Oberá: el joven que atacó a su ex novia en la escuela la siguió amenazando tras la agresión

“Corriste pedazo de puta, corriste, pero no vas a correr siempre, una vez que me saque los medios de arriba voy a estar mejor preparado, y en ese momento no te vas a levantar”. Juan Cruz (17), el joven que atacó a golpes a su ex novia de 16 años en pleno patio de la Escuela Normal 4 y que fue denunciado, una hora y media después del ataque le escribió este mensaje a la adolescente en su chat del Facebook.

Por esta razón, Enrique (43), el padre de la muchacha, amplió la denuncia contra el agresor, que cursa el quinto año en el mencionado colegio. El hombre le contó a la Policía que tras el episodio y una vez que se calmó un poco, su hija empezó a mostrarle una serie de mensajes previos al hecho, donde el acusado claramente mostraba intenciones de lastimarla. Y luego le exhibió el chat posterior a la golpiza, donde no se denota para nada arrepentimiento por parte de Juan Cruz.

El muchacho es hijo de la dirigente gremial docente Marilú Leverberg, quien hace unos días admitió el hecho y mostró su pesar por la situación.

La causa, que inició la Policía y seguirá en la Justicia, está caratulada “lesiones”.