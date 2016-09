Habló la madre de “Nunu”, el asaltante abatido: “No acepto las disculpas del médico”

Silvia Krabler, la madre de Ricardo (conocido como “Nunu”), rechazó las disculpas de Lino Villar Cataldo, el médico que mató a su hijo cuando intentó robarle el auto en Loma Hermosa.

“No acepto las disculpas porque podía haber evitado todo, si es un médico dador de vida como dice y que viene de abajo; yo también vengo de abajo” manifestó en una entrevista con Mauro Viale.

“La fiscal me dijo: ‘si hubiera sido en defensa propia yo escuchaba su versión y listo, pero a mí no me cerró, no me cierra nada, se contradecia. Si es por mí, que no salga’. La fiscal no le cree y para mi lo fusiló”, aseguró.

Respecto al motivo que impulsó a su hijo a robar dijo: “Él trabaja en el carro y cirujeaba. Yo no justifica el robo, si las cámaras lo muestran ahí no voy a negarlo. No sé qué le pasó a mi hijo para que actuara así. Reconozco que mi hijo cometió el error de ir a robar”.

Silvia también habló de la amenaza de su otro hijo, quien en Facebook publicó un mensaje de venganza hacia el médico. “La va a pagar sangre por sangre” rezaba el posteo. La madre de “Nunu” dijo que es solo el dolor de un hermano.