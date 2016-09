Ituzaingó: primero prendieron fuego la escuela y ahora entraron a llevarse cosas

RELACIONADAS Vándalos destrozaron e incendiaron una escuela de Ituzaingó

A horas del ataque de vandalismo que sufrió el edificio en el que funcionan la Escuela Primaria 107 y el Instituto Superior de Educación Docente (Isfd), en la ciudad correntina de Ituzaingó, donde desconocidos incendiaron un aula y dañaron el mobiliario de otras dos, un nuevo episodio se registró ayer a la madrugada cuando delincuentes volvieron a ingresar al lugar que estaba totalmente desprotegido y sin custodia policial, de donde sustrajeron varias computadoras de la sala de informática e intentaron provocar un nuevo incendio que no prosperó.

Este nuevo suceso fue descubierto ayer a la mañana cuando los docentes se disponían a iniciar la jornada escolar y se encontraron con el desolador panorama. Luego, por orden de los directivos, las clases debieron suspenderse porque las condiciones no eran las apropiadas para el dictado clases.

En esta oportunidad, los ladrones ingresaron a la sala de computación y se llevaron diez equipos y además quisieron quemar de nuevo el edificio, pero las llamas no prosperaron.

La escuela fue víctima de un acto de vandalismo este fin de semana donde quemaron varias aulas y material didáctico de la escuela, y anoche entraron de nuevo y habrían roto la sala de computadoras.

Lo llamativo y que generó indignación en los docentes, fue que pese a la denuncia radicada en la Comisaría jurisdiccional tras el grave ataque del fin de semana, el lugar no contaba con custodia ni tampoco se tomaron las precauciones necesarias.

Muy enojados

“Indignadísimos”, expresó ayer la directora de la Escuela primaria, Margarita Celes, quien detalló que se llevaron 10 netbooks de los niños. “No lo podemos entender, es lamentable y no le encontramos explicación, evidentemente son las mismas personas, ingresaron con un objetivo específico, entrar a la sala de computación y la rompieron”, relató la docente.

Celes contó además que “los vándalos ingresaron a la sala de la secretaría del Isfd, levantaron un chapón para entrar y sacaron las llaves”. “Eso no lo hace una sola persona. Es daño por daño, quemar el aula, destrozar armarios, cosas del Isfd, todo lo que cuesta muchísimo, es indignante por donde lo mires, estamos yendo por mal camino si destruimos una escuela. Los niños hoy (por ayer) no están en la escuela que es donde tienen que estar”, expresó angustiada y aclaró que además hay indicios de que los desconocidos intentaron ingresar a las salas del jardín.

El rector del Isfd, Gabriel Aguirre, también se refirió a lo ocurrido y dijo que es “lamentable”. “A esta altura no podemos dar más vueltas, es lamentable que esto ocurra. Un equipo de sonido se llevaron, tiraron el armario, que al estar cerrado no pudieron sacar nada. El sentido moral y ético ha superado todas las expectativas, han violentado nuevamente la institución pública”, dijo muy indignado y adelantó que se movilizarán para repudiar estos hechos.

“Llamo a toda la sociedad a pensar y reflexionar que todos debemos trabajar juntos para erradicar estos hechos. Están atacando al corazón de la educación pública”, concluyó.

Fuente: diario El Libertador