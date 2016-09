Cuarta edición de “Lecturas imaginarias” a partir de mañana lunes en el Cineclub

Arranca la cuarta edición del ciclo “Lecturas imaginarias”, organizado por el Departamento de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

En esta primera entrega se proyectará “Stranger than fiction”, donde una novelista (Emma Thompson) está intentando acabar su última -y posiblemente mejor- obra. Sólo hay un problema: tiene que encontrar un modo de matar al personaje principal (Will Ferrell). ¿Que cuál es el problema? Pues que el personaje principal no es un ente de ficción.

La cita será este lunes 5 a partir de las 20.30 en la Biblioteca Popular Posadas con entrada libre y gratuita.

