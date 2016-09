Bauza apostaría por Lamela para reemplazar a Messi ante Venezuela

La selección argentina ya arribó a Venezuela donde mañana, desde las 20.30, enfrentará al conjunto local por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ante la “Vinotinto”, el equipo dirigido por Edgardo Bauza buscará un triunfo que lo confirme como líder de la tabla de la clasificación rumbo al Mundial de Rusia 2018.

En el último entrenamiento realizado en suelo argentino, Bauza hizo una práctica de fútbol en la que paró al equipo que saldrá a la cancha. Aunque no confirmó a los titulares, el entrenador dejó entrever quiénes serían los reemplazantes de Lionel Messi, desafectado por una lesión y ya volvió a España, y de Paulo Dybala, expulsado en el partido del pasado jueves ante Uruguay.

Bauza ordenó un trabajo táctico, el cual paró en reiteradas ocasiones para darles indicaciones a los jugadores. En la formación titular, estuvieron Erik Lamela y Ever Banega. Así, el jugador del Tottenham le estaría ganando la pulseada a Nicolás Gaitan, quien había ingresado en el segundo tiempo en la victoria por 1-0 ante Uruguay, para ocupar el lugar de Messi. El ex River podría asumir funciones creativas, parado por la banda derecha del ataque. Banega, en tanto, sería el reemplazo del suspendido Dybala y, aunque sus características son diferentes, se espera que el DT no modifique el esquema táctico.

Por su parte, en la defensa, todo hace indicar que Marcos Rojo volverá a ocupar el lateral izquierdo, tras cumplir la fecha de suspensión por haber sido expulsado en la final de la Copa América Centenario ante Chile. Emmanuel Mas, que fue titular ante Uruguay, estará en el banco de suplentes.

De esta manera, Argentina formaría ante Venezuela con: Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori y Marcos Rojo; Lucas Biglia y Javier Mascherano; Erik Lamela, Ever Banega y Ángel Di María; Lucas Pratto.