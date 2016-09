El Plan Belgrano tarda en arrancar en Misiones, pero su número 2 pide paciencia: “Quisera que arranque ya”

El jueves pasado estuvo en Posadas el número 2 del Plan Belgrano, Victor Zimmerman, que además es un referente para las provincias del NEA de ese ambicioso programa de inversiones en infraestructura que lanzó el presidente Mauricio Macri buscando saldar una deuda histórica con el postergado Norte argentino.

Zimmerman, oriundo de Chaco, es subsecretario de José Cano, el tucumano que tiene rango de ministro y está a cargo del proyecto a nivel nacional.

En distintos diálogos con la prensa y más allá de sus palabras y buenas intenciones, lo concreto es que obras importantes como el gasoducto NEA o la reactivación del tren a Buenos Aires deberán esperar, mientras que lo más concreto por ahora es el comienzo a principios del año próximo de la obra por 430 millones de pesos (30/36 meses) de la autopista Santa Ana-San Ignacio, un tramo de autovía de unos 30 kilómetros en una topografía complicada. Además, lo otro que podría venir pronto, para el 2017 es la remodelación integral de los aeropuertos, primero el de Iguazúy y luego el de Posadas con una inversión conjunta de 800 millones de pesos, pero de eso aún no hay nada concreto aún, aunque sería la carpeta que está “al salir”.

¿Pero qué es el Plan Belgrano? Desde sus inicios, la iniciativa generó dudas en distintos gobiernos provinciales, público y prensa general, porque más allá de los dichos y las buenas intenciones, las obras de infraestructura se vieron paralizadas después de las elecciones de octubre pasado y hoy se están reactivando muy de poco, con un impacto fuerte en el empleo en la construcción. Además, no existen proyectos nuevos, sino que la enorme mayoría de los proyectos son “carpetas viejas” que no se están moviendo con la celeridad que la situación económica pide.

En diálogo con Victor Zimmerman, el coordinador para el NEA pidió paciencia, dijo que la Administración Nacional tiene las “arcas flacas” y reconoció que entre los mismos integranes del Plan Belgrano había dudas iniciales. Sin embargo, llamó a tener confianza en que en el futuro, aunque al mismo tiempo, admitiendo que dos grandes obras muy esperadas y necesarias en la provincia aún están lejos de concretarse y, o bien se plantean “para una segunda etapa” (no antes del 2018), o bien no están en carpeta. Se trata de la concreción del gasoducto y la reactivación del tren Posadas-Buenos Aires, que circuló hasta el año 2010 con el nombre de El Gran Capitán.

Sobre el gastoducto, Zimmerman explicó que por ahora se sigue avanzando en la etapa G-8 que implica el tendido de la red troncal por las provincias de Salta, Santiago del Estero y Chaco.

“Estamos cumpliendo con la licitación que hizo el Gobierno anterior, haciendo los desembolsos en Salta, Formosa y Chaco y en una segunda etapa vendrán Corrientes y Misiones que nos falta. El gobierno esta comprometido en llevar adelante estas obras, en la etapa G-8 de Chaco, para el año 2017 se va a terminar la red troncal, despues tenés que hacer la domiciliaria y avanzar”, explicó. Es decir, a pesar de que las obras podrían hacerse en forma simultánea, el funcionario admitió que Misiones y Corrientes deberán esperar a un comienzo de obra que, en el mejor de los casos arrancaría en 2018.

Respecto al tren Gran Capitán, al ser consultado sobre su posible reactivación, Zimmerman lo descartó de plano al menos en un mediano plazo por “el estado de deteriorio de las vías”. (¿No se debería tratarse de esto el Plan Belgrano? ¿De poner en valor y funcionamiento lo que está deteriorado?)

A continuación un tramo de la entrevista de Victor Zimmerman con MisionesOnline, luego de participar de la inauguración de los puentes sobre el arroyo El Zaimán en un acto junto al gobernador Hugo Passalacqua, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el titular de la EBY, Humberto Schiavoni.

“A pesar de las arcas flacas del Gobierno Nacional una de las primeras cosas que hizo es bajarle las retenciones a las economías regionales, después hubo un Plan Ganadero (se lanzó en Corrientes pero aún no llegó a Misiones), tenemos previsto venir a Misiones a hablar del tema del té, la yerba, la madera, tenemos un proyecto concreto de avance en el NEA con respecto al turismo con el Minsitro (Turismo) Santos”, dijo Zimmerman.

“A partir de la belleza natural que tienen ustedes que envidiamos, poder generar empleo genuino y productividad, ahora yo tengo la misma ansiedad que tienen Ustedes, yo quisiera que estas cosas arranquen para ayer. ¿Sabe por qué tenemos Plan Belgrano? Por que tenemos los índices que nos averguenzan en todo lo que tiene que ver con la pobreza, la falta de productividad, con la posibilidad de inclusión social”, señaló.

-¿Cuándo se va a poder reactivar la obra pública al nivel que tenía la provincia el año pasado?

-En un tiempo prudencial, el año que viene, no te puedo dar fechas porque no damos fechas al boleo. En toda la argentina se está recuperando la obra pública y sabemos que es un desafío pendiente, por eso estamos acá y vamos a venir todas las veces que sea necesario.

-¿Se van a resentir aún más los fondos para obra pública con las limitaciones al tarifazo en el gas por el fallo de la Corte?

-El tema de la materia energética tiene que tener una solución, no es solamente un problema de subsidios, si bien impacta negativamente en el déficit fiscal y lo acrecienta, es un tema gravísimo, tiene que ver con la propia producción de energía, sin energia no hay posibilidad de futuro, la correción en la matriz se tiene que dar y esa es la discusión que se está dando, la gente tiene que tener conciencia que la energía hay que cuidarla y pagarla. A partir de ahí vemos cómo generamos energía, si queremos que las empresas se radiquen en el norte, tenemos que estar en condiciones de darle buena energía, si no no hay empresas, aumento de productividad y empleo genuino. Lo que más ha crecido en el Norte es el empleo público y después los gobiernos provinciales no pueden sostenerlo porque los sueldos aumentan con el transcurso del tiempo, vemos como las provincias del norte tienen déficit y el gobierno nacional tiene que salir a auxiliar.

-¿No es muy ambicioso pensar en cambiar esa matriz de raíz en cuatro años?

-Es dificil pero es el deasfío de la política y por eso hacemos politica y participo del Gabinete del gobierno nacional, los sueños son posibles y en algún momento hay que dar la discusión. Tengo la misma ansiedad, quiero que sea a partir de mañana y (las obras) no se demoren.

-El Plan Belgrano no es solo un nombre para poner bajo ese paraguas las obras que siempre estuvieron en carpeta con gobernos anteriores y además salen a cuentagotas?

-Puedo aceptar tu falta de confianza, no te molestes, no voy en contra de tu interpretación, lo que yo si tengo para decir es que nunca en la historia argentina existió un programa como este que diga, quiero desarrollar el Norte argentino y puso en funcionamiento un equipo para que de alguna manera tenga relación con los ministerios y gobiernos provinciales, municipales, la sociedad rural, para que nos pongamos de acuerdo.

Passalacqua y Zimmerman el jueves en El Zaimán. Schiavoni (EBY), Passalacqua y Zimmerman. El Ente Binacional financiará la primera obra importante que está bajo el paraguas del Plan Belgrano, la autovía Santa Ana-San Ignacio.

