto comenzó a exaltarme primero pensando en alguna enfermedad y comencé a prestar más atención a mi hija pequeña. Cuando la cambiaba comencé a notar que sus labios mayores estaban muy rojos casi violetas, le preguntaba que le ocurría y ella no decía nada me cambiaba el tema. Sin encontrar explicación aparente para ello comencé a estar atenta, descubriendo una constante, si ella dormía la siesta con el padre venia con su vagina roja y llena de flujo, yo hacía que ella se bañe y lavara bien queriendo pensar que solo era falta de aseo personal, le colocaba crema contra paspaduras con vitamina A marca Hipoglos y mejoraba sustancialmente. Cuando no dormía la siesta con el padre esto no ocurría, y los fines de semana que pasaba con migo ella se encontraba perfecta sin marcas ni enrojecimiento ni flujo vaginal. Comencé a tomar precauciones pensando que esto no podía ser lo que resulto siendo.

El padre Lucio Tomasella comenzó a traer mi hija con el canal vaginal inflamado!!! Con el esfínter anal violeta!!! Mi hija comenzó a orinarse en la cama o jugando en su habitación, comenzó a defecarse mientras caminaba, muchos trastornos y solo ocurría cuando venía de la casa del padre.

Siendo que la piel de mi hija es extremadamente blanca y no tiene ningún problema de piel. Consulte con muchas personas y doctores todos decían que podía ser normal y todos con los que expuse mi preocupación no querían hablar mal del Sr, Tomasella ya que pertenecía a la citada ONG. Entonces decidí increpar al padre y exigirle explicaciones, él se puso loco de furia y me comenzó a amenazar, que debía tener pruebas contundentes o me destruiría, que no sabía quién era él y todo el daño que me podía hacer. Pero luego de esas discusiones pasaba bastante tiempo mi hija volviendo perfectamente bien y sin ningún rastro de haber sido manoseada.

Pero la pesadilla volvió a comenzar cuando él estuvo un tiempo peleado con su novia y volvió a dormir con mi pequeña hija. Hable con conocidos del tema y me aconsejaron que filmara como volvía mi hija de casa del padre para recabar pruebas en su contra y lograr juntar la suficiente información contundente como para encerrarlo de por vida en una celda. Comencé a llevar mi hija a diferentes médicos pero como ella no decía nada ellos no actuaban y no estaba desflorada. Como toda madre que pasa por esta difícil situación una sabe que realmente su hija está en peligro y comencé a comprar ropa interior de algodón para guardarla como prueba ya que esa ropa preserva mejor las muestras de ADN, según me habían dicho las personas con las que me asesore. Ella iba a casa del padre perfectamente bien sin ningún enrojecimiento y al volver estaba fuxia, pero él se percato el cambio de ropa interior y comenzó a retener la ropa de mi hija de algodón, y la enviaba con ropa interior recién comprada. Cuando lo increpe para que me diera la ropa interior con la que ella había ido a su casa nunca me la entrego y me dijo que me cuidara que a él no podría hacerle nada legalmente.

Con el correr de los días Julieta comenzó a manifestarme que le picaba o le dolía la vagina, yo la revisaba la veía toda lastimada y le ponía una crema Hipoglos con vitamina A, yo ya estaba consciente de la situación y comencé a filmarla cuando llegaba con su vagina muy lastimada.

Con el tiempo ella comenzó a manifestarme que el padre cuando dormían los dos solo comenzaba a hacerle cosquillas y la tocaba un poquito en su vagina pero no mucho y que ella le hacía cosquilla pero a veces le dolía y se lo decía a él.

Esa vez me enoje muchísimo y se lo dije a el que estaba loco que estaba haciendo con su propia hija!!! A lo que él me respondió “no es mi hija es hija tuya con alguno de tus jefes de la Administración Federal de Ingresos “AFIP. Y me dijo ojo lo que haces si no tenes pruebas por que tu vida va a acabar. Vivía inmersa en un día a día preocupada temerosa de que él me hiciera daño o peor que hiciera daño a mis hijas para lastimarme a mí, sabía que algo muy malo estaba ocurriendo y no sabía cómo actuar ni a quién acudir ya que la organización que podía ayudarme “INFANCIA ROBADA” lo protegía a él. Pensé en ir a hablar con la Hermana Pelloni y se lo dije y él me aviso que me haría perder mis hijas, trabajo y casa. Que ensuciaría tanto mi nombre que nunca más nadie creería en mí.

