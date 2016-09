Bonificaciones y descuentos impulsan ventas de autos 0 kms a superar las 650.000 unidades en 2016

Los números preliminares que circulan por las terminales automotrices indican un crecimiento de las ventas impulsadas por las bonificaciones que ofrecieron las concesionarias y que dispararon las operaciones en el último trimestre, de modo que, ahora, las estimaciones indican que se podrán superar las 650.000 unidades 0 km previstas para colocar en el mercado interno durante 2016.

Sobre este punto, el presidente de ACARA, Dante Álvarez, señaló que “el mercado continúa creciendo motorizado por promociones y descuentos, pero por ahora preferimos ser cautos sobre cómo finalizaremos el año”.

Los 69.805 vehículos patentados en agosto marcaron ya una suba del 9,7% con respecto al mes anterior y del 21% comparado con agosto de 2015, observándose que Renault, Volkswagen y Chevrolet son los que más bonificaciones y descuentos ofrecen en sus concesionarios.

Así se reflejó en el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) que, además, indicó que el acumulado de los primeros ocho meses de 2016 alcanza las 471.700 unidades, lo que consolida una suba del 8,3 % en la comparación contra el acumulado del mismo período del 2015.

No fue casual que marcas como Renault (10.987 unidades), Volkswagen (10.498 unidades) y Chevrolet (9.612 unidades) encabezaran el listado de las empresas con mayor cantidad de unidades vendidas en agosto, ya que también fueron las que mayores descuentos y bonificaciones ofrecieron para toda su gama.

Le siguieron en volumen de ventas las marcas Ford (9.079 unidades), Fiat (7.019 unidades), Toyota (7.011 unidades), Peugeot (6.280 unidades), Citroën (2.301 unidades), Mercedes-Benz (1.148 unidades) y Honda (1.130 unidades), para completar las diez primeras marcas más vendidas.

Otra novedad fue que por primera vez en cuatro meses, la Toyota Hilux (2.807 unidades) no fue el vehículo más vendido del mercado argentino, ya que su lugar fue ganado por el Volkswagen Gol (2.847 unidades).

El listado de los diez automóviles más vendidos de agosto se completó con el Renault Clio (2.678 unidades), el Fiat Palio (2.525 unidades), el Toyota Etios (2.368 unidades), el Ford Focus III (2.291 unidades), el Renault Sandero (1.932 unidades), el Peugeot 208 (1.826 unidades), el Ford Fiesta KD (1.768 unidades), el Chevrolet Onix (1.726 unidades) y el Chevrolet Prisma (1.706 unidades).

Por su parte, el podio de las pick ups más vendidas de agosto se completó, además de la Toyota Hilux, con la Ford Ranger (1.805 unidades) y la Volkswagen Amarok (1.400 unidades).

Un alto directivo de una automotriz de origen europeo desplegó para Télam su punto de vista sobre el comportamiento del mercado.

“No se puede seguir con esta política de bonificaciones y descuentos por mucho tiempo más porque ya hay casos de modelos fabricados en Brasil que están rozando casi su costo industrial. Esta situación se puede extender uno o dos meses más, pero en algún momento se tiene que terminar y los precios de los cero kilómetros volverán a tener pisos reales”, razonó.

Otra de las facilidades para los potenciales compradores es la de comprar un 0 km en cuotas con tasa cero en los primeros dos años.

“Se trata de un esfuerzo financiero que implica un alto riesgo”, agregó el alto directivo.

“Cada empresa, a medida que pasan los meses, dobla la apuesta y ofrece más beneficios para sus clientes. Esto también se refleja en los planes de ahorro que aumentaron sus números de suscriptores en más de un 50% con relación al año pasado”, añadió.

Otro sector que recibe permanentes reclamos de sus clientes son las compañías de seguros, ya que las pólizas para automóviles 0 km se realizan por los precios oficiales de lista y no por la bonificación o el descuento que pudo haber dado concesionaria, lo que provoca diferencias de hasta un 30% entre ambas cifras según el modelo.

La misma distorsión ocurre con los valores de las patentes de vehículos recién patentados y que, por supuesto, no admite ningún tipo de reclamo legal.

Fuente: Telam