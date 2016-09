Nuevos detenidos por el caso Wu: las pericias a los celulares serán clave para desentrañar el caso

Los diez teléfonos decomisados por los investigadores del secuestro extorsivo del que fue víctima el comerciante chino Daniel Wu (25) serían la clave para desentrañar el caso. Además de rastrear la presencia de otra persona a la que presuntamente querían raptar, pueden arrojar luz en cuanto a los supuestos vínculos de los nuevos arrestados y los otros sospechosos que tiene la causa.

En las próximas horas serán indagados Alberto Rojas (24) y los hermanos Alejandro (29) y Fernando Sene Sopha (29).

Fuentes cercanas a la pesquisa confiaron que la mayoría de los teléfonos incautados tenía agendado un número. Se cree de alguien a quien pensaban estafar, no está en claro si a través de un secuestro virtual o real.

Además, los tres deberán explicar por qué sus huellas aparecieron en el lugar donde estuvo cautivo por más de 12 horas Daniel Wu.

Los informantes indicaron que el trío estaría ligado a alguna gavilla delictiva que opera en Posadas.

El también chino Lin Shi Shua (31) está imputado con prisión preventiva por el secuestro. Y en la mira, además, se halla el soldado Nicolás Penayo, quien alquilaba la casa donde retuvieron a Daniel Wu.

Por ahora se sabe cómo fue el secuestro y hay cabos sueltos en cuanto a la participación de los sospechosos. No se descartan más novedades en las próximas horas.

La investigación la lleva adelante el juzgado Federal, con muchísimo hermetismo. Esto obedece a que se estima que algunos de los participantes del secuestro, ocurrido el mes pasado y por el que no se concretó el pago del rescate, estarían en Misiones.