Un día sábado creo que fue el día 30-05-2015 estando en compañía de Andrés Tomasella (Hermano menor de Lucio) y Soledad Corona (Esposa de Andrés), llega mi ex Lucio Tomasella trayendo mis dos hijas para ese entonces el ya no cumplía con lo ordenado por la justicia de familia hacia lo que él quería siempre. Allí se acerca Julieta hacia nosotros que conversábamos y dice “Mama me duele y me pica mucho la vagina”, yo le pregunte por que te pica no te limpiaste bien cuando fuiste al baño? Y ella respondió “me duele porque papa me toca ahí”. Cuando escuche esto me alarme profundamente y quede atónica recuerdo como todo mi cuerpo reacciono alarmado palpitando el corazón aceleradamente, sin poder creer lo que escuchaba, le volví a preguntar sobre que paso y ella volvió a repetir que el padre le tocaba la vagina y por eso le dolía. Todos quedamos alarmados, nos mirábamos entre nosotros sin saber bien cómo reaccionar e insistiendo con preguntas de que había pasado, trate de tranquilizarme y racionalizar lo acontecido para poder actuar a la altura de las circunstancias, sin hacer mucho escándalo para que la hija no se asustara, le pedí a Soledad que me acompañara hasta la habitación de las nenas para revisarla a Julieta, a lo que ella accedió y Andrés se quedo en el patio esperando. Cuando fuimos a la habitación, apenas podía caminar porque las piernas me temblaban de los nervios, estaba al punto del llanto pero sabía que debía contenerme para no asustar a mi hija, le dije a Julieta que debía quitarse la ropa y que nosotras la revisaríamos y miraríamos como estaba su vagina para ver si teníamos que llevarla al doctor, mi hija accedió sin problemas y le pedí a Soledad que le preguntara ella que le había pasado allí, puesto que yo no podía hablar se me iba la voz y se me caían lagrimas de los ojos. Soledad me pidió que me tranquilizara. Al ver su vagina que estaba casi violeta y hasta parecía lastimada aunque no soy medica, podía ver que no era normal, sentí que estaba viviendo la peor pesadilla del mundo.

Cuando Soledad le pregunto que le había pasado ella volvía a repetir que le dolía porque el papa le tocaba allí, que le tocaba con un palo, y hacia movimiento ascendentes y descendentes con sus manitos mostrando lo que había vivido. Esto me dejo sumamente choqueada, rabiosa, espantada. Fue el día más terrorífico de mi vida. Pero sabía que debía superar esas emociones para actuar racionalmente.

Ante estas declaraciones de mi hija, le comente a Andrés lo que había dicho su sobrina y le pedí que se quedara a cuidar a Abril porque yo llevaría a Julieta al médico pediatra para que la revise, en compañía de Soledad que se ofreció a acompañarme, puesto que era testigo de mi estado de alteración emocional. Salimos en el auto y recorrimos varios sanatorios que estaban cerrados y en la guardia no había pediatra, llore todo el camino en silencio, manejaba sumamente despacio por temor a tener un accidente porque notaba que todos mis sentidos estaban descontrolados, después decidimos ir al Hospital Publico Dr. Camilo Muniagurria, me informaron que en la guardia del hospital no había nadie de pediatría pero si esperaba llamarían a la Dra. Heine Que tenía que estar de guardia ese día. Esperamos creo que alrededor de una hora hasta que llego la médica a la cual le informamos que traía a la niña a revisarla porque había estado quejando de que le dolía la vagina y que alegaba que el padre la tocaba allí, que eso había ocurrido un rato antes después de que volviera de estar en casa de su padre. Le dije a la Dra. Que estaba muy alarmada y que por favor la revise bien, completa y le mirara la vagina para ver su estado, que yo la notaba anormalmente lastimada La Dra. La revisa y le pregunta que le pasó a lo que le comenta lo mismo, que el padre le tocaba allí, todo esto pasó en presencia mía y de la tía Soledad Corona.

