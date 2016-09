“La droga que más mata en el mundo es el alcohol”

Así lo indicó la subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de Salud Pública de Misiones, Mariela Aguirre, quien participó de la “firma del acuerdo Nacional para la lucha contra el Narcotráfico y Prevención de Adicciones, entre Presidencia de la Nación y los gobiernos Provinciales.

Mariela Aguirre. Radio Libertad.

La funcionaria, junto al gobernador Hugo Pasalacqua y el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez firmaron un acuerdo Nacional “ARGENTINA SIN DROGAS, en el marco de la lucha contra el Narcotráfico y Prevención de Adicciones. Aguirre destacó este acuerdo y lo consideró un gran logro.

Por otra parte, la subsecretaria de prevención de adicciones analizó cómo se está llevando a cabo el trabajo de prevención. Al respecto vio con buenos ojos que ahora se ponga mayor presupuesto en prevención, cuando antes esto estaba puesto en mayor medida en el narcotráfico, en la asistencia del enfermo.

En este sentido dijo que se trabajará más en la educación. No obstante marcó que pensar que no habrá más drogas, es un utopía. Asimismo subrayó que cuando se habla de drogas, no se trata solamente de las ilegales, ya que la mayor preocupación son las legales, a las que se puede acceder con facilidad, como el alcohol, el tabaco y psicofármacos. “Estas conviven con nosotros, tienen una aceptación social y son las que más estragos producen porque más impactan a nivel de intervenciones sanitarias y en accidentologías”, sostuvo.

Detalló que a nivel nacional y provincial el alcohol sigue siendo el que más estragos produce. “Esto no hay conciencia”, señaló.

Reveló que una de las medidas que se planteó en el Consejo Federal de Drogas, del cual forma parte Aguirre, es regular las pautas publicitarias del alcohol. Aclaró que esto debe ser analizado por el Congreso, por ende hay que ver cómo sigue el tratamiento.

Finalmente recordó que el que tiene problemas de drogas no quiere salir o miente, “es característica de esta patología. No hay conciencia, entonces la familia queda desesperada”, indicó. Al respecto sugirió a las familias que pidan asesoramiento, desde cómo manejar el dinero, las salidas, entre otros varios temas. Pueden llamar a Manantial al 3764- 456759. “Todo es gratuito”, remarcó.