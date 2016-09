Arias de Uriburu: “Carolina necesita de una gestión propia del presidente”, aseguró

Gabriela Arias de Uriburu, fue la mujer de una dramática historia que le tocó protagonizar: su marido raptó a sus tres hijos y se los llevó a vivir a Jordania, sin permitir verlos por mucho tiempo. Explicó que “una vez que una mujer occidental entra al país del marido musulmán los derechos de esa mujer occidental quedan totalmente nulos”, dijo. Sostuvo que “para que Carolina sea ayudada necesita la gestión de un Estado, del propio presidente de la Nación con la cancillería para que puedan comenzar las negociaciones”.

Gabriela Arias de Uriburu, Radio News

Reiteró que “Carolina necesita la gestión de un Estado, del propio presidente de la Nación, donde participen organizaciones de derechos humanos y sea tratada la situación con un alto rango de integración, y de trabajo de negociación”.

“Todo lo que diga hoy es el camino del vínculo que tiene que hacer de un Estado a otro, es la única forma que Carolina y sus hijas puedan encontrar un camino de salida”.

Además contó que “para Egipto no existe la nacionalidad argentina, porque el traspaso de la cultura, de la religión y la cultura musulmana es por sangre. En el momento en que las niñas entran en el territorio musulmán le corresponden al Islam”.

“Nosotros que estamos hablando desde el occidente, no es señalando un problema, sino una realidad, que trato desde la fundación en alertar a todas las mujeres accidentales que se ponen de novias con personas del Islam”.

Uriburu señaló que “hay que entender que las leyes musulmanas son así, Carolina es el reflejo de lo que yo no hice, de volver a país, mi abogado en su momento me dijo, el momento en que entres a Jordania que es donde estaban mis hijos, no salís más, porque quien tiene el permiso de tu entrada y salida es el padre de sus hijos, porque así lo manda la ley del Islam”.

Sobre si la vida de Carolina corre peligro dijo que “no creo que en esta instancia corra peligro la vida de Carolina, porque salió todo en los medios, hay que pedirle que sus declaraciones no sean en contra de Egipto porque ella está allá, y ella necesita que él sea parte de su solución, no se problema. Ella necesita de una gestión propia del presidente, Macri debe tomar este tema como una cuestión de Estado, no sé si lo que va a hacer, pero ese es el gran desafío, hay que comenzar a negociar con Egipto”.

Lo que si corre en peligro es que se genero una cuestión de xenofobia y haya un ataque sobre el islam lo que en realidad es que hay que tomar unas cuestiones del islam para negociar para con Egipto.

Contó además que “cuando entre en Jordania, no encontré ahí, ni en un ningún país musulmán a una madre sin sus hijos, no hay en el mundo musulmán una madre que por momentos se quede sin sus hijos. Si ella fuera musulmana, con familia musulmana ella no estaría padeciendo esto”.

En esa ese contexto consideró necesario viralizar la noticia “para ver si es Estado argentino va a tomar el caso, porque sin el Estado argentino va a poder hacer nada”, reiteró.

Radio News Misiones