La Dra. Heine después de examinar a mi hija no hizo mayores comentarios sobre lo manifestado por ella de que el padre le tocaba la vagina y por eso le dolía. Se limito a expresar de que no estaba desflorada, que el himen estaba intacto y que lo lastimado podía ser producto de que ella misma se tocaba. Me mando unos estudios bioquímicos para realizarle y así termino la consulta. Esta doctora no creyó en mi hija y una niña de esa edad NO MIENTE!!! Es muy obio ninguna doctora quiere entrar en este tipo de procesos legales por que deben atestiguar y prefieren pasar una guardia tranquila sin sobresaltos….

Yo salí del Hospital más confundida que al entrar, me preguntaba interiormente si debía ir a denunciar el hecho a la comisaría o confiar en el análisis de la médica que había parecido restarle importancia a los dichos de mi hijita. Yo realmente notaba muy lastimada su vagina y no me parecía nada normal. Pero no sabía bien que hacer su Tia Soledad Corona y Andres Tomasella optaron por protegerlo, pensé que sin su apoyo no podía denunciar puesto que hacer la denuncia sin pruebas contundentes ni con los testigos terminaría destruyéndome como me había prometido el padre puesto que él tenía demasiado poder junto a la ONG de la Hermana Pelloni. Y lograría sacarme mis hijas y seria peor que las tuviera este Monstruo.

Al volver a mi casa Lucio se encontraba esperando bastante alarmado con terror, miedo, nunca lo vi así a él, que era el poderoso, el que me golpeaba, maltrataba y violaba. Estaba allí puesto que su hermano lo había llamado para contarle los dichos de Julieta. Le dije lo que había pasado y el estaba aterrorizado preguntándome que haría. Le dije que si fui a la médica de un hospital público y ella no había denunciado el hecho porque no estaba desflorada. A pesar que los médicos tienen la obligación legal de denunciar estas situaciones la doctora no lo hizo, no creyó en mi hijita de 3 años!!! Y el sonrió y se fue.

Tanto el tío de mi hija como su esposa escucharon estas declaraciones de mi hija, y Soledad me acompaño hasta el hospital y estuvo presente en toda la consulta con la Dra. Heine. Son testigos de estos hechos y están en condiciones de declarar. Al contrario apoyaron al Sr. Tomasella e hicieron como que nada ocurrió.

En esos momentos yo me sentía perturbada y confundida puesto que al no tener conocimientos médicos no me encontraba en condiciones de entender por qué no creyeron en mi hija, ahora entiendo que una niña debe llegar al hospital desangrándose para que presenten una denuncia. También razone sobre como tratar de recabar pruebas para que crean en mi hija y no quería una exposición de ella para que digan luego que mi hija de 3 años MENTIA!!!

Mas que el padre como ya comente era integrante de la ONG infancia Robada presidida por la Hermana Marta Pelloni sabía que ella lo apoyaría a pesar de todo y solo quedaría mi hijita más expuesta y no lograría la detención y proceso del abusador del padre!!!!

Igualmente quede sumamente preocupada y a la semana siguiente fui a realizarles los exámenes bioquímicos en el Laboratorio de análisis clínicos del Dr. Germán Mahler, el cual arrojo como resultado que la niña tenía una infección vaginal y se le dio los remedios correspondientes.

Este episodio me dejo angustiada por lo cual prestaba más atención a todo lo relacionado a ese tema y por un tiempo no note nada más extraño y me puse a investigar cómo podría recabar pruebas.

Cuando llegan las vacaciones de invierno en julo del 2015 decido viajar con las niñas a la ciudad del soberbio misiones donde viven los abuelos de corazón de las niñas para que estas se distiendan después de los episodios traumáticos vividos. Allí me esperaba Ramírez con quien mantenía una muy buena relación y teníamos que terminar trámites relacionados con nuestra separación debía devolverme mis fondos de acciones comprados en conjunto.

Estando en ese entorno contenidas afectivamente, Julieta le cuenta a Ramirez que el padre le tocaba la vagina. Este le dice que eso estaba mal, le resalta con insistencia que eso no debía pasar, que era incorrecto y que si volvía a pasar ella le tenía que decir al padre que no le toque allí porque esas eran sus partes privadas y que eso era muy malo.

Al volver de las vacaciones y retomar la rutina diaria, volví a notar que Julieta se quejaba de que le dolía o picaba la vagina siempre la revisaba y la encontraba toda colorada y lastimada en sus labios mayores y hasta alrededor del canal vaginal y a veces también alrededor del ano. Trataba de reforzarle constantemente la idea de que nadie debía tocarle en sus partes privadas y que debía decirlo y negarse si alguien lo hacía puesto que eso era incorrecto y estaba mal.

Un día Julieta enfrenta al padre y le dice al padre de que no tenía que tocarle la vagina y que Ramirez y mama le dijeron que eso estaba mal y que no se hace. Lucio quedo sumamente alterado y me llamo por teléfono para amenazarme con que me denunciaría a mí y a Ramirez por abuso, porque yo le estaba poniendo a Julieta en su contra.

Cuando mi hija volvió a casa la revise y al hacerle pregunta de cómo se había lastimado de esa forma ella me dijo que fue el papa, al oír esto le pedí que se quedara acostada en la cama como estaba que seguiría revisándola y fui a buscar mi teléfono celular para filmar la situación, así logre captar en un video cuando mi pequeña niña me dice que el padre le tocaba con un palo en la vagina.

Mi desesperación fue tal que comencé a hacerle pregunta tras pregunta para ratificar lo que estaba oyendo. Al terminar hable como mi hija y le dije que eso estaba mal y que el padre no debía tocarla allí de ninguna forma y que si lo hacia ella debía decirle que eso no le tenía que hacer y que debía contarme.

Me enfrente con el padre contándole lo ocurrido cosa que el negó y juro y recontra juro que era mentira, dijo que yo le hacía decir eso a la niña y que nadie lo creería y que el terminaría quedándose con las niñas. Ya que tenia el apoyo de la ONG

En ese momento tuve mucho miedo de que usara sus influencias y me terminara sacando a las niñas, sentí que mi obligación era enfriarme, superar la crisis y pensar en frio y buscar la mejor forma de proteger a mis hijas

Yo Sabía que la responsable de la ONG Hermana Marta Pelloni es sumamente mediatiaca le gusta la publicidad y salir en televisión prejuzga y cree que tiene toda la impunidad del mundo para hacer juicios de valor. Es una persona muy impulsiva no investigaba nada solo escuchaba un lado de la historia y atacaba a cualquiera sin recabar información. Como la vez que la hermana Pelloni organizo en Goya una marcha junto a una madre que pedía por encontrar a su hija menor y que cuando se dio con el paradero de la menor resulto que ella declara ante la policía que huyo de la casa porque la madre le obligaba a prostituirse y no le daba nada de la plata que ganaba.

Luego claro que no asume la responsabilidad de sus dichos se escuda atrás del hábito de una institución eclesiástica que merece todo mi respeto, no así ella y se llama al silencio, pero no enmienda su accionar ni pide disculpas. O acaso ella no sabía que el abogado de su ONG Lucio Rodolfo Tomasella tenía una denuncia por amenazas contra su ex mujer y aun así lo siguió apoyarlo porque supuestamente es buen padre, y acaso a ella le consta que lo sea?. Que pruebas tiene para aporta o proveer a la justicia, se limita a acusar sin pruebas, impunemente, escondida detrás de un hábito. Puro chismerío mediático sin ningún sustento legal.

O actualmente tiene prueba de que yo salí con Ramírez de mi ciudad? Tiene testigos confiables con pruebas contundentes? O solo por los dichos del Sr, Tomasella. Donde están las filmaciones fotos que demuestren que salí con mi ex esposo? Que ella ni nadie pueda encontrar el paradero de Ramírez no quiere decir que el este con migo, el si tiene un pasado oscuro y es el trabajo que realizaba para el gobierno. El desapareció desde el día luego de mi separación con él, nunca más estuvo en Goya. Entonces por que juzga? Esto se trata de una madre cansada de ver abusada por el padre a su hija que tuvo el valor de irse dejando todo para protegerla del Monstruo que es Lucio Tomasella.

Me siento sumamente desprotegida por las instituciones, por la justicia, por la iglesia que representa la hermana Pelloni que pone entre sus filas a una persona violenta y abusadora. Sin saber bien que hacer o a quien acudir me maneje con sumo secreto confiando solo en gente de mi mayor y mas alta estima y que fueran absolutamente necesarias para buscar la mejor solución para resguardar a mis hijas. Trate de no manchar a amigos, conocidos ni familiares y por eso no conté a nadie de lo que había pasado ni de lo que pensaba hacer.

