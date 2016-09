Vándalos destrozaron e incendiaron una escuela de Ituzaingó

El fin de semana se produjo un hecho de vandalismo repudiable que afectó al edificio de una conocida institución educativa de la localidad de Ituzaingó. Esta vez, el lugar elegido por los delincuentes fue la Escuela primaria 107 y el Instituto Superior de Educación Docente (Isfd) que funciona en el mismo lugar, donde causaron serios daños edilicios, incendiaron un aula y destrozaron gran parte del material didáctico de los docentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 aproximadamente, cuando vecinos del lugar advirtieron la humareda que salía por los ventanales de una de las aulas de la escuela y advirtieron de esta situación a la directora del establecimiento, Margarita Celes, al mismo tiempo que alertaron a los bomberos voluntarios que rápidamente acudieron al lugar.

Los rescatistas debieron intervenir para apagar las llamas que ya se habían apoderado de una de las aulas, destruyendo íntegramente el mobiliario, el techo, el aire acondicionado y también produjo el estallido de los vidrios por el calor del fuego, quedando todo reducido a cenizas. El fuego no se propagó a las otras aulas gracias al accionar de los bomberos.

La directora Margarita Celes, muy conmovida y con lágrimas en los ojos, expresó a medios locales que “el hecho causó gran conmoción en la comunidad educativa”. “Estamos mal porque cuesta tanto mantener lo poco que tenemos en la escuela y que nos hagan esto, que es de todos, acá concurren niños de esta ciudad a los cuales no sólo les brindamos conocimientos, sino todo nuestro cariño, estamos trabajando por las familias de la comunidad, entonces no entendemos cómo puede haber personas que hagan este daño”, expresó.

Un poco más calmada, la misma brindó algunos detalles de lo ocurrido: “Son tres aulas las afectadas, la que se quemó íntegramente y las dos linderas a ésta. Por lo que podemos observar a simple vista, forzaron además las puertas de otras aulas y rompieron el botiquín de una ellas, por lo que no descartamos que hayan usado el alcohol para realizar este daño”.

El fiscal de Instrucción, Eugenio Balbastro, y personal de la Policía local trabajaron en el lugar recogiendo pruebas que puedan aportar datos para la investigación.

Fuente: diario El Libertador