El Banco de Sangre y el Hospital Materno celebraron el Primer Año de Donación y Colecta de Sangre de Cordón Umbilical

Ayer se llevó a cabo un festejo en la antigua estructura del Hospital Materno Neonatal con motivo de cumplirse un año de colectas de Sangre de Cordón Umbilical; realizadas por el Hospital en conjunto con el Banco de Sangre de la Provincia de Misiones.

La primera colecta de sangre de cordón umbilical se realizo el 31 de agosto del 2015 y hasta la actualidad se llevaron a cabo 233 colectas (107 por cesáreas y 126 por parto normal) y hay 255 embarazadas registradas como donadoras, de las cuales 3 son de la comunidad Mbya Guaraní.

En este sentido los referentes del Banco Público de Referencia Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, Centro Regional de Hemoterapia del Hospital Garrahan a través de una carta de felicitaciones; expresaron el arduo trabajo que vienen llevando adelante los profesionales en Misiones. “Hoy celebramos con ustedes este primer año desde aquella colecta de sangre de cordón umbilical que nos permitió conocernos e iniciar este trabajo conjunto. Mostrando vuestros resultados, una vez más, que la solidaridad latente en un pueblo que quiere y puede donar sangre, células, tejidos y órganos puede ser conducida con la mejor calidad construyendo juntos este equipo de profesionales felices y comprometidos con alcanzar un futuro mejor para todos. En esta oportunidad revisamos los resultados, y con alegría vemos que han sido muy buenos para este primer año de trabajo. Nos permitieron superar las expectativas de procuración de células en Misiones que podrán estar disponibles no sólo para los pacientes de Argentina sino de todo el mundo a través del Registro Argentino de donantes de CPH del INCUCAI” .

¿Cómo es el procedimiento?

Se recoge la sangre que queda en el cordón y la placenta una vez nacido el bebé en la sala de parto. Para ello se realiza una punción del cordón umbilical cuando la placenta está todavía en el útero. La recolección de la sangre del cordón no representa ningún peligro para la madre ni para el niño; es médicamente segura y no altera el proceso de nacimiento.

¿Quiénes pueden ser donantes?

Cualquier mujer de 18 años o más, con buena salud, mediante su consentimiento y tras recibir toda la información necesaria puede ser donante. Todos los datos tratados son confidenciales y este trámite no requiere ningún estudio invasivo. No podrán ser donantes aquellas madres que tengan alguna enfermedad genética, cáncer, SIDA, chagas, sífilis, hepatitis B o C.

Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del INCUCAI

A nivel nacional en el año 2015 se realizaron 113 trasplantes con células provenientes de donante no emparentado obtenidos por la intervención del Registro Nacional de Donantes de CPH, lo que representa la cifra más alta desde su creación. Asimismo, el Registro aportó 28 donantes argentinos que permitieron que 22 pacientes de nuestro país y 6 pacientes extranjeros (de Bélgica, Canadá, Estados Unidos (2), Italia y Alemania) accedieran a un trasplante de CPH.

La creación del registro permitió que el trasplante de células con donantes no emparentados, sin donante compatible en el grupo familiar, sea una práctica terapéutica corriente y habitual en Argentina.

Desde su creación el Registro Nacional de CPH posibilitó que más de 700 pacientes que no tenían un donante compatible en su grupo familiar accedan a un trasplante de Médula Ósea con donante no emparentado. El Registro Nacional de CPH cuenta con más de 112.000 donantes, los que forman parte de los 28.000.000 de donantes de la Red Mundial Bone Marrow Donors Worldwide. Esto posibilita que cada vez que una persona requiere un trasplante la búsqueda se realice entre todos los donantes registrados en el mundo.

Antecedentes

Gael es de la aldea Kaaguy Poty y fue derivado del Hospital de Pediatría de Posadas al Hospital Garrahan el 19 de febrero del 2015, cuando tenía un año y cinco meses, con un cuadro de anemia severa.

Cuando llegó al hospital Garrahan le hicieron todos los estudios y le diagnosticaron síndrome mielodisplasico agudo (leucemia) y comenzó con el tratamiento. Gael viajó acompañada de su mamá Flavia quien después de unas semanas de la internación de su pequeño hijo en Buenos Aires se dio cuenta de que estaba embarazada. Pero nunca imagino que la llegada de su nuevo hijo también traería una esperanza de vida para Gael.

Los médicos y los profesionales se enteraron de que Flavia estaba embarazada, entonces vieron en esa situación una posibilidad nueva de tratamiento para Gael, realizarle un trasplante de células madres que le sacan de la sangre del cordón umbilical cuando Flavia dé a luz. Entonces se comenzó hacer el seguimiento del embarazo hasta 17 julio 2015 que nació Ian. Simultáneamente Gael se sometió durante todo ese tiempo a quimioterapia y estuvo en una sala de aislamiento porque el tratamiento de la quimioterapia le bajaba las defensas y a la única que podía ver era a su mamá. “Nació su hermanito Ian en la maternidad Sardá y comenzaron los estudios de compatibilidad. En noviembre del 2015 Gael comenzó el tratamiento con las células de la sangre del cordón y actualmente está en la última fase.

Vea también:

Gahel el primer niño Mbya trasplantado con sangre de cordón umbilical se re encontró por video conferencia con su donador

“El Cáncer Infantil es una enfermedad curable”, indicó Florencia Moreno