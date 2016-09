Foto viral y mensaje en las redes sociales: una mamá muestra el antes y el después de tener su bebé

Una joven madre de dos niños pequeños, que vive en Australia, publicó una imagen que se ha vuelto viral, y con la que busca enviar un potente mensaje a otras mujeres que hayan dado a luz recientemente.

En la imagen, se ven dos fotos de ella: una donde se muestra cómo lucía antes de tener a sus hijos (izquierda) y otra donde se ve cómo luce ahora (derecha). Junto a ella, adjunta un largo texto, el que comienza aclarando que “no, esto no es un antes y después tras una pérdida de peso. Pero es una historia sobre una victoria”.

Por medio de la publicación, la mujer llama a las personas a que amen sus cuerpos, no importa la talla que sean o cómo luzcan. Y para enviar este mensaje, relata lo difícil que ha sido para ella llegar a amarse a sí misma.

Sobre la primera fotografía, de antes de tener hijos, comenta que logró tener ese cuerpo tras hacer “la mejor dieta de mi vida. Solía tomar fotografías de mi progreso. Publicar esta foto no estaría mal, porque es como si estuviera en bikini, es aceptado socialmente”.

Luego, describe la fotografía de la derecha, de después de tener hijos. Al respecto, relata: “La de la derecha soy yo ahora. Con estrías. Un vientre caído. Más gruesa, no tanto huesos protuberantes, sino que más hoyuelos por la celulitis. La gente no quiere ver esta foto. De pronto, no estaba bien mostrar mi cuerpo así. No es placentero para nadie verlo. No es un cuerpo que sea admirado”.

No obstante, luego cambió su perspectiva y se dio cuenta de que ese tipo de pensamiento negativo hacia sí misma era el equivocado.

Así, concluye que “ahora lo entiendo. Hay que celebrar a todos los tipos de cuerpo. Todos los tipos de cuerpo y todas las historias que involucran esos cuerpos. Por sobre todo, las personas deberían ser celebradas (…) No importa la talla que seas, una talla 6 o una talla 60. Te mereces celebrarlo con ropa interior sexy y nueva ropa”.