Con optimismo partió Guaraní para enfrentar a Sol de América en Formosa

Por fin, después de varias postergaciones, este domingo se inicia el torneo Federal A, que tiene como único representante misionero a Guaraní Antonio Franco.

Cerca del mediodía del sábado partió la delegación con destino a Formosa, para enfrentar este domingo a las 15,30 a Sol de América.

Con la consigna de “buscar el resultado en cualquier cancha” del técnico Miguel Angel Zahzú, el plantel dejó traslucir optimismo en el sentido de regresar a Misiones con un resultado favorable a sus aspiraciones.

Claro, que siendo la primera fecha, después de un largo período de inactividad oficial, se espera que en las prácticas y con algunos amistosos, el técnico haya logrado el conseguir el entendimiento necesario como para cumplir ese objetivo.

Sol de América siempre fue un rival de cuidado para Guaraní, y con seguridad que no será nada fácil superarlo en su cancha, pero en esta oportunidad el plantel partió con enorme confianza, con la conducción de un técnico que debuta en forma oficial en la conducción del equipo.

La Delegación

Los integrantes del plantel que viajaron son los siguientes

Arqueros

Facundo Vera

Brian Markovics

Defensores

Jonatan Hereñú

Julio Barraza

Juan José Barreña

Elian Kopp

Francisco Berllingi

Armando González

Darío Soma

Volantes

Rodrigo Bareiro

Leandro Fioravanti

Darío Cardozo

Juan Eluchans

Osvaldo Hobecker

Agustín Goñi

Delanteros

Cristian Barinaga

Luis Rivero

Elvis Duré

La fecha se completa (en la zona 6), con el clásico chaqueño entre Sarmiento y For Ever, que se jugará en el mismo estadio en el que en la noche del sábado, Boca Juniors enfrenta Libertad de Paraguay.

Libre : Patria.

En la segunda fecha Guaraní recibirá a Sarmiento y For Ever frente a Patria. Libre Sol de América.

En la tercera fecha Patria vs. Guaraní y Sarmiento vs.Sol de América

En la cuarta fecha Guaraní vs. For Ever y Sarmiento vs. Sol de América. Libre:Sarmiento.

En la quinta fecha For Ever vs. Sol de América y Patria vs. Sarmiento. Libre: Guaraní.

Se jugará a cuatro ruedas, invirtiéndose la condición de local.

Enriquez: “Estamos con mucha ilusión”

En declaraciones efectuadas al programa “El Mundo del Deporte” que se emite por LT17 Radio Provincia de Misiones, el presidente de Guaraní, Roberto Enríquez, manifestó lo siguiente:

“De los momentos difíciles aparecen las oportunidades, yo creo que este es el momento, muy duro el primer semestre y felizmente hoy nos encontramos en una situación superadora que nos permite encarar este torneo no solo con expectativa, sino también con mucha ilusión”.

“El fútbol federal venía muy ignorado. La nota que presentamos generó la unión de todos los clubes del Federal A y no empezamos a unir. Pensaban que nos convencerían muy fácilmente y se plantaron todos y el panorama cambió”.

Zazhu: “Buscar cualquier cancha”

En el mismo programa, el director técnico de Guaraní Miguel Angel Zahzú, expresó lo siguiente:

“El fútbol requiere de cuatro o cinco partidos para agarrar ritmo de competencia, tenemos que ir creciendo a medida que avanza el torneo, pero sin descuidar la premisa de buscar los resultados en cualquier cancha y en Formosa, esperamos poder lograrlo”.

“El equipo?. Será la base del equipo que terminó jugando el torneo anterior, incluyendo a Eluchans y Rivero”.

“Con Sol?: tenemos que ser generosos en el ataque, pero con mucho recaudo en el aspecto defensivo”.

Agradecimiento de Barinaga

El ídolo franjeado Cristian Barinaga expresó, en su carácter de capitán del equipo, su agradecimiento al Secretario de Deportes de la Provincia de Misiones, Rafael Morgensten.

El efecto el funcionario realizó el donativo de numerosas pelotas de fútbol que son de gran utilidad no solo para el plantel del Federal A, sino también para los de la Liga local y para los centenares de chicos de la escuela de fútbol de entidad.

