“Tomé solo tres tragos de caña con ruda”, expresó el dirigente peronista que manejaba ebrio y mató a un motociclista

Se trata de José Daniel Arrúa (44) quien el 1° de agosto pasado chocó a la altura de la avenida 178, en Posadas, donde murió un motociclista. Acusó a parte del periodismo de mentir y dijo que demandará a los canales que lo hayan difamado. Respecto al grado de alcohol registrado (0,65) expresó “lo que consumí esa mañana fueron tres tragos de caña con ruda”.

Relató que el venia por la ruta 213 y cuando llegó a Cabo de Hornos, giró la rotonda y “en menos de 300 metros, yo tengo una camioneta Isuzu Modelo 2000, yo iba en promedio a 45 km y me encuentro con una camioneta que se cruza fuertemente en mi carril, traté de esquivarle y también veo un giro de la moto, que también trató de esquivar el accidente y vino el impacto y terminé contra el árbol, y después el impacto”.

Aseguró que hubo mucha influencia del periodismo e incluso “pusieron a testigos que no están en la causa”. Sostuvo que “se armó una mentira tan atroz por parte del periodismo solamente con la idea de difamarme y ensuciarme. No entiendo porque fue tanta la saña conmigo. Generaron odio a la familia. Hicieron política con un muerto”, expresó.

Sobre el grado de alcohol registrado según la alcoholemia (0,65 g/l) dijo que tomó solamente tres tragos de caña con ruda. “Pero no es lo que están diciendo lo que yo tenía de 0, 69” indicó.

Adelantó que una vez que se dicte la falta de mérito, saldrá a demandar a todos los que lo difamaron.

“Ni el chico ni yo hubiéramos podido evitar ese accidente expresó”. Indicó que en ese tramo la mayoría cuando dobla toma el tramo contrario a las 213 y más un acoplado que estaba metido, no otorga visión.

Explicó que ese día debía hacer un recorrido por el interior de aldeas aborígenes para realizar un informe.

Sostuvo que se quedó muy mal después del accidente. “Me duele mucho porque me acerqué a Nicolás (la víctima fatal del accidente) y él lo único que me repetía era llego tarde a mi trabajo. Además la ambulancia tardó en llegar. Yo llamé al 911. Que yo me quise escapar y que iba acompañado, era una mentira total. Se armó un manto de mentira con varios canales”.

Contó además que su hijo más chico tuvo que dejar de ir a la escuela, porque fue amenazado. “Había gente que decía que quería hacer justicia por mano propia”, expresó.

Cuestionó que lo escracharon sin saber realmente qué pasó. Asimismo hizo referencia al diputado provincial Ramón Velázquez, sobre el cual aseguró “es un compañero, pero no me puso el abogado, me puso mi familia. Lo escrachan y no tiene nada que ver, es un compañero. Levantaron fotos de mi familia. Fogonearon y esto realmente se fue de las manos”, señaló.-

Consideró además que el periodismo debiera ser objetivo y “no hacer político con un muerto”. Acusó a un canal de hacer política con un muerto.