María Sánchez: Misiones está generando posicionamiento de avanzada en diseño con madera y agregado de valor

La Sexta Edición del Seminario Internacional madera ]+[ concluyó con un fuerte aprendizaje para los jóvenes estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones en Oberá.

La jornada se llevó a cabo durante toda la semana pasada en la Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario, y la apertura fue encabezada por el decano de la Facultad de Arte y Diseño, Juan Eduardo Kislo, del Secretario General de Extensión de la UNaM, Miguel López, el arquitecto Marco Capellini (especialista en Economía Circular y Ecología, Matrec, Italia), el diseñador industrial Hernán Fretto (diseñador especialista en Equipamiento y Ergonomía, docente FAyD), y la diseñadora industrial María Sánchez, docente y promotora de la iniciativa.

Esta modalidad de aprendizaje para los estudiantes de la carrera de Diseño Industrial inició en 2009, impulsada por la ex directora de la carrera en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) María Sánchez, reconocida diseñadora industrial de la Argentina.

Durante una semana, especialistas internacionales y nacionales dictan cursos y capacitan a los estudiantes sobre nuevas tendencias de diseño. Este año, en su sexta edición, el resultado fue la presentación de prototipos desarrollados con productos pensados en la base de toma de conciencia de la necesidad de agregar valor en los últimos eslabones de la cadena foresto industrial, con materiales reciclables, reutilizables y recuperados, avanzando así hacia el concepto de economía circular y la ecología integral.

“Este tema lo pensamos para este año porque hace un tiempo tuve ocasión de escuchar a un especialista -a quien también convocamos para esta edición madera]+[- sobre el documento del Papa Francisco “Laudato si” y fue tan excepcional el contenido que entendí que muchos de las preguntas que uno se hace sobre el ambiente y la vida estaban allí, ordenadamente planteados, y a su vez dando respuestas de varias maneras”, explicó Sánchez en la entrevista con ArgentinaForestal.com, quien actualmente es profesora de Taller de Diseño 1 y de Proyecto Final de Tesis, además de responsable del área de Vinculación de la facultad en Oberá.

La sexta edición contó con la presencia del italiano Marco Capellini (especialista en Economía Circular y Ecología, Matrec) y el argentino Hernán Fretto (diseñador industrial especialista en equipamiento y ergonomía). Acompañados por el Dr. Alejandro Bonet (profesor de Doctrina Social), durante la semana capacitaron, diseñaron y desarrollaron con los alumnos prototipos de Equipamiento para Espacios de Aprendizaje, con el objetivo de aportar al Ministerio de Educación de la provincia mejoras posibles en los muebles de jóvenes y niños misioneros.

El documento de Francisco fue tomado como base para la última conferencia sobre el ambiente realizada en Paris en 2015. “Estudiamos en detalle el documento con el equipo madera]+[ y decidimos que es muy interesante diseñar y desarrollar equipamiento con criterios que vayan generando en Misiones un posicionamiento de avanzada, una mirada de futuro sin ser el vago de cola de los países más desarrollados. Tenemos todas las posibilidades en Misiones, solo hay que hacer un salto cultural”, sostuvo la diseñadora.

Una de las reflexiones extraídas de la encíclica Laudato Si por Alejandro Bonet durante su conferencia en el Seminario Madera]+[2 , expuso claramente que uno de los principales desafíos de la humanidad es la de avanzar hacia una economía circular: “Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar: las plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva generación de vegetales. En cambio, el sistema industrial, al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar”.

Ecología integral

Sánchez explicó que la ecología integral se enfoca en la búsqueda de respuestas conscientes que generen interacciones entre los sistemas ambientales y los sistemas sociales, ya que no existen las crisis de manera aislada sino una sola compleja crisis socio-ambiental.“Esto permite enfocar la mirada hacia una nueva forma integral de observar la economía y producción del entorno”, sostiene.

La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. “Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. De otro modo, aun las mejores iniciativas ecologistas pueden terminar encerradas en la misma lógica globalizada”, sostuvo la especialista.

En esta línea, en Laudato Si se reflexiona en que aún “es posible volver a ampliar la mirada, y la libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral. La liberación del paradigma tecnocrático reinante se produce de hecho en algunas ocasiones”.

Economía circular

Sobre este aspecto, Sánchez sostuvo que la economía circular tiene una definición simple, pero con una convincente estrategia, que tiene por objeto reducir tanto la entrada de los materiales y la producción de desechos vírgenes, cerrando los bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos. Pero fue relacionando este concepto a los pensamientos de Laudato Si, se agrega la reflexión de que “es necesaria una ecología económica, capaz de obligar a considerar la realidad de manera más amplia. Porque la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”.

En este sentido, consideró que “está surgiendo una nueva forma de economía, diferente de la que actualmente tenemos, que es la economía lineal, la economía circular. En el país hay muchas experiencias en este sentido”, aseveró.

Esta manera innovadora de pensar tanto en el reciclado, como en la reutilización y recuperación, se está orientado hacia otros productos y servicios, y está comenzando a suceder también con los muebles. “Se vienen nuevos desafíos que requieren creatividad para generar nuevas formas de innovación”, adelantó la diseñadora.

Nuevos prototipos

De esta manera, Oberá fue escenario durante la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre de creatividad e innovación para lograr desarrollar entre los especialistas, docentes, graduados y estudiantes de 2°,3° y 4° año que fueron tutoreados por estudiantes del Proyecto Final de Tesis de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad Arte y Diseño, la presentación de los prototipos sobre Equipamientos para Espacios de Aprendizaje.

“El resultado obtenido es sin lugar a dudas el mejor de las seis ediciones desarrolladas hasta ahora”, subrayó Sánchez.

Los prototipos contemplan el uso de madera (en sus diferentes aplicaciones) y también de caño (sección circular y sección cuadrada).

Por otra, evaluó los resultados obtenidos en el tiempo de cinco días. “Considerando que el trabajo comenzó con una jornada de conferencias el lunes y el viernes se presentaron las 12 propuestas con sus correspondientes prototipos las 14 horas, uno no puede más que alegrarse por el enorme esfuerzo de proyecto y desarrollo de los estudiantes y docentes, de la Facultad de Arte y Diseño que puso a disposición su estructura para concretar este proyecto. También por el apoyo recibido de la UNaM y la Secretaria de Políticas Universitarias de la Nación que colaboraron en el financiamiento necesario, el espacio que ha dado la prensa, el Ministerio de Educación, la Subsecretaria de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción de Misiones, además de la colaboración recibida de la Apicofom y Amayadap, como también de algunos empresarios que nos apoyan continuamente”, expresó.

Los empresarios forestales participan progresivamente de las actividades de la carrera. “Varios son los muebles de industriales que nos vienen acompañando, pero aún no es de carácter masivo, seguimos estando en etapa de sensibilización”, aclaró la diseñadora.

Al respecto, agregó que desde hace algunos meses se encuentran realizando un trabajo conjunto con ambas cámaras de la madera, sensibilizándolas sobre el tema, “pero sin duda el sector maderero institucional de Misiones está orientado en mayor medida al aserrado de madera y los primeros eslabones de la cadena foresto industrial. Creo que sería necesario plantear otra organización para el agregado de valor en los últimos eslabones de la cadena”, sugirió Sánchez.

Del sector público, recibió un fuerte respaldo para la organización. “Seguimos proponiendo proyectos para poder trabajar con el triangulo que nos lleve al desarrollo socio económico y cultural de Misiones, consolidando la triple hélice: universidad, empresas y Estado”, concluyó .

Por Patricia Escobar