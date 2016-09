Había sido papá hace 20 días y lo mataron para robarle el auto

La víctima, un joven empleado administrativo de 22 años identificado como Juan Ignacio Tejero, fue trasladado al hospital Evita de Lanús pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Un joven que había sido papá hace 20 días fue asesinado de dos balazo cuando se abrazó con su pareja en un intento de robo en Gerli, Lanús. El hecho fue cometido anoche, alrededor de las 21, en el cruce de las calles Colombia y Santiago Paul, al sur del conurbano, donde dos ladrones armados que bajaron de un coche quisieron robarle el vehículo a la pareja, que había dejado a su bebé en la casa familiar para ir a hacer las compras para la cena. La víctima, un joven empleado administrativo de 22 años identificado como Juan Ignacio Tejero, fue trasladado al hospital Evita de Lanús pero los médicos no pudieron salvarle la vida. “No se lo llevaron (al auto), escaparon sin robar nada. Ellos se abrazaron instintivamente y directamente (los ladrones) le dispararon” a Juan Ignacio, contó Gustavo (43), suegro de la víctima, quien añadió entre lágrimas que el joven murió en sus brazos. Horas después del trágico hecho, la mujer de Sebastián, Alejandra, de sólo 19 años, lo despidió en su cuenta de Facebook. “Si sigo es por nuestro hijo (…). Me sacaron al amor de mi vida (…)”, dice el mensaje.

No hay consuelo para tanto dolor te me fuiste mi amor pero me dejaste lo que tanto amabas tu hijo con tan solo 20 dias le arrebataron a su padre unos negros hijos de puta no lo creo estar viviendo esto

No doy mas sigo por vos mi amor por nuestro hijo

Teniamos tantas cosas por vivir

Estabas tan feliz con nuestra casa nuestto hijo por la hermosa familia que formamos y te arrebataron de nuestras vidas por tan solo un auto de mierda

Te voy a amar por el resto de mi vida

Fuiste sos y vas a ser siempre el hombre de mi vida

Te amo descansa en paz mi amor y cuidanos mucho….

Mi gran amor te me fuiste y no encuentro consuelo para este dolor

Solo se que tengo que sacar fuerzas para cuidar a nuestro hijo…