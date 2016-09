Para Bauza, “lo más aconsejable es que Messi no juegue”

El DT de la Selección confirmó que el 10 no viajará para el partido del martes ante Venezuela en la continuidad de las Eliminatorias. “Tiene una inflamación y no podemos tomar riesgos, lo estuvimos hablando con él y con los médicos”, comentó el Patón.

Saliendo del predio de Ezeiza, luego de una práctica distendida por haber logrado un triunfo 1-0 sobre Uruguay, Edgardo Bauza disipó las dudas que se habían generado en torno a la presencia de Lionel Messi ante Venezuela. “Leo está con dolor. Ahora va a salir un informe oficial, lamentablemente no va a poder jugar el proximo partido”, llevó claridad al asunto el propio entrenador al dialogar con los medios presentes desde su vehículo.

“Tiene una inflamación y no podemos tomar riesgos, lo estuvimos hablando con el médico y con él. Lo más aconsejable es que no juegue”, agregó el Patón sobre Leo. De todas maneras, la Pulga pasará unas horas más con sus compañeros y recién será desafectado el domingo, cuando el resto del plantel junto al cuerpo técnico partan rumbo a Mérida. “Va a estar hoy y mañana (por el sábado) con el grupo, pero el partido no lo va a poder jugar. Se tiene que empezar a tratar, es un tema delicado, hay que cuidarlo”, concluyó el técnico de la Selección, que ya debe ir imaginando cómo suplir la ausencia del mejor jugador del mundo.