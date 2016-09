Marcha federal: “Cuando la sociedad sale a la calle es peligroso”

Mirta Chemes, dirigente de UDA, participó de la multitudunaria marcha en Buenos Aires contra las medidas del gobierno de Macri y aseguró que ante los reiterados reclamos y la inacción de las autoridades lo único que resta es “salir a la calle”.

Mirta Chemes (Radio Libertad)

“Me parecieron lamentables las declaraciones del ministro (de Trabajo) Triaca sobre que esto era una marcha política, viven en un país diferente”, sostuvo y cuestionó además la situación del sector docente y la negativa a reabrir las paritarias.

“De Bullrich ya no me sorprende más nada, le queda grande el sillón y no está a la altura decimos nosotros, pero debe reconocer la situación de los gremios en donde hay despidos sobre todo en las escuelas

privadas”.

Finalmente, sostuvo: “el país está mal, cuando la gente sale a la calle es peligroso, no queremos que se vaya el gobierno ni que le vaya mal, pero realmente teníamos esperanza de que esto cambie , de que haya un cambio pero yo creo que como estamos ahora la única opción es

salir a la calle”.