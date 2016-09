Ladrón irrumpió en una casa y golpeó a un nene de 9 años en Eldorado: el papá del chico lo redujo a los golpes

Daniel Piris jugaba a la play con su hijo de nueve años cuando de repente un ladrón encapuchado entró a su residencia del Kilómetro Diez de Eldorado. El malviviente, al ser descubierto, atacó al niño y entonces el padre reaccionó de manera instintiva: redujo a los golpes al criminal y lo retuvo hasta la llegada de la Policía.

Fueron 30 minutos dramáticos que tuvieron como escenario una casa ubicada en Lavalle y Juan José Paso. Por estas horas, la vivienda se encuentra deshabitada, por los ocupantes decidieron no regresan. Creen que la zona es insegura y temen por su integridad física.

Piris le contó a los medios eldoradenses que eran entre las 3 y las 3.30 del sábado cuando la partida de videojuego que compartía con su nene se vio interrumpida de manera violenta. “Esperábamos a mi novia, que estaba en la casa de una amiga. El portón estaba abierto. Y a los diez minutos de que ella regresó, sentimos una patada en la puerta. Con la segunda, entra un extraño a la casa. Estaba encapuchado y llevaba en la mano algo que parecía un cuchillo”, relató.

“Levanto la mano y mi nene pega un grito, de susto. Mi hijo lo empuja al tipo y este le pega un manotazo, a la altura de los ojos. Ahí reacciono y le pego una piña”, añadió.

Daniel dijo que sacó fuerzas no sabe de dónde pero llevó a los golpes al intruso hasta fuera de la vivienda y allí lo retuvo. “Mi novia empezó a llamar a la Policía y yo retenía al ladrón. A la media hora apareció un patrullero”, dijo.

“El nene me trajo un cuchillo y con eso le advertí al encapuchado que no se moviera. Después apareció un vecino y me ayudó”, remató Daniel.

Trascendió que el ladrón tenía antecedes y que hace poco había recuperado la libertad. Por el temor a que vuelva a suceder otro hecho delictivo, los Piris se fueron de esa casa. “En otra ocasión, me habían robado una moto. Y ahora quedamos con temor. Mi nene ni quiere pisar esa casa”, admitió.