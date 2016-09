Muerte sobre la ex 213: José Arrúa afirmó que impugnarán el examen de alcoholemia

Lo adelantó José Arrúa, quien el 1° de agosto pasado chocó a la altura de la avenida 178, en Posadas, donde murió un motociclista. Insistió en que parte del periodismo mintió y dijo que demandará a los canales que lo hayan difamado. Respecto al grado de alcohol registrado (0,65) expresó “lo que consumí esa mañana fueron tres tragos de caña con ruda”. Dijo que no le tomaron examen de sangre y que desestimarán el test tomado con la pipeta.

José Arrúa. Radio Libertad.

Aseguró que hay una cámara del 911 que muestra la secuencia y cómo fue la motocicleta que se metió en su carril. “No hay testigo de la otra parte que hayan visto el accidente”, aseguró.

“Yo no estaba de joda, no venía al alta velocidad”, manifestó. Consideró que la prensa dio muchos datos sobre su alcoholemia y pedirá se revea el tema de la alcoholemia, y asegura que no es el porcentaje brindado por la prensa (0,65).

Insistió en que fue un accidente “en ningún momento salí a matar a nadie, me siento mal, siento por la familia que perdió a un ser querido. Nadie sabe lo que siento hoy, que me llamen asesino y yo traté de evitar el accidente”, expresó.

Indicó que se pone a disposición de la familia donde hay dos chicos que se quedaron sin padre.