Yerba: Productores disconformes con el precio exigirán explicaciones a directores del INYM

La Federación Agraria Argentina (FAA) convocó a las demás asociaciones representativas del sector primario a una asamblea en la que pedirán explicaciones a sus representantes en el directorio del instituto yerbatero por haber acordado precios para la hoja verde que son inferiores a los costos de la actividad. Consideraron además que el acuerdo se firmó “de improviso y a las apuradas”. La asamblea se realizaría el lunes.

La delegación Misiones de la FAA celebró hoy sábado una reunión con el objetivo de analizar la actuación de los representantes de la producción en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en el marco de la última sesión de precios que se cerró el jueves último con un sorpresivo acuerdo que llegó un días después de que se anunciara que el precio iría al laudo.

Los dirigentes presentes en la reunión de la FAA coincidieron en cuestionar duramente a los directores por la producción a los que acusaron de no defender los intereses del sector al que representan. “No estamos en absoluto de acuerdo con los precios, nos juntamos hoy en comisión para organizarnos a ver qué medida vamos a seguir. Propusimos una reunión urgente con todas las asociaciones para pedir explicaciones a los directores del INYM. Queremos que nos digan por qué fijaron ese precio cuando la mayoría de las asociaciones no estaba de acuerdo”, explicó Jorge Botiuk, presidente de la delegación Misiones de la FAA.

El dirigente aseguró que la grilla elaborada por la FAA daba un precio de 7,54 pesos por kilo de hoja verde, pero luego optaron por respaldar la grilla de costos elaborada por los técnicos del INYM que indicaba un valor de 6,20 y que incluso accedieron a bajar un poco ese número, pero que de ninguna manera están de acuerdo con los 5,10 acordados el jueves, valor que significa un incremento de menos de 6 por ciento en relación a los precios vigentes desde el último laudo.

“No entendemos qué pasó, no sabemos por qué los representantes de la producción firmaron un precio de 5,10, cuando hace seis meses salimos a la ruta a exigir un precio mínimo de 5,20 pesos. En marzo estábamos todos convencidos que no podíamos cobrar menos de 5,20 y seis meses después, con toda la inflación que hubo, nuestros directores terminan firmando 5,10, no se entiende”, dijo.

Durante la reunión, varios dirigentes plantearon la posibilidad de pedirle la renuncia a los representantes de la producción que firmaron el acuerdo de 5,10 pesos, tema que será tratado en la asamblea de la que participarán las demás asociaciones.

Botiuk se mostró convencido que si el precio se definía a través de un laudo de la Nación, se hubiera obtenido un resultado más favorable a los intereses de los productores.

La idea de la FAA es que la asamblea se realice el lunes, aunque para ello deberán confirmar su asistencia las demás asociaciones.