Pensé que con exigirle al padre el tener que pagar alimentos sería una forma de lograr que se aleje. Las niñas tenían un gasto mensual de 20.000 pesos entre colegio comida ropa esparcimiento seguro social etc. El padre aportaba un total de 1800 pesos de todo ese gasto. Decidí encarar por ese lado y solicitarle suba del aporte de alimentos y así presionarlo para lograr alejarlos de mis hijas.

En esa nueva etapa, solicito el aumento de lo que paga de mantenimiento y alimentos por mis hijas, causando nuevamente graves problemas y discusiones en lo que finaliza con un acuerdo de partes yo desistiendo de los alimentos y el prometiendo irse de la ciudad para conseguir trabajo en Puerto Iguazú y el presento una modificación del Régimen de visita el cual se homologado por juzgado en autos “PIPAON CARLA ROMINA Y TOMASELLA LUCIO RODOLFO S/HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO (FAMILIA) Expte numero 26251/15 en fecha 03-2016

En el convenio informa que no verá todos los días a sus hijas y las verá únicamente en vacaciones y feriados pues supuestamente se e iría a vivir a otra ciudad por motivos laborales. Es decir que el mismo renuncia tácitamente a su derecho de un contacto constante con sus hijas relegándolas solo para vacaciones y feriados largos como el de semana santa. Después de obtener la modificación del convenio pide a sus hermanos arreglar la casa de la madre donde el habitaba para dejársela impecable a su mama y al final nunca realizo el traslado de ciudad por motivos laborales es mas siguió desplegando su misma actividad laboral y viviendo en su domicilio habitual obviamente también estafo a sus hermanos para arreglar la casa y transformarla en estudio jurídico. Es tan buen abogado que un cliente fue a verlo porque quería divorciarse de su esposa que termino quedándose con la esposa del cliente!!!!!

Si bien no había notado ningún otro hecho con respecto a mi hija menor desde que le enfrente y le dije que la tenia filmada en video contando que él la manoseaba con un palo, el hecho de que el incumpliera con su promesa de irse de la ciudad me dejo otra vez muy afligida por la seguridad de mis hijas, con lo que debía buscar otra forma de solucionar la situación y protegerlas.

Durante todo el conflicto judicial con el padre de mis hijas, trate que están estuvieran lo más aisladas posibles de los problemas y tuvieran una vida tranquila y feliz, fueron a terapia con psicóloga infantil para asegurar tuvieran con quien hablar y expresar sus necesidades. Las cuide, las mantuve económicamente, las contuve sentimentalmente y le di mi amor de madre cada día.

Las psicóloga de Abril fue primero la Paulina Polo Y su sicopedagoga Cintia Carnevale. Con las cuales no note demasiado progreso de mi hija. Posteriormente la atendió la Licenciada en psicopedagogía Virginia Bergeot Peña y su esposo ambos peritos para causas de abuso sexual infantil quien tiene un post grado en violencia y maltrato, ella logro notables avances con Abril y también tuvo unas sesiones con la pequeña Julieta. Más allá de las distintas opiniones médicas de estas profesionales ninguna determino que mi influencia como madre fuera negativa para mis hijas como siempre apunto el padre o que la relación que habia tenido con el Sr. Ramírez fuera perjudicial para alguna de ellas, todo lo contrario la Dra. Peña determino y me lo dijo frente al padre de las niñas que estás reconocían al Sr. Ramírez como parte de la familia y que los padres del mismo eran figuras de abuelos muchos más presentes que sus verdaderos abuelos sanguíneos. Mi Hija Abril estuvo en terapia todo el tiempo de mi relación con el Sr. Ramírez y siguió con posterioridad a mi separación con él y jamás hubo ninguna situación que alertara a los profesionales de que fuera una influencia negativa o pudiera provocar un riesgo a su crianza y desarrollo.

Al llegar las vacaciones de verano en Enero de 2016, el padre se queda con sus hijas por 15 días con la escusa de que después de eso se iría a vivir a otra ciudad y que quería pasar tiempo con ellas antes de mudarse. Por estas vacaciones que estuve sola sin mis hijas el Sr. Tomasella me volvió a maltratar diciéndome que era una “Puta” “una cualquiera” “como dejaba is hijas abandonadas y salía de vacaciones” “sos mala madre te vas de puta”, no abandone mis hijas se quedaron con el que quería despedirse en teoría.

Cuando paso este tiempo de vacaciones y las niñas volvieron a casa, Abril comenzó a manifestarme que el padre en forma diaria le decía que Ramirez era una mala persona y que había abusado de su propia hija y que haría lo mismo con ella. Le decía según me comento mi hija, “Facundo te toca la vagina”, “Facundo te obliga a mirar y tocar su pene” “Facundo te manosea” “Facundo es malo y te hace daño”, mi hija relata que cuando esto pasaba ella le decía al padre que no quería hablar más de ese tema y me decía: “Mama yo le digo eso para que papa no me moleste mas y sigue igual golpea la mesa y me grita”. Yo tratando de apoyarla le dije que ella sabía que Ramirez no le había hecho nada malo y que por más que su padre dijera lo contrario ella debía decir siempre la verdad que había vivido y experimentado y que si en algún momento ella tuviera miedo de estar en casa del padre que me llamara y yo iría a buscarla fuera el horario que fuera.

Un mediodía estando yo en mi oficina laboral, recibo el llamado telefónico de Abril, la cual llorando desesperadamente me dice que fuera a buscarla de casa de su padre porque no quería estar más allí porque su padre había sacado el cinto y amenazado con golpearla. Este hecho ocurrió luego que mi hija se enfrentara al padre y le dijera que quería más a Ramirez como padre que a él y que nunca había sido tocada ni abusada por Ramírez. Y que no la molestara más!!!

Salí rápidamente de mi oficina y fui hasta la casa del Sr. Tomasella cuando llegue Abril estaba esperándome en la vereda de la casa, llorando y temblando, corro a abrazarla y le pregunto por su hermana y su padre que me dice que dormía la siesta, así que la subo al auto y me la llevo a mi oficina puesto que aun no había terminado mi horario de trabajo.

Al llegar todos mis compañeros notaron el estado de la niña y se preocuparon mucho, tratando de consolarla le compraron golosinas y gaseosas. Después de calmarse un poco mi hija me cuenta que no quería volver nunca más a casa del padre porque se asusto mucho cuando este agarro y se saco el cinto de la cintura y la amenazo con golpearla con el cinto debido a que ella le había contestado mal diciendo que no quería hablar más con el porqué le decía cosas malas de Ramirez.

A la tarde de ese día Lucio llamo para hablar con Abril y yo le informe que ella había pedido no volver más a su casa, entonces él dice que se equivoco que estuvo mal y que solo quería pedirle perdón a su hija. Abril habla con su padre y al terminar me cuenta que le había pedido perdón y que volvería a ir a su casa. Yo le dije que respetaría su decisión pero que siempre estaría dispuesta para ayudarla en lo que sea y que cuente conmigo para buscarla cuando se sienta mal porque mi prioridad era cuidarlas y protegerlas.

Poco tiempo después, menos de 15 días de ocurrido este hecho, vuelvo de la Oficina a mi casa y Abril me dice que quiere hablar conmigo en privado, allí me cuenta que había mentido al padre, yo le pregunto en qué había mentido, y ella me dice que debido a que su padre le volvió a decir cosas malas de facundo ella le dijo que si que facundo le hacia todo lo que él decía pero que eso era una mentira que le había dicho solo para que el padre no se enojara con ella y no tratara de golpearla con el cinto, también me cuenta que el padre le había hecho decir esas cosas mientras él la gravaba con su teléfono celular. Alarmada le pregunte qué es lo que había dicho y ella me cuenta que dijo las frases que el padre le había enseñado: “Facundo me toca en mis partes íntimas”, “Facundo me hace tocar y chupar su pene”, “Facundo me manosea todo el tiempo cuando mama no está”. Cosa imposible ya que mis hijas nunca quedaron solas con Ramirez teniendo siempre niñeras.

Yo le dije a mi hija que eso no podía ser real puesto que facundo hacía más de un año que no vivía mas con nosotras, y ella me dijo que ella sabía que era mentira pero que se lo había dicho al padre porque si no el padre se enojaba mucho con ella y tenía mucho miedo que la golpee con el cinto.

Llame a Lucio y le dije que Abril me había contado todo lo que había hecho de grabarla diciendo cosas que él le había enseñado y que iría a hacer la denuncia inmediatamente. El me amenazo diciendo que si hacia eso nunca más volvería a ver a ninguna de las dos porque el tenia muchísima influencia y me las quitaría denunciándome de abusadora a mí y a Ramírez aunque no estuviera mas con nosotras.

Ante esta amenaza fui a hablar con la psicóloga de mi hija para que le diera una cita y ella en persona le contara lo que había pasado. Así fue que a los pocos días Abril fue a la sesión de terapia y lo único que expreso era lo mal que se sentía por que el padre no la quería mas, que ella sabía que tenía que decir siempre la verdad, y que ella quería agradar al padre por que el padre no se interesaba nunca por ella solo por Julieta y quería que el padre cambiara y le resultaba difícil la relación con él, que no le daba cariño y solo le gritaba cada dia. Que necesitaba que el papa la tratara como la trataba a Julieta y dejara de presionarla y hablar todo el tiempo de Ramirez.

Tanto la psicopedagoga como el psicólogo hicieron una reunión conmigo y con el padre para decirle a este que debía dejar de hablar de Ramírez porque lo único que lograba era influenciar a la niña. Que ella tenía a la figura de Ramirez en una muy alta estima y que los constantes ataques que el padre hacía contra esa figura afectiva de la niña solo podrían justificarse como un intento de lavado de cabeza, para tratar de sembrar otra realidad. No encontraron indicios de que Abril ni Julieta fueran afectadas negativamente por Ramírez durante el periodo que convivió con ellas, todo lo contrario habían establecido una relación afectiva sumamente positiva.

Después de esta reunión las cosas quedaron calmadas por un tiempo. Sin embargo yo después de todos estos contantes ataques, amenazas y el creciente riesgo que representaba Lucio para las nenas tanto física, psicológica como sexualmente, decidí que debía alejarme lo más posible de su entorno de influencia para poder protegerlas. Puesto que mientras que me manejara en la ciudad en la que vivía el tenia mucho poder con el apoyo de la ONG y de sus amigos que trabajan en el poder Judicial. Realmente estábamos desamparadas en esa ciudad puesto que la ONG Infancia Robada tenia poder mediático. Fue entonces que decidí que para proteger a mis hijas de su padre violento y abusador debía abandonar mi casa y refugiarme en otra ciudad lejos de este Sr. Tomasella y la Hermana Marta Pelloni que tanto lo protege. Solo quiero protección para mis hijas mi vida sinceramente ha sido muy terrible y he sufrido mucho a mano de un hombre abusador violento con todo el apoyo de la justicia organismos y medios de difusión.

Las instituciones no protegieron a mis hijas, y si seguía en Goya seria muerta por la locura del Sr. Lucio Tomasella o terminaría mi hija violada y muerta por esta tipo que nos ha arruinado la vida a todas!!!!. Realmente hemos sufrido mucho por culpa de Tomasella y actualmente esta despreciable persona que se hace la victima siendo el Victimario. Además tiene la caradurez de salir a hacerse el buen papa? Siendo que es de lo peor, sinceramente sabe hacerse la víctima.

Pido garantías para mis hijas y una investigación de los hechos cosa que nadie ha realizado ni nos han protegido, son sumamente machistas y atacan sin motivos ni pruebas como el Juez LECUBE que tanta protección le dio a un golpeador y violador!!!. Yo no volveré a Corrientes hasta que no se den las garantías de protección de mis hijas y de mi persona de este Monstruo Lucio Tomasella y de su colaboradora o secuas la Hermana Marta Pelloni la cual parece aquellos sacerdotes de la Santa Inquisición quemando y torturando personas sin ninguna prueba por placer personal!!!

Vea también:

Nenas goyanas desaparecidas: en un duro descargo por Facebook, la madre arremetió contra el papá de las niñas

Convocaron a marcha ciudadana por las nenas goyanas desaparecidas a las que buscan en Misiones

Martha Pelloni: “Las hijas de Tomasella estarían en Misiones”