Preocupa la pérdida de fuentes laborales en el sector de la construcción en Misiones

Héctor Vallejos, secretario General de la UOCRA, dijo que es muy preocupante la pérdida de fuentes de trabajo en la industria de la construcción, donde ayer el ministro de Trabajo, Juan Carlos Agulla, reveló que se perdieron unos 8 mil puestos en lo que va del año.

Héctor Vallejos. Radio Libertad.

Vallejos dijo que según los estudios Misiones fue de las provincias que más creció, donde el pico de ocupación fue en agosto del año pasado, y que luego fue cayendo notablemente.

No obstante indicó que hay que entender que hay una realidad y un nuevo esquema que provoca una recesión.

Señaló que hoy se está trabajando a un 20 por ciento de la ocupación plena que tuvo el rubro el año pasado. Indicó que en Misiones impacta mucho ya que fue la provincia que tuvo un gran crecimiento, por ende ahora se siente la caída.

Aseguró que el financiamiento de la obra pública no se va a dar y las licitaciones no se harán como se hacían antes, todo dependerá de los inversores, señaló. Explicó que ahora las licitaciones se harán en Buenos Aires e irán a determinadas empresa.