Diversión adolescente: Cómo ayudar a un joven con coma alcohólico

En la conferencia que ofreció a más de 150 estudiantes en el instituto Montoya, Adrián Dall’Asta -fundador del Proyecto Padres- habló de los daños que produce el consumo alcohol, la mezcla con los psicofármacos, la marihuana y la cocaína. Se hizo una dramatización en la cual enseñó a los chicos cómo ayudar en caso de coma alcohólico. Los instó a volver a confiar en sus padres y tener cuidado con los grupos, “no sólo por tener amigos es que estoy salvado”, les dijo y les pidió no descuidar la posibilidad de tener un proyecto de vida espiritual.

El especialista disertó invitado por la fundación Osde y la Asociación para la Orientación Familiar (AOFAM), la charla se denominó “La cultura de la diversión adolescente”.

“No siempre los amigos me llevan a un mejor lugar, a veces en grupo se hacne cosas que no se harían solo, no es lo mejor para uno mismo, el grupo no es la mejor versión de uno mismo”, dijo, para pedirles que elijan a “un amigo o grupo que los ayude a ser mejor”.

Dramatización: cómo ayudar a un joven con coma alcohólico



Licenciado Adrián Dall’Asta: “¿ por qué tiene que haber alcohol para divertirse?. (Audio Misiones on Line).

Licenciado Adrián Dall’Asta: Los daños que produce el alcohol se está viendo cada vez más en las Universidades.

Licenciado Adrián Dall’Asta: Los riesgos del coma alcohólico, qué hacer